https://ria.ru/20201008/narusheniya-1578833143.html

В Москве выявили нарушителей масочного режима в 17 магазинах

Нарушения масочного-перчаточного режима выявили в 17 магазинах Москвы в ходе утреннего рейда в четверг, среди них супермаркеты Billa, "Перекресток", "Пятерочка" РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T14:27

2020-10-08T14:27

2020-10-08T14:45

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Нарушения масочного-перчаточного режима выявили в 17 магазинах <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в ходе утреннего рейда в четверг, среди них супермаркеты Billa, "Перекресток", "<a href="http://ria.ru/organization_Pjaterochka/" target="_blank" data-auto="true">Пятерочка</a>" и "<a href="http://ria.ru/organization_M_video/" target="_blank" data-auto="true">М.Видео</a>", сообщили в пресс-службе департамента торговли и услуг."В ходе рейдов были проверены 17 магазинов, среди них супермаркеты Billa, "Перекресток", "Пятерочка", а также магазины бытовой техники и электроники "М.Видео", - сообщили в пресс-службе.Как рассказал начальник участковых уполномоченных полиции отдела МВД России по району Орехово-Борисово Южное Москвы Юрий Клочков, в ходе рейда в магазинах были выявлены 73 нарушителя."Полицейские совместно с сотрудниками объединения административно-технических инспекций и <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> продолжают проведение рейдов по контролю за соблюдением масочного режима в местах массового пребывания граждан. 8 октября за нарушения в различных магазинах - продуктовых, бытовой техники, а также мебельных магазинах - к административной ответственности были привлечены 73 человека по части 2 статьи 3.18.1 КоАП Москвы", - сказал Клочков.Он отметил, что за данное нарушение предусмотрен штраф в размере 4 тысяч рублей.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://realty.ria.ru/20201006/shtrafy-1578447392.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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