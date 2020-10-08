https://ria.ru/20201008/patriarkh--1578800697.html
Опасность для окружения патриарха Кирилла заразиться COVID-19 минимальна
Опасность заражения коронавирусом для окружения патриарха Московского и вся Руси Кирилла минимальна, поскольку принимаются все необходимые меры... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T12:26
2020-10-08T12:26
2020-10-08T12:57
религия и мировоззрение
религия
московский патриархат
сергий радонежский
новости - религия и мировоззрение
владимир легойда
русская православная церковь
общество
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<strong>МОСКВА, 8 окт – РИА Новости.</strong> Опасность заражения коронавирусом для окружения патриарха Московского и вся Руси Кирилла минимальна, поскольку принимаются все необходимые меры предосторожности, заявил РИА Новости источник в Московском патриархате.Ранее в четверг 73-летний патриарх рассказал, что находится на карантине после контакта с больным коронавирусом, поэтому он отменил свой традиционный визит в Троице-Сергиеву лавру, запланированный на 8 октября - в день памяти преподобного Сергия Радонежского. Позже председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сообщил, что патриарх находится "в добром здравии и продолжает работать в дистанционном режиме"."Угроза заразиться коронавирусом для людей, которые общаются с патриархом Кириллом, минимальна. Приняты все необходимые меры безопасности", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что сотрудники синодальных учреждений сдают тесты на COVID-19 "согласно медицинским предписаниям, утвержденным московскими властями". "Тесты на коронавирус сдают, например, после выхода из отпуска", - подытожил источник.
https://ria.ru/20201008/kirill-1578787738.html
https://ria.ru/20201008/patriarkh-1578791768.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, московский патриархат, сергий радонежский, новости - религия и мировоззрение, владимир легойда, русская православная церковь, общество
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Опасность заражения коронавирусом для окружения патриарха Московского и вся Руси Кирилла минимальна, поскольку принимаются все необходимые меры предосторожности, заявил РИА Новости источник в Московском патриархате.
Ранее в четверг 73-летний патриарх рассказал, что находится на карантине после контакта с больным коронавирусом, поэтому он отменил свой традиционный визит в Троице-Сергиеву лавру, запланированный на 8 октября - в день памяти преподобного Сергия Радонежского. Позже председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сообщил, что патриарх находится "в добром здравии и продолжает работать в дистанционном режиме".
"Угроза заразиться коронавирусом для людей, которые общаются с патриархом Кириллом, минимальна. Приняты все необходимые меры безопасности", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что сотрудники синодальных учреждений сдают тесты на COVID-19 "согласно медицинским предписаниям, утвержденным московскими властями". "Тесты на коронавирус сдают, например, после выхода из отпуска", - подытожил источник.