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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201008/moskva-1578813782.html
Оперштаб Москвы разъяснил требование о данных работников на удаленке
Сотрудники на удаленке обязаны предоставить данные о номерах своих телефонов, транспортных карт и машин в соответствии со статьей Трудового кодекса, сообщается... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T13:12
2020-10-08T13:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
роскосмос
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Сотрудники на удаленке обязаны предоставить данные о номерах своих телефонов, транспортных карт и машин в соответствии со статьей Трудового кодекса, сообщается в <a href="https://t.me/COVID2019_official" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a> оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.Согласно указу, ранее опубликованному на сайте мэра и правительства <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, работодатели в столице должны будут передать номера телефонов, транспортных карт и машин сотрудников, которые ушли на удаленку."Обязанность по представлению сведений распространяется не только на организации, но и на их работников. В соответствии со статьей 189 Трудового кодекса РФ, работники обязаны соблюдать дисциплину труда, в том числе правила поведения, определенные федеральными законами", - говорится в ответе на вопрос о том, что делать, если сотрудники откажутся от предоставления таких данных в отчетные таблицы.Мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> заявил, что в связи с ростом числа заболевших коронавирусом с понедельника в столице школьники уходят на двухнедельные каникулы, не менее 30% сотрудников, в особенности хронически больные и пожилые, - на удалённую работу. Исключение из этого правила составляют только сотрудники, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации, а также сотрудники медицинских организации, предприятия оборонки, "<a href="http://ria.ru/organization_Rosatom/" target="_blank" data-auto="true">Росатома</a>", "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>" и некоторых других стратегических отраслей.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201006/udalenka-1578430928.html
А на каком основание работник ОБЯЗАН дать такую инф. работодателю? У нас есть ТК который отношения работник=работодатель контролирует. А не местные царьки.
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Оленеводы должны работать в тундре!
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, роскосмос, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", сергей собянин, москва, общество

Оперштаб Москвы разъяснил требование о данных работников на удаленке

13:12 08.10.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновПустой офис
Пустой офис - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Сотрудники на удаленке обязаны предоставить данные о номерах своих телефонов, транспортных карт и машин в соответствии со статьей Трудового кодекса, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Согласно указу, ранее опубликованному на сайте мэра и правительства Москвы, работодатели в столице должны будут передать номера телефонов, транспортных карт и машин сотрудников, которые ушли на удаленку.
"Обязанность по представлению сведений распространяется не только на организации, но и на их работников. В соответствии со статьей 189 Трудового кодекса РФ, работники обязаны соблюдать дисциплину труда, в том числе правила поведения, определенные федеральными законами", - говорится в ответе на вопрос о том, что делать, если сотрудники откажутся от предоставления таких данных в отчетные таблицы.
Пустой офис компании Unilever в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
6 октября, 14:14Распространение нового коронавируса
Собянин пригризил штрафами не отчитывающимся об удаленке компаниям
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в связи с ростом числа заболевших коронавирусом с понедельника в столице школьники уходят на двухнедельные каникулы, не менее 30% сотрудников, в особенности хронически больные и пожилые, - на удалённую работу. Исключение из этого правила составляют только сотрудники, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации, а также сотрудники медицинских организации, предприятия оборонки, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоскосмосГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Сергей СобянинМоскваОбщество
 
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