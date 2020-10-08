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https://ria.ru/20201008/otpusk-1578887924.html
Россияне рассказали, как часто они уходят в отпуск
Каждый второй россиянин, принявший участие в опросе сервиса для планирования путешествий, берет отпуск два раза в год, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T18:39
2020-10-08T18:39
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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. </strong>Каждый второй россиянин, принявший участие в опросе сервиса для планирования путешествий, берет отпуск два раза в год, сообщает OneTwoTrip. В исследовании приняли участие 1768 человек. Более половины из них (51 процент) официально отдыхают раз в полгода, причем женщин, выбравших этот вариант ответа, на 10 процентов больше. Около четверти (23 процента) опрошенных могут позволить себе каникулы только раз в год, 17 процентов — раз в квартал, а пять процентов — раз в месяц или чаще. Еще четыре процента признались, что вообще не уходят в отпуск. Те, кто никогда не отдыхают от работы, в основном объясняют это загруженностью — так ответили 50 процентов респондентов. Четверти россиян не позволяет это делать финансовое состояние, 12,5 процента рассказали, что не устают и такому же количеству просто не с кем путешествовать.Подолгу отсутствовать на работе могут далеко не все: большинство (48 процентов) берут только одну-две недели отпуска, восемь процентов — лишь неделю, еще семи процентам руководство разрешает всего несколько дней отдыха. При этом 23 процента россиян ответили, что могут не ходить на работу более двух недель, а 12 процентов рассказали, что имеют возможность отдыхать сколько угодно, так как работают на себя. Некоторые также отвечали, что берут более 28 дней отпуска в год.
https://ria.ru/20201003/puteshestviya-1578096671.html
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туризм, туристы, новости - туризм

Россияне рассказали, как часто они уходят в отпуск

18:39 08.10.2020
 
© Depositphotos / AllaSerebrinaДевушка в бассейне
Девушка в бассейне - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© Depositphotos / AllaSerebrina
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Каждый второй россиянин, принявший участие в опросе сервиса для планирования путешествий, берет отпуск два раза в год, сообщает OneTwoTrip.
В исследовании приняли участие 1768 человек. Более половины из них (51 процент) официально отдыхают раз в полгода, причем женщин, выбравших этот вариант ответа, на 10 процентов больше.
Около четверти (23 процента) опрошенных могут позволить себе каникулы только раз в год, 17 процентов — раз в квартал, а пять процентов — раз в месяц или чаще. Еще четыре процента признались, что вообще не уходят в отпуск.
Те, кто никогда не отдыхают от работы, в основном объясняют это загруженностью — так ответили 50 процентов респондентов. Четверти россиян не позволяет это делать финансовое состояние, 12,5 процента рассказали, что не устают и такому же количеству просто не с кем путешествовать.
Подолгу отсутствовать на работе могут далеко не все: большинство (48 процентов) берут только одну-две недели отпуска, восемь процентов — лишь неделю, еще семи процентам руководство разрешает всего несколько дней отдыха. При этом 23 процента россиян ответили, что могут не ходить на работу более двух недель, а 12 процентов рассказали, что имеют возможность отдыхать сколько угодно, так как работают на себя. Некоторые также отвечали, что берут более 28 дней отпуска в год.
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