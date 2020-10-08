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https://ria.ru/20201008/operatsiya-1578774782.html
В Москве женщина умерла после пластической операции
Женщина скончалась в московской клинике на следующий день после операции, проводится проверка, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК по... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T10:43
2020-10-08T10:43
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
москва
московская область (подмосковье)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Женщина скончалась в московской клинике на следующий день после операции, проводится проверка, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК по <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> <a href="http://ria.ru/person_JUlija_Ivanova_2/" target="_blank" data-auto="true">Юлия Иванова</a>.Ранее в СМИ появилась информация, что 45-летняя женщина скончалась после пластической операции в частной клинике.По предварительным данным <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>, инцидент произошел по адресу ул. Большая Молчановка, 32, стр. 1. В среду, на следующий день после операции, состояние пациентки резко ухудшилось. Несмотря на предпринятые реанимационные мероприятия, она скончалась."По факту оказания медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности, проводится доследственная проверка. В территориальный орган <a href="http://ria.ru/organization_Roszdravnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росздравнадзора</a> по городу Москве и <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> направлен запрос на проведение ведомственной проверки оказания медицинской помощи", - сказала Иванова.Она добавила, что следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение смерти".Прокуратура Москвы также организовала проверку, об этом сообщается на сайте ведомства. Проверят соблюдение медучреждением требований законодательства об охране жизни и здоровья граждан, лицензионного законодательства, а также качество и безопасность оказываемых услуг.
https://ria.ru/20200123/1563768017.html
https://ria.ru/20200716/1574437676.html
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юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), москва, московская область (подмосковье), происшествия

В Москве женщина умерла после пластической операции

10:43 08.10.2020
 
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкКапельницы
Капельницы - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Варвара Гертье
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Женщина скончалась в московской клинике на следующий день после операции, проводится проверка, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова.
Ранее в СМИ появилась информация, что 45-летняя женщина скончалась после пластической операции в частной клинике.
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По предварительным данным СК, инцидент произошел по адресу ул. Большая Молчановка, 32, стр. 1. В среду, на следующий день после операции, состояние пациентки резко ухудшилось. Несмотря на предпринятые реанимационные мероприятия, она скончалась.
"По факту оказания медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности, проводится доследственная проверка. В территориальный орган Росздравнадзора по городу Москве и Московской области направлен запрос на проведение ведомственной проверки оказания медицинской помощи", - сказала Иванова.
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Она добавила, что следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение смерти".
Прокуратура Москвы также организовала проверку, об этом сообщается на сайте ведомства. Проверят соблюдение медучреждением требований законодательства об охране жизни и здоровья граждан, лицензионного законодательства, а также качество и безопасность оказываемых услуг.
 
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Юлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)МоскваМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
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