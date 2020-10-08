https://ria.ru/20201008/otpusk-1578887924.html
Россияне рассказали, как часто они уходят в отпуск
Каждый второй россиянин, принявший участие в опросе сервиса для планирования путешествий, берет отпуск два раза в год, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T18:39
2020-10-08T18:39
2020-10-08T18:39
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575189534_0:0:3068:1727_1400x0_80_0_0_c124aef7e54a5a6f0576f2f366e0a1cc.jpg
<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. </strong>Каждый второй россиянин, принявший участие в опросе сервиса для планирования путешествий, берет отпуск два раза в год, сообщает OneTwoTrip. В исследовании приняли участие 1768 человек. Более половины из них (51 процент) официально отдыхают раз в полгода, причем женщин, выбравших этот вариант ответа, на 10 процентов больше. Около четверти (23 процента) опрошенных могут позволить себе каникулы только раз в год, 17 процентов — раз в квартал, а пять процентов — раз в месяц или чаще. Еще четыре процента признались, что вообще не уходят в отпуск. Те, кто никогда не отдыхают от работы, в основном объясняют это загруженностью — так ответили 50 процентов респондентов. Четверти россиян не позволяет это делать финансовое состояние, 12,5 процента рассказали, что не устают и такому же количеству просто не с кем путешествовать.Подолгу отсутствовать на работе могут далеко не все: большинство (48 процентов) берут только одну-две недели отпуска, восемь процентов — лишь неделю, еще семи процентам руководство разрешает всего несколько дней отдыха. При этом 23 процента россиян ответили, что могут не ходить на работу более двух недель, а 12 процентов рассказали, что имеют возможность отдыхать сколько угодно, так как работают на себя. Некоторые также отвечали, что берут более 28 дней отпуска в год.
https://ria.ru/20201003/puteshestviya-1578096671.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575189534_112:0:2843:2048_1400x0_80_0_0_035e0f5c07d3db2d7a8f414a4ff3896a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, туристы, новости - туризм
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Каждый второй россиянин, принявший участие в опросе сервиса для планирования путешествий, берет отпуск два раза в год, сообщает OneTwoTrip.
В исследовании приняли участие 1768 человек. Более половины из них (51 процент) официально отдыхают раз в полгода, причем женщин, выбравших этот вариант ответа, на 10 процентов больше.
Около четверти (23 процента) опрошенных могут позволить себе каникулы только раз в год, 17 процентов — раз в квартал, а пять процентов — раз в месяц или чаще. Еще четыре процента признались, что вообще не уходят в отпуск.
Те, кто никогда не отдыхают от работы, в основном объясняют это загруженностью — так ответили 50 процентов респондентов. Четверти россиян не позволяет это делать финансовое состояние, 12,5 процента рассказали, что не устают и такому же количеству просто не с кем путешествовать.
Подолгу отсутствовать на работе могут далеко не все: большинство (48 процентов) берут только одну-две недели отпуска, восемь процентов — лишь неделю, еще семи процентам руководство разрешает всего несколько дней отдыха. При этом 23 процента россиян ответили, что могут не ходить на работу более двух недель, а 12 процентов рассказали, что имеют возможность отдыхать сколько угодно, так как работают на себя. Некоторые также отвечали, что берут более 28 дней отпуска в год.