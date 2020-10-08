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Нобелевскую премию по литературе получила американская поэтесса Луиз Глюк
Американская поэтесса Луиз Глюк получила Нобелевскую премию по литературе 2020 года. РИА Новости, 08.10.2020
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Американская поэтесса Луиз Глюк получила Нобелевскую премию по литературе 2020 года.Награда была присуждена с формулировкой "за безошибочный поэтический голос, который с суровой красотой делает индивидуальное существование универсальным ".Глюк родилась в 1943 году семье еврейских выходцев из Австро-Венгрии. Преподавала английский язык в колледже Уильямса в Массачусетсе, Йельском, Бостонском, Айовском университетах.
https://ria.ru/20201007/ulitskaya-1578647233.html
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книги, новости культуры, нобелевская премия, литература

Нобелевскую премию по литературе получила американская поэтесса Луиз Глюк

14:07 08.10.2020 (обновлено: 14:16 08.10.2020)
 
© AFP 2020 / Getty Images North America/Robin MarchantЛуиза Глюк
Луиза Глюк - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© AFP 2020 / Getty Images North America/Robin Marchant
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Американская поэтесса Луиз Глюк получила Нобелевскую премию по литературе 2020 года.
Награда была присуждена с формулировкой "за безошибочный поэтический голос, который с суровой красотой делает индивидуальное существование универсальным ".
Глюк родилась в 1943 году семье еврейских выходцев из Австро-Венгрии. Преподавала английский язык в колледже Уильямса в Массачусетсе, Йельском, Бостонском, Айовском университетах.
Писательница Людмила Улицкая - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
7 октября, 16:18Культура
Улицкая рада, что букмекеры внесли ее в список претендентов на Нобелевку
 
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