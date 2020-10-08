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https://ria.ru/20201008/narusheniya-1578833143.html
В Москве выявили нарушителей масочного режима в 17 магазинах
Нарушения масочного-перчаточного режима выявили в 17 магазинах Москвы в ходе утреннего рейда в четверг, среди них супермаркеты Billa, "Перекресток", "Пятерочка" РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T14:27
2020-10-08T14:45
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москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Нарушения масочного-перчаточного режима выявили в 17 магазинах <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в ходе утреннего рейда в четверг, среди них супермаркеты Billa, "Перекресток", "<a href="http://ria.ru/organization_Pjaterochka/" target="_blank" data-auto="true">Пятерочка</a>" и "<a href="http://ria.ru/organization_M_video/" target="_blank" data-auto="true">М.Видео</a>", сообщили в пресс-службе департамента торговли и услуг."В ходе рейдов были проверены 17 магазинов, среди них супермаркеты Billa, "Перекресток", "Пятерочка", а также магазины бытовой техники и электроники "М.Видео", - сообщили в пресс-службе.Как рассказал начальник участковых уполномоченных полиции отдела МВД России по району Орехово-Борисово Южное Москвы Юрий Клочков, в ходе рейда в магазинах были выявлены 73 нарушителя."Полицейские совместно с сотрудниками объединения административно-технических инспекций и <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> продолжают проведение рейдов по контролю за соблюдением масочного режима в местах массового пребывания граждан. 8 октября за нарушения в различных магазинах - продуктовых, бытовой техники, а также мебельных магазинах - к административной ответственности были привлечены 73 человека по части 2 статьи 3.18.1 КоАП Москвы", - сказал Клочков.Он отметил, что за данное нарушение предусмотрен штраф в размере 4 тысяч рублей.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, происшествия

В Москве выявили нарушителей масочного режима в 17 магазинах

14:27 08.10.2020 (обновлено: 14:45 08.10.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПодготовка к открытию ТЦ "Океания"
Подготовка к открытию ТЦ Океания - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Нарушения масочного-перчаточного режима выявили в 17 магазинах Москвы в ходе утреннего рейда в четверг, среди них супермаркеты Billa, "Перекресток", "Пятерочка" и "М.Видео", сообщили в пресс-службе департамента торговли и услуг.
"В ходе рейдов были проверены 17 магазинов, среди них супермаркеты Billa, "Перекресток", "Пятерочка", а также магазины бытовой техники и электроники "М.Видео", - сообщили в пресс-службе.
От метро до стадиона: рейды по соблюдению масочного режима в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Несмотря на высокий уровень заболеваемости COVID-19 в Москве, горожане неохотно соблюдают масочный режим и не хотят снижать социальную активность.

Сотрудник Роспотребнадзора совершает рейд по проверке соблюдения масочного режима на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между командами ПХК ЦСКА (Москва) и ХК Динамо (Москва)
1 из 12

Несмотря на высокий уровень заболеваемости COVID-19 в Москве, горожане неохотно соблюдают масочный режим и не хотят снижать социальную активность.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

За нарушение масочного режима в столице с мая закрыли более 40 магазинов, за отсутствие средств защиты в транспорте оштрафовали десятки тысяч человек.

Сотрудница Роспотребнадзора совершает рейд по проверке соблюдения масочного режима на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между командами ПХК ЦСКА (Москва) и ХК Динамо (Москва)
2 из 12

За нарушение масочного режима в столице с мая закрыли более 40 магазинов, за отсутствие средств защиты в транспорте оштрафовали десятки тысяч человек.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Сложная эпидемиологическая обстановка может вынудить власти ужесточить ограничения, в том числе закрыть трибуны стадионов для зрителей.

Сотрудники Роспотребнадзора совершают рейд по проверке соблюдения масочного режима на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между командами ПХК ЦСКА (Москва) и ХК Динамо (Москва)
3 из 12

Сложная эпидемиологическая обстановка может вынудить власти ужесточить ограничения, в том числе закрыть трибуны стадионов для зрителей.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Роспотребнадзор регулярно проверяет, как организации и предприятия выполняют санитарные требования.

Сотрудница Роспотребнадзора совершает рейд по проверке соблюдения масочного режима на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между командами ПХК ЦСКА (Москва) и ХК Динамо (Москва)
4 из 12

Роспотребнадзор регулярно проверяет, как организации и предприятия выполняют санитарные требования.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Масочный режим отменили только на улицах, но в метро и автобусах носить маски по-прежнему нужно.

