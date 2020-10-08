https://ria.ru/20201008/nobelevskaya-1578826789.html

Нобелевскую премию по литературе получила американская поэтесса Луиз Глюк

Американская поэтесса Луиз Глюк получила Нобелевскую премию по литературе 2020 года. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T14:07

2020-10-08T14:07

2020-10-08T14:16

книги

новости культуры

культура

нобелевская премия

литература

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578828835_0:347:2618:1819_1400x0_80_0_0_3d231f61ff22996a630b04a5a1fbfe27.jpg

<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Американская поэтесса Луиз Глюк получила Нобелевскую премию по литературе 2020 года.Награда была присуждена с формулировкой "за безошибочный поэтический голос, который с суровой красотой делает индивидуальное существование универсальным ".Глюк родилась в 1943 году семье еврейских выходцев из Австро-Венгрии. Преподавала английский язык в колледже Уильямса в Массачусетсе, Йельском, Бостонском, Айовском университетах.

https://ria.ru/20201007/ulitskaya-1578647233.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

книги, новости культуры, нобелевская премия, литература