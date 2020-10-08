https://ria.ru/20201008/navalnyy-1578873423.html

МИД прокомментировал реакцию Парижа и Берлина на ситуацию с Навальным

Вместо сотрудничества с Москвой и расследования инцидента с Алексеем Навальным Париж и Берлин переключились на угрозы и шантаж, в том числе на международных... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T16:57

2020-10-08T16:57

2020-10-08T18:32

александр шульгин

госпитализация алексея навального

алексей навальный

москва

париж

берлин (город)

в мире

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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. </strong>Вместо сотрудничества с Москвой и расследования инцидента с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> Париж и Берлин переключились на угрозы и шантаж, в том числе на международных площадках, заявила на брифинге официальный представитель российского МИД <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/">Мария Захарова</a>.Накануне главы МИД <a href="https://ria.ru/location_France/" target="_blank">Франции</a> и <a href="https://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германии</a> сообщили в совместном коммюнике, что направят <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank">Евросоюзу</a> предложение об ограничительных мерах против России в связи с делом Навального. Санкции могут коснуться тех, кого страны считают виновными в "преступлении", и лиц, "задействованных в программе "Новичок".Комментируя действия европейских дипломатов, Захарова отметила, что в Москве такое поведение считают безответственным и недопустимым.Представитель министерства добавила, что российская прокуратура и полиция не могут завершить процессуальную проверку по инциденту "по причине неготовности Германии, Франции и Швеции содействовать полному, объективному, всестороннему установлению обстоятельств произошедшего".Захарова напомнила, что, в соответствии с европейской Конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года и другими юридическими документами, российская сторона направила Берлину, Парижу и Стокгольму шесть запросов о правовой помощи — "с просьбой о проведении опросов Навального, его лечащих врачей, сопровождавших лиц, о предоставлении копии медицинских документов, касающихся его обследования и лечения в Берлине, экспертного обследования биоматериала, а также предоставления проведенных на территории Франции и Швеции токсикологических исследований биоматериала".Дипломат также сообщила, что Москва планирует запросить у немецкой стороны имеющуюся в ее распоряжении полную версию отчета техсекретариата ОЗХО по результатам анализов Навального. По ее словам, эти сведения необходимы, чтобы в полном соответствии с российским законодательством и общепринятыми нормами уголовно-процессуального порядка наконец завершить доследственную проверку. "Только при наличии таких признаков возможно возбуждение уголовного дела, о чем наши правоохранители неоднократно говорили", — подчеркнула она, отвечая на вопрос РИА Новости.Инцидент с НавальнымНавального госпитализировали 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в Москву. Лайнер приземлился в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, где оппозиционеру сразу оказали необходимую медицинскую помощь. Российские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, спровоцировавшее резкое изменение уровня сахара в крови. Проведенные исследования не выявили в крови или моче оппозиционера ядов и их следов.Позже россиянина перевезли в клинику "Шарите" в Берлине, где 7 сентября он пришел в себя после трех недель комы. Сейчас Навальный восстанавливается, 23 сентября его выписали из стационара.Власти ФРГ заявляли, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок" (это подтвердили лаборатории Швеции и Франции). Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов, но ответа не последовало.При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, Швеция, <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехия</a>. Россия в соответствии с указом президента от 1992 года прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_khimicheskogo_oruzhija/" target="_blank" data-auto="true">Организация по запрещению химического оружия</a>.Во вторник ОЗХО отметила, что Навального отравили похожим на "Новичок" веществом, однако оно не значится в списках запрещенных химикатов. Российский постпред при организации <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_SHulgin/" target="_blank">Александр Шульгин</a> заявил о политизации этой ситуации. Он подчеркнул, что Москве не в чем оправдываться и она не приемлет разговора с позиции угроз.

https://ria.ru/20201008/navalnyy-1578845360.html

https://ria.ru/20201008/navalnyy-1578753301.html

https://ria.ru/20201003/navalnyy-1578133112.html

Мила Юрьева Москва не приемлет обвинения в адрес России без предоставления доказательств вины. 81

Von Stirliz А тем временем МВД уже УСТАНОВИЛО, что анонимное сообщение о минировании Омского аэропорта ровно в тот самый день пришло из... Германии. Совпадение? Не думаю! 77

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москва

париж

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр шульгин, госпитализация алексея навального, алексей навальный, москва, париж, берлин (город), в мире