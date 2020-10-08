https://ria.ru/20201008/moskva-1578810135.html

Москвичам пообещали "золотую осень" на следующей неделе

Сезон "золотой осени" с безоблачной погодой при дневной температуре до 20 градусов тепла продолжится в московском регионе на следующей неделе, сообщает портал... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T12:58

2020-10-08T12:58

2020-10-08T13:16

погода

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Сезон "золотой осени" с безоблачной погодой при дневной температуре до 20 градусов тепла продолжится в <a href="https://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">московском регионе</a> на следующей неделе, сообщает портал "<a href="http://www.hmn.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Метеоновости</a>"."Стоящий вот уже почти без малого 30 дней на страже золотой осени устойчивый антициклон взял лишь временную передышку и дал небольшую слабину. В воскресенье, 11 октября, он вновь обретет влияние и покажет силу на всю предстоящую рабочую неделю: на своих северо-западных рубежах сохранит для жителей столицы и <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a> безоблачную и маловетреную погоду при дневной температуре до плюс 15 - плюс 20 градусов, при этом среднесуточные ее значения продолжат опережать многолетние на четыре - восемь значений", - говорится в сообщении.Согласно прогнозу, перед ближайшими выходными в преддверии новой порции тепла погода испортится."В пятницу с порывистым, до 10-12 метров в секунду, южным ветром при повышенном фоне атмосферного давления в столице и области пройдут кратковременные осадки, вероятность которых сохранится вплоть до субботнего вечера, 10 октября. Температурный фон при этом потеряет свой суточный ход, и в дневные, и ночные часы его значения будут соответствовать плюс 8 - плюс 13 градусам", - указывается в сообщении.

https://ria.ru/20201007/pogoda-1578594248.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, москва, общество