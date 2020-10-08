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В КоАП появится возможность обнулить нарушения ПДД
Текущая редакция нового КоАП предусматривает возможность "обнуления" нарушений ПДД, рассказал член рабочей группы по подготовке проекта кодекса, депутат Госдумы РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T15:49
2020-10-09T01:09
дмитрий вяткин
авто
госдума рф
общество
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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.</strong> Текущая редакция нового КоАП предусматривает возможность "обнуления" нарушений ПДД, рассказал член рабочей группы по подготовке проекта кодекса, депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Vjatkin/">Дмитрий Вяткин</a>."Мы установили, что если за нарушения, которые выявлены с помощью средств фото- и видеофиксации, лицо, привлеченное к ответственности, уплатило штраф, то оно считается не подвергнутым наказанию. То есть следующее аналогичное нарушение уже не будет считаться повторным", — пояснил он РИА Новости.Проект нового Кодекса об административных правонарушениях дорабатывается с учетом позиций заинтересованных государственных органов и организаций, выраженных по итогам межведомственного согласования законопроекта, а также поступивших предложений граждан по результатам его публичного обсуждения.Первое публичное обсуждение нового проекта КоАП проводилось с 30 января по 27 апреля. Ранее предполагалось, что новый кодекс вступит в силу 1 января следующего года. Однако сроки подготовки новой редакции сдвинулись из-за большого количества замечаний и предложений.
https://ria.ru/20200929/shtrafy-1577931805.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201007/pdd-1578637719.html
Мажерам удобно, оплатил и гоняй дальше на красный через пару сплошных,,,, не понять депов, они то-ли ужесточает, то-ли упрощают,, по идее если накопил нарушении должны прав лишать, но у депов есть дети, братья и прочее.......
75
Бред. То есть я могу установить автоплатеж штрафов и сколько угодно пересекать сплошную и ездить на красный если денег не жалко? "Тому, кто это придумал, надо в голову гвоздь забить" (с) "ДМБ".
74
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РИА Новости
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дмитрий вяткин, авто, госдума рф, общество

В КоАП появится возможность обнулить нарушения ПДД

15:49 08.10.2020 (обновлено: 01:09 09.10.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПередвижная камера фото-видеофиксации нарушений правил дородного движения (ПДД) автомобиля Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Москве
Передвижная камера фото-видеофиксации нарушений правил дородного движения (ПДД) автомобиля Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Москве - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Текущая редакция нового КоАП предусматривает возможность "обнуления" нарушений ПДД, рассказал член рабочей группы по подготовке проекта кодекса, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.
"Мы установили, что если за нарушения, которые выявлены с помощью средств фото- и видеофиксации, лицо, привлеченное к ответственности, уплатило штраф, то оно считается не подвергнутым наказанию. То есть следующее аналогичное нарушение уже не будет считаться повторным", — пояснил он РИА Новости.
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Проект нового Кодекса об административных правонарушениях дорабатывается с учетом позиций заинтересованных государственных органов и организаций, выраженных по итогам межведомственного согласования законопроекта, а также поступивших предложений граждан по результатам его публичного обсуждения.
Первое публичное обсуждение нового проекта КоАП проводилось с 30 января по 27 апреля. Ранее предполагалось, что новый кодекс вступит в силу 1 января следующего года. Однако сроки подготовки новой редакции сдвинулись из-за большого количества замечаний и предложений.
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Дмитрий ВяткинАвтоГосдума РФОбщество
 
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