Проверка масочного режима в московском метро
5 из 12

Масочный режим отменили только на улицах, но в метро и автобусах носить маски по-прежнему нужно.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Рейды в общественном транспорте проходят с момента объявления масочно-перчаточного режима.

Пассажиры на станции метро Пражская в Москве, где проводится проверка масочного режима
6 из 12

Рейды в общественном транспорте проходят с момента объявления масочно-перчаточного режима.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Проверки проводят выборочно в вестибюлях и вагонах.

Пассажиры в вестибюле станции метро Пражская в Москве, где проводится проверка масочного режима
7 из 12

Проверки проводят выборочно в вестибюлях и вагонах.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Если пассажир не реагирует на обращение контролера надеть маску и перчатки, его ждет наказание.

Сотрудница Московского метрополитена выписывает штраф пассажиру за несоблюдение масочного режима
8 из 12

Если пассажир не реагирует на обращение контролера надеть маску и перчатки, его ждет наказание.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

За нарушение масочно-перчаточного режима предусмотрен штраф в пять тысяч рублей.

Рейд по проверке соблюдения перчаточно-масочного режима в отделении Райффайзенбанка в Москве
9 из 12

За нарушение масочно-перчаточного режима предусмотрен штраф в пять тысяч рублей.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В Москве из-за роста числа заболевших COVID-19 действуют дополнительные ограничения.

Сотрудники объединения административно-технических инспекций города Москвы во время рейда по проверке перчаточно-масочного режима в отделении Райффайзенбанка в Москве
10 из 12

В Москве из-за роста числа заболевших COVID-19 действуют дополнительные ограничения.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Школьников отправили на двухнедельные каникулы, многие офисные сотрудники перешли на удаленную работу.

Информационная табличка у банкомата в отделении Райффайзенбанка в Москве
11 из 12

Школьников отправили на двухнедельные каникулы, многие офисные сотрудники перешли на удаленную работу.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Рейд по проверке соблюдения санитарных норм в Москве.

Рейд по проверке соблюдения перчаточно-масочного режима в отделении Райффайзенбанка в Москве
12 из 12

Рейд по проверке соблюдения санитарных норм в Москве.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
1 из 12

Несмотря на высокий уровень заболеваемости COVID-19 в Москве, горожане неохотно соблюдают масочный режим и не хотят снижать социальную активность.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
2 из 12

За нарушение масочного режима в столице с мая закрыли более 40 магазинов, за отсутствие средств защиты в транспорте оштрафовали десятки тысяч человек.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
3 из 12

Сложная эпидемиологическая обстановка может вынудить власти ужесточить ограничения, в том числе закрыть трибуны стадионов для зрителей.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
4 из 12

Роспотребнадзор регулярно проверяет, как организации и предприятия выполняют санитарные требования.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
5 из 12

Масочный режим отменили только на улицах, но в метро и автобусах носить маски по-прежнему нужно.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
6 из 12

Рейды в общественном транспорте проходят с момента объявления масочно-перчаточного режима.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
7 из 12

Проверки проводят выборочно в вестибюлях и вагонах.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
8 из 12

Если пассажир не реагирует на обращение контролера надеть маску и перчатки, его ждет наказание.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
9 из 12

За нарушение масочно-перчаточного режима предусмотрен штраф в пять тысяч рублей.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
10 из 12

В Москве из-за роста числа заболевших COVID-19 действуют дополнительные ограничения.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
11 из 12

Школьников отправили на двухнедельные каникулы, многие офисные сотрудники перешли на удаленную работу.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
12 из 12

Рейд по проверке соблюдения санитарных норм в Москве.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Как рассказал начальник участковых уполномоченных полиции отдела МВД России по району Орехово-Борисово Южное Москвы Юрий Клочков, в ходе рейда в магазинах были выявлены 73 нарушителя.
"Полицейские совместно с сотрудниками объединения административно-технических инспекций и Роспотребнадзора продолжают проведение рейдов по контролю за соблюдением масочного режима в местах массового пребывания граждан. 8 октября за нарушения в различных магазинах - продуктовых, бытовой техники, а также мебельных магазинах - к административной ответственности были привлечены 73 человека по части 2 статьи 3.18.1 КоАП Москвы", - сказал Клочков.
Прохожие в подземном переходе у станции метро Парк культуры в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
6 октября, 15:22
Несколько гостиниц в Москве оштрафуют за нарушения масочного режима
Он отметил, что за данное нарушение предусмотрен штраф в размере 4 тысяч рублей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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