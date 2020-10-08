Асад признал ошибки в реализации своей политики
11:16 08.10.2020 (обновлено: 12:28 08.10.2020)
© SANAПрезидент Сирии Башар Асад
© SANA
ДАМАСК, 8 окт – РИА Новости. Президент САР Башар Асад заявил в интервью РИА Новости заявил, что не думает, что правительство было неправо в плане политики за время его пребывания на посту, а в ее реализации есть много ошибок.
По его словам, надо видеть разницу между политикой и ее реализацией.
Как отметил Асад, что касается политики, власти с самого начала сказали, что собираются прислушиваться к народу Сирии, поэтому реформировали конституцию в 2012 году.
"Мы сказали, что должны сохранить нашу независимость – национальную независимость, и это то, за что мы сражаемся, и нам необходимо создавать союз с нашими друзьями. Что касается этой политики, я думаю, мы были правы. Что касается недоверия к Западу, мы были правы по многим фронтам", - сказал сирийский лидер.
"Что же касается реализации политики, то речь идет о тактике, о многих вещах, про которые можно сказать, что они были ошибочными. Например, были ли попытки примирения правильными? Я так говорю, потому что в ряде районов те люди, которые были амнистированы, не стали жить по закону. Так что вы можете сказать, что это было неправильным, но на самом деле примирение было очень важным шагом. Я не думаю, что мы были неправы в плане политики. А в сфере реализации везде есть много ошибок, иногда и каждый день", - пояснил он.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России