https://ria.ru/20201008/nobelevskaya-1578826789.html
Нобелевскую премию по литературе получила американская поэтесса Луиз Глюк
Американская поэтесса Луиз Глюк получила Нобелевскую премию по литературе 2020 года. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T14:07
2020-10-08T14:07
2020-10-08T14:16
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Американская поэтесса Луиз Глюк получила Нобелевскую премию по литературе 2020 года.Награда была присуждена с формулировкой "за безошибочный поэтический голос, который с суровой красотой делает индивидуальное существование универсальным ".Глюк родилась в 1943 году семье еврейских выходцев из Австро-Венгрии. Преподавала английский язык в колледже Уильямса в Массачусетсе, Йельском, Бостонском, Айовском университетах.
https://ria.ru/20201007/ulitskaya-1578647233.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
книги, новости культуры, нобелевская премия, литература