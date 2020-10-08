https://ria.ru/20201008/moskva-1578781560.html
Заммэра: часть работников городского хозяйства Москвы перешли на удаленку
Сотрудники предприятий и организаций комплекса городского хозяйства Москвы частично переведены на удаленный режим работы в связи со складывающейся... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T11:13
2020-10-08T11:13
2020-10-08T11:13
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петр бирюков
москва
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Сотрудники предприятий и организаций комплекса городского хозяйства Москвы частично переведены на удаленный режим работы в связи со складывающейся эпидемиологической обстановкой, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он подчеркнул, что все сотрудники, непосредственно задействованные в обеспечении жизнедеятельности города, остаются на своих местах."Мы приняли решение отправить работать из дома сотрудников, которые могут выполнять свои должностные обязанности удаленно, без ущерба качеству работы. Но в комплексе есть подразделения, специалисты которых обязаны круглосуточно быть на посту, например, диспетчерские, аварийные и дежурные службы. Все они продолжают работать в прежнем режиме, качество предоставляемых гражданам услуг остается на самом высоком уровне", - отметил Бирюков.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, москва
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Сотрудники предприятий и организаций комплекса городского хозяйства Москвы частично переведены на удаленный режим работы в связи со складывающейся эпидемиологической обстановкой, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В соответствии с указанием мэра Москвы принято решение организовать удаленную работу части управленческого и вспомогательного персонала предприятий и организаций комплекса городского хозяйства", - сказал Бирюков.
Он подчеркнул, что все сотрудники, непосредственно задействованные в обеспечении жизнедеятельности города, остаются на своих местах.
"Мы приняли решение отправить работать из дома сотрудников, которые могут выполнять свои должностные обязанности удаленно, без ущерба качеству работы. Но в комплексе есть подразделения, специалисты которых обязаны круглосуточно быть на посту, например, диспетчерские, аварийные и дежурные службы. Все они продолжают работать в прежнем режиме, качество предоставляемых гражданам услуг остается на самом высоком уровне", - отметил Бирюков.