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Заммэра: часть работников городского хозяйства Москвы перешли на удаленку
Сотрудники предприятий и организаций комплекса городского хозяйства Москвы частично переведены на удаленный режим работы в связи со складывающейся... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T11:13
2020-10-08T11:13
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Сотрудники предприятий и организаций комплекса городского хозяйства Москвы частично переведены на удаленный режим работы в связи со складывающейся эпидемиологической обстановкой, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он подчеркнул, что все сотрудники, непосредственно задействованные в обеспечении жизнедеятельности города, остаются на своих местах."Мы приняли решение отправить работать из дома сотрудников, которые могут выполнять свои должностные обязанности удаленно, без ущерба качеству работы. Но в комплексе есть подразделения, специалисты которых обязаны круглосуточно быть на посту, например, диспетчерские, аварийные и дежурные службы. Все они продолжают работать в прежнем режиме, качество предоставляемых гражданам услуг остается на самом высоком уровне", - отметил Бирюков.
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петр бирюков, москва

Заммэра: часть работников городского хозяйства Москвы перешли на удаленку

11:13 08.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений БиятовЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Сотрудники предприятий и организаций комплекса городского хозяйства Москвы частично переведены на удаленный режим работы в связи со складывающейся эпидемиологической обстановкой, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В соответствии с указанием мэра Москвы принято решение организовать удаленную работу части управленческого и вспомогательного персонала предприятий и организаций комплекса городского хозяйства", - сказал Бирюков.
Он подчеркнул, что все сотрудники, непосредственно задействованные в обеспечении жизнедеятельности города, остаются на своих местах.
"Мы приняли решение отправить работать из дома сотрудников, которые могут выполнять свои должностные обязанности удаленно, без ущерба качеству работы. Но в комплексе есть подразделения, специалисты которых обязаны круглосуточно быть на посту, например, диспетчерские, аварийные и дежурные службы. Все они продолжают работать в прежнем режиме, качество предоставляемых гражданам услуг остается на самом высоком уровне", - отметил Бирюков.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМосква
 
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