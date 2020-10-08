https://ria.ru/20201008/nato-1578899172.html

Эксперт рассказал о последствиях размещения базы НАТО на Украине

Герой России генерал-майор Сергей Липовой рассказал МК о последствиях создания баз НАТО на Украине. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T18:25

2020-10-08T18:25

2020-10-08T18:36

россия

дмитрий кулеба

нато

киев

украина

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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. </strong>Герой России генерал-майор Сергей Липовой рассказал <a href="https://www.mk.ru/" target="_blank">МК</a> о последствиях создания баз НАТО на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>.Специалист отметил, что российские военные и руководство трезво оценивают угрозу усиления Североатлантического альянса у своих рубежей.По его мнению, Киев своими действиями подставляет под удар страну."Создается впечатление, что власть имущим наплевать и на саму Украину, и на мирных жителей, далеких от политических игр", — сказал эксперт.Ранее глава МИД страны <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kuleba/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Кулеба</a> заявил, что не возражает против того, чтобы британские военные остались на Украине на постоянной основе после совместных с НАТО учений Rapid Trident 2020.

https://ria.ru/20200924/ukraina-ucheniya-1577669473.html

nn uu И какой же это может быть симметричный ответ? База НАТО под Воронежом? 87

Андрей Глухарев Украина давно хотела "продать" крым, на халяву доставшися, американцам, где наш флот 300 лет был 78

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россия

киев

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий кулеба, нато, киев, украина