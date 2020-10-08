https://ria.ru/20201008/neft-1578928314.html

Развитым странам предрекли конец нефтяной эпохи

World Oil Outlook. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T21:56

2020-10-08T21:56

2020-10-08T21:56

опек

индия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/153041/89/1530418934_0:157:3000:1845_1400x0_80_0_0_a67937d9cad1f069964c5b6b35fce40d.jpg

<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. </strong>Странам с развитой экономикой предсказали значительное падение потребления нефти, следует из доклада ОПЕК<strong> </strong><a href="https://www.opec.org/opec_web/en/" target="_blank">World Oil Outlook</a>.Государства, входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), как ожидается, сначала выйдут на плато по потреблению этого ресурса в районе 47 миллионов баррелей в сутки в 2022-2025 годах, а затем они столкнутся с длительным снижением до 35 миллионов к 2045 году, отмечают эксперты.В развивающихся странах, напротив, будет наблюдаться повышенное потребление этого энергоресурса за счет роста населения, потенциально более динамичного развития экономики и увеличения прослойки среднего класса. К 2045 году этим странам прогнозируют рост спроса на нефть до 74,3 миллиона баррелей в сутки. Крупнейшим импортером ресурса, согласно докладу, будет <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индия</a>.В целом все же ОПЕК ожидает прироста потребления черного золота с 99,7 миллиона баррелей в день в 2019 году до 109,3 миллиона в 2040-м.

https://radiosputnik.ria.ru/20201002/neft-1578107227.html

31

индия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

опек, индия, экономика