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https://ria.ru/20201008/nato-1578899172.html
Эксперт рассказал о последствиях размещения базы НАТО на Украине
Герой России генерал-майор Сергей Липовой рассказал МК о последствиях создания баз НАТО на Украине. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T18:25
2020-10-08T18:36
россия
дмитрий кулеба
нато
киев
украина
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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. </strong>Герой России генерал-майор Сергей Липовой рассказал <a href="https://www.mk.ru/" target="_blank">МК</a> о последствиях создания баз НАТО на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>.Специалист отметил, что российские военные и руководство трезво оценивают угрозу усиления Североатлантического альянса у своих рубежей.По его мнению, Киев своими действиями подставляет под удар страну."Создается впечатление, что власть имущим наплевать и на саму Украину, и на мирных жителей, далеких от политических игр", — сказал эксперт.Ранее глава МИД страны <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kuleba/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Кулеба</a> заявил, что не возражает против того, чтобы британские военные остались на Украине на постоянной основе после совместных с НАТО учений Rapid Trident 2020.
https://ria.ru/20200924/ukraina-ucheniya-1577669473.html
И какой же это может быть симметричный ответ? База НАТО под Воронежом?
87
Украина давно хотела "продать" крым, на халяву доставшися, американцам, где наш флот 300 лет был
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россия
киев
украина
РИА Новости
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россия, дмитрий кулеба, нато, киев, украина

Эксперт рассказал о последствиях размещения базы НАТО на Украине

18:25 08.10.2020 (обновлено: 18:36 08.10.2020)
 
© Фото : пресс-центр Командования ВМС ВС УкраиныЭсминец Королевских ВМС Великобритании в порту Одессы
Эсминец Королевских ВМС Великобритании в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© Фото : пресс-центр Командования ВМС ВС Украины
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Герой России генерал-майор Сергей Липовой рассказал МК о последствиях создания баз НАТО на Украине.
Специалист отметил, что российские военные и руководство трезво оценивают угрозу усиления Североатлантического альянса у своих рубежей.

"Россию не испугать базами НАТО вблизи границ — мы всегда готовы к симметричному ответу", — подчеркнул Липовой.

По его мнению, Киев своими действиями подставляет под удар страну.
"Создается впечатление, что власть имущим наплевать и на саму Украину, и на мирных жителей, далеких от политических игр", — сказал эксперт.
Военнослужащие Украины на церемонии открытия военных совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
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"Это наш ответ России": во что НАТО превращает армию Украины
Ранее глава МИД страны Дмитрий Кулеба заявил, что не возражает против того, чтобы британские военные остались на Украине на постоянной основе после совместных с НАТО учений Rapid Trident 2020.
 
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РоссияДмитрий КулебаНАТОКиевУкраина
 
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