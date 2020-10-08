https://ria.ru/20201008/moskva-1578781560.html

Заммэра: часть работников городского хозяйства Москвы перешли на удаленку

Сотрудники предприятий и организаций комплекса городского хозяйства Москвы частично переведены на удаленный режим работы в связи со складывающейся... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T11:13

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москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Сотрудники предприятий и организаций комплекса городского хозяйства Москвы частично переведены на удаленный режим работы в связи со складывающейся эпидемиологической обстановкой, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он подчеркнул, что все сотрудники, непосредственно задействованные в обеспечении жизнедеятельности города, остаются на своих местах."Мы приняли решение отправить работать из дома сотрудников, которые могут выполнять свои должностные обязанности удаленно, без ущерба качеству работы. Но в комплексе есть подразделения, специалисты которых обязаны круглосуточно быть на посту, например, диспетчерские, аварийные и дежурные службы. Все они продолжают работать в прежнем режиме, качество предоставляемых гражданам услуг остается на самом высоком уровне", - отметил Бирюков.

https://realty.ria.ru/20201005/kuryanovo-1578201337.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков, москва