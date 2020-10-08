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Развитым странам предрекли конец нефтяной эпохи
World Oil Outlook. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T21:56
2020-10-08T21:56
опек
индия
экономика
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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. </strong>Странам с развитой экономикой предсказали значительное падение потребления нефти, следует из доклада ОПЕК<strong> </strong><a href="https://www.opec.org/opec_web/en/" target="_blank">World Oil Outlook</a>.Государства, входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), как ожидается, сначала выйдут на плато по потреблению этого ресурса в районе 47 миллионов баррелей в сутки в 2022-2025 годах, а затем они столкнутся с длительным снижением до 35 миллионов к 2045 году, отмечают эксперты.В развивающихся странах, напротив, будет наблюдаться повышенное потребление этого энергоресурса за счет роста населения, потенциально более динамичного развития экономики и увеличения прослойки среднего класса. К 2045 году этим странам прогнозируют рост спроса на нефть до 74,3 миллиона баррелей в сутки. Крупнейшим импортером ресурса, согласно докладу, будет <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индия</a>.В целом все же ОПЕК ожидает прироста потребления черного золота с 99,7 миллиона баррелей в день в 2019 году до 109,3 миллиона в 2040-м.
https://radiosputnik.ria.ru/20201002/neft-1578107227.html
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индия
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опек, индия, экономика

Развитым странам предрекли конец нефтяной эпохи

21:56 08.10.2020
 
© Фото : Pixabay / redhawkgroup Добыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© Фото : Pixabay / redhawkgroup
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Странам с развитой экономикой предсказали значительное падение потребления нефти, следует из доклада ОПЕК World Oil Outlook.
Государства, входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), как ожидается, сначала выйдут на плато по потреблению этого ресурса в районе 47 миллионов баррелей в сутки в 2022-2025 годах, а затем они столкнутся с длительным снижением до 35 миллионов к 2045 году, отмечают эксперты.
В развивающихся странах, напротив, будет наблюдаться повышенное потребление этого энергоресурса за счет роста населения, потенциально более динамичного развития экономики и увеличения прослойки среднего класса. К 2045 году этим странам прогнозируют рост спроса на нефть до 74,3 миллиона баррелей в сутки. Крупнейшим импортером ресурса, согласно докладу, будет Индия.
В целом все же ОПЕК ожидает прироста потребления черного золота с 99,7 миллиона баррелей в день в 2019 году до 109,3 миллиона в 2040-м.
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ОПЕКИндияЭкономика
 
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