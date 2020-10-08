https://ria.ru/20201008/oshibki-1578782506.html

Асад признал ошибки в реализации своей политики

Президент САР Башар Асад заявил в интервью РИА Новости заявил, что не думает, что правительство было неправо в плане политики за время его пребывания на посту,... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T11:16

2020-10-08T11:16

2020-10-08T12:28

война в сирии

исламское государство

башар асад

ирак

сирия

в мире

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<strong>ДАМАСК, 8 окт – РИА Новости.</strong> Президент САР <a href="https://ria.ru/person_Bashar_Asad" target="_blank">Башар Асад</a> заявил в интервью РИА Новости заявил, что не думает, что правительство было неправо в плане политики за время его пребывания на посту, а в ее реализации есть много ошибок.По его словам, надо видеть разницу между политикой и ее реализацией.Как отметил Асад, что касается политики, власти с самого начала сказали, что собираются прислушиваться к народу <a href="https://ria.ru/location_Syria" target="_blank">Сирии</a>, поэтому реформировали конституцию в 2012 году."Мы сказали, что должны сохранить нашу независимость – национальную независимость, и это то, за что мы сражаемся, и нам необходимо создавать союз с нашими друзьями. Что касается этой политики, я думаю, мы были правы. Что касается недоверия к Западу, мы были правы по многим фронтам", - сказал сирийский лидер.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* (запрещена в РФ) в Сирии и <a href="https://ria.ru/location_Iraq" target="_blank">Ираке</a>. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.<em>* Террористическая организация, запрещенная в России</em><strong><a href="https://ria.ru/20201008/siriya-1578713979.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Башаром Асадом >></a></strong>

https://ria.ru/20201008/zapad-1578771540.html

ирак

сирия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

война в сирии, исламское государство, башар асад, ирак, сирия, в мире