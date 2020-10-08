https://ria.ru/20201008/pdd-1578856652.html

В КоАП появится возможность обнулить нарушения ПДД

Текущая редакция нового КоАП предусматривает возможность "обнуления" нарушений ПДД, рассказал член рабочей группы по подготовке проекта кодекса, депутат Госдумы РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T15:49

2020-10-08T15:49

2020-10-09T01:09

дмитрий вяткин

авто

госдума рф

общество

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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.</strong> Текущая редакция нового КоАП предусматривает возможность "обнуления" нарушений ПДД, рассказал член рабочей группы по подготовке проекта кодекса, депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Vjatkin/">Дмитрий Вяткин</a>."Мы установили, что если за нарушения, которые выявлены с помощью средств фото- и видеофиксации, лицо, привлеченное к ответственности, уплатило штраф, то оно считается не подвергнутым наказанию. То есть следующее аналогичное нарушение уже не будет считаться повторным", — пояснил он РИА Новости.Проект нового Кодекса об административных правонарушениях дорабатывается с учетом позиций заинтересованных государственных органов и организаций, выраженных по итогам межведомственного согласования законопроекта, а также поступивших предложений граждан по результатам его публичного обсуждения.Первое публичное обсуждение нового проекта КоАП проводилось с 30 января по 27 апреля. Ранее предполагалось, что новый кодекс вступит в силу 1 января следующего года. Однако сроки подготовки новой редакции сдвинулись из-за большого количества замечаний и предложений.

https://ria.ru/20200929/shtrafy-1577931805.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201007/pdd-1578637719.html

Майкл Бедняк Мажерам удобно, оплатил и гоняй дальше на красный через пару сплошных,,,, не понять депов, они то-ли ужесточает, то-ли упрощают,, по идее если накопил нарушении должны прав лишать, но у депов есть дети, братья и прочее....... 75

Pavel Andal Бред. То есть я могу установить автоплатеж штрафов и сколько угодно пересекать сплошную и ездить на красный если денег не жалко? "Тому, кто это придумал, надо в голову гвоздь забить" (с) "ДМБ". 74

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий вяткин, авто, госдума рф, общество