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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201008/obstrel-1578807496.html
Азербайджан заявил об обстреле Барды ракетным комплексом "Точка-У"
Минобороны Азербайджана заявляет, что территория Барды обстреливалась со стороны ВС Армении из тактического ракетного комплекса "Точка-У". РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T12:46
2020-10-08T12:46
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
минобороны азербайджана
обсе
точка-у
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 8 окт – РИА Новости.</strong> Минобороны <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджана</a> заявляет, что территория Барды обстреливалась со стороны ВС Армении из тактического ракетного комплекса "<a href="https://ria.ru/product_Tochka-U" target="_blank">Точка-У</a>".Бои на линии соприкосновения в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html
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нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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минобороны азербайджана, обсе, точка-у, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Азербайджан заявил об обстреле Барды ракетным комплексом "Точка-У"

12:46 08.10.2020
 
CC BY-SA 4.0 / KarenWunderkind / Комплекс "Точка-У" на параде в Ереване
Комплекс Точка-У на параде в Ереване - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
CC BY-SA 4.0 / KarenWunderkind /
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БАКУ, 8 окт – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявляет, что территория Барды обстреливалась со стороны ВС Армении из тактического ракетного комплекса "Точка-У".

"Армянские вооруженные силы нанесли удар из тактического ракетного комплекса "Точка-У" по территории Бардинского района", - говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.

Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
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Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМинобороны АзербайджанаОБСЕТочка-УНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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