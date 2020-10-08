https://ria.ru/20201008/nato-1578899172.html
Эксперт рассказал о последствиях размещения базы НАТО на Украине
Герой России генерал-майор Сергей Липовой рассказал МК о последствиях создания баз НАТО на Украине. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T18:25
2020-10-08T18:25
2020-10-08T18:36
россия
дмитрий кулеба
нато
киев
украина
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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. </strong>Герой России генерал-майор Сергей Липовой рассказал <a href="https://www.mk.ru/" target="_blank">МК</a> о последствиях создания баз НАТО на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>.Специалист отметил, что российские военные и руководство трезво оценивают угрозу усиления Североатлантического альянса у своих рубежей.По его мнению, Киев своими действиями подставляет под удар страну."Создается впечатление, что власть имущим наплевать и на саму Украину, и на мирных жителей, далеких от политических игр", — сказал эксперт.Ранее глава МИД страны <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kuleba/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Кулеба</a> заявил, что не возражает против того, чтобы британские военные остались на Украине на постоянной основе после совместных с НАТО учений Rapid Trident 2020.
https://ria.ru/20200924/ukraina-ucheniya-1577669473.html
nn uu
И какой же это может быть симметричный ответ? База НАТО под Воронежом?
87
Андрей Глухарев
Украина давно хотела "продать" крым, на халяву доставшися, американцам, где наш флот 300 лет был
78
25
россия
киев
украина
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, дмитрий кулеба, нато, киев, украина