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Участники акции протеста в Бишкеке
Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201008/otstavka-1578903894.html
Президент Киргизии не принимал отставку премьера Боронова
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не принимал отставку премьер-министра республики Кубатбека Боронова, заявила РИА Новости в четверг пресс-секретарь главы... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T18:45
2020-10-08T18:58
протесты в бишкеке
сооронбай жээнбеков
кубатбек боронов
киргизия
в мире
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<strong>БИШКЕК, 8 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a> не принимал отставку премьер-министра республики <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбека Боронова</a>, заявила РИА Новости в четверг пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева."Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не принимал отставку Кубатбека Боронова", - заявила собеседница агентства.В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 900 человек, один погиб. Премьер Киргизии Боронов подал в отставку. Президент Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.
https://ria.ru/20201008/kirgiziya-anarkhiya-1578681083.html
киргизия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Кадры протестов в центре Бишкека
Протестующие в Бишкеке заняли центральную площадь города Ала-Тоо. Участники беспорядков закидывают силовиков бутылками с зажигательной смесью, на площади видны несколько точек возгорания. Столкновения в других частях города прекратились.
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сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, киргизия, в мире

Президент Киргизии не принимал отставку премьера Боронова

18:45 08.10.2020 (обновлено: 18:58 08.10.2020)
 
© Фото : Пресс-служба правительства / Сабыр АильчиевКубатбек Боронов
Кубатбек Боронов - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© Фото : Пресс-служба правительства / Сабыр Аильчиев
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БИШКЕК, 8 окт - РИА Новости. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не принимал отставку премьер-министра республики Кубатбека Боронова, заявила РИА Новости в четверг пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева.
"Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не принимал отставку Кубатбека Боронова", - заявила собеседница агентства.
В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 900 человек, один погиб. Премьер Киргизии Боронов подал в отставку. Президент Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.
Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.
Участники акции протеста в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
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Протесты в БишкекеСооронбай ЖээнбековКубатбек БороновКиргизияВ мире
 
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