Азербайджан обвинил Армению в обстреле сел в Карабахе
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание кафе, пострадавшее от обстрела, в азербайджанском селе Сарыджалы Агджабединского района
БАКУ, 8 окт – РИА Новости. Вооруженные силы Армении обстреливают села Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов на линии соприкосновения в Карабахе, сообщает в четверг пресс-служба минобороны Азербайджана.
"Армянские вооруженные силы обстреливают села Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов. Подразделения Азербайджанской Армии принимают адекватные меры", - сообщает пресс-служба азербайджанского военного ведомства.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
2 октября, 10:44ИнфографикаВоенная обстановка в Нагорном Карабахе