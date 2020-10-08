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Асад признал ошибки в реализации своей политики
Президент САР Башар Асад заявил в интервью РИА Новости заявил, что не думает, что правительство было неправо в плане политики за время его пребывания на посту,... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T11:16
2020-10-08T12:28
война в сирии
исламское государство
башар асад
ирак
сирия
в мире
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<strong>ДАМАСК, 8 окт – РИА Новости.</strong> Президент САР <a href="https://ria.ru/person_Bashar_Asad" target="_blank">Башар Асад</a> заявил в интервью РИА Новости заявил, что не думает, что правительство было неправо в плане политики за время его пребывания на посту, а в ее реализации есть много ошибок.По его словам, надо видеть разницу между политикой и ее реализацией.Как отметил Асад, что касается политики, власти с самого начала сказали, что собираются прислушиваться к народу <a href="https://ria.ru/location_Syria" target="_blank">Сирии</a>, поэтому реформировали конституцию в 2012 году."Мы сказали, что должны сохранить нашу независимость – национальную независимость, и это то, за что мы сражаемся, и нам необходимо создавать союз с нашими друзьями. Что касается этой политики, я думаю, мы были правы. Что касается недоверия к Западу, мы были правы по многим фронтам", - сказал сирийский лидер.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* (запрещена в РФ) в Сирии и <a href="https://ria.ru/location_Iraq" target="_blank">Ираке</a>. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.<em>* Террористическая организация, запрещенная в России</em><strong><a href="https://ria.ru/20201008/siriya-1578713979.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Башаром Асадом &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201008/zapad-1578771540.html
ирак
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война в сирии, исламское государство, башар асад, ирак, сирия, в мире

Асад признал ошибки в реализации своей политики

11:16 08.10.2020 (обновлено: 12:28 08.10.2020)
 
© SANAПрезидент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© SANA
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ДАМАСК, 8 окт – РИА Новости. Президент САР Башар Асад заявил в интервью РИА Новости заявил, что не думает, что правительство было неправо в плане политики за время его пребывания на посту, а в ее реализации есть много ошибок.
По его словам, надо видеть разницу между политикой и ее реализацией.
Как отметил Асад, что касается политики, власти с самого начала сказали, что собираются прислушиваться к народу Сирии, поэтому реформировали конституцию в 2012 году.
"Мы сказали, что должны сохранить нашу независимость – национальную независимость, и это то, за что мы сражаемся, и нам необходимо создавать союз с нашими друзьями. Что касается этой политики, я думаю, мы были правы. Что касается недоверия к Западу, мы были правы по многим фронтам", - сказал сирийский лидер.

"Что же касается реализации политики, то речь идет о тактике, о многих вещах, про которые можно сказать, что они были ошибочными. Например, были ли попытки примирения правильными? Я так говорю, потому что в ряде районов те люди, которые были амнистированы, не стали жить по закону. Так что вы можете сказать, что это было неправильным, но на самом деле примирение было очень важным шагом. Я не думаю, что мы были неправы в плане политики. А в сфере реализации везде есть много ошибок, иногда и каждый день", - пояснил он.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Читайте полный текст интервью с Башаром Асадом >>
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Война в СирииИсламское государствоБашар АсадИракСирияВ мире
 
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