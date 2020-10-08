https://ria.ru/20201008/pdd-1578856652.html
В КоАП появится возможность обнулить нарушения ПДД
Текущая редакция нового КоАП предусматривает возможность "обнуления" нарушений ПДД, рассказал член рабочей группы по подготовке проекта кодекса, депутат Госдумы РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T15:49
2020-10-08T15:49
2020-10-09T01:09
дмитрий вяткин
авто
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570419429_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_826c6fde42338fc5c952f627b7307b61.jpg
<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.</strong> Текущая редакция нового КоАП предусматривает возможность "обнуления" нарушений ПДД, рассказал член рабочей группы по подготовке проекта кодекса, депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Vjatkin/">Дмитрий Вяткин</a>."Мы установили, что если за нарушения, которые выявлены с помощью средств фото- и видеофиксации, лицо, привлеченное к ответственности, уплатило штраф, то оно считается не подвергнутым наказанию. То есть следующее аналогичное нарушение уже не будет считаться повторным", — пояснил он РИА Новости.Проект нового Кодекса об административных правонарушениях дорабатывается с учетом позиций заинтересованных государственных органов и организаций, выраженных по итогам межведомственного согласования законопроекта, а также поступивших предложений граждан по результатам его публичного обсуждения.Первое публичное обсуждение нового проекта КоАП проводилось с 30 января по 27 апреля. Ранее предполагалось, что новый кодекс вступит в силу 1 января следующего года. Однако сроки подготовки новой редакции сдвинулись из-за большого количества замечаний и предложений.
https://ria.ru/20200929/shtrafy-1577931805.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201007/pdd-1578637719.html
Майкл Бедняк
Мажерам удобно, оплатил и гоняй дальше на красный через пару сплошных,,,, не понять депов, они то-ли ужесточает, то-ли упрощают,, по идее если накопил нарушении должны прав лишать, но у депов есть дети, братья и прочее.......
75
Pavel Andal
Бред. То есть я могу установить автоплатеж штрафов и сколько угодно пересекать сплошную и ездить на красный если денег не жалко? "Тому, кто это придумал, надо в голову гвоздь забить" (с) "ДМБ".
74
23
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570419429_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_82d5c014cfa91666daad83f477273987.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий вяткин, авто, госдума рф, общество