https://ria.ru/20201008/moskva-1578769411.html

Бирюков: новое пространство для прогулок и отдыха появится в Москве

В центре Москвы завершается благоустройство в Даевом и Ананьевском переулках, где будет создано новое общественное пространство для прогулок и отдыха, сообщил... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T10:25

2020-10-08T10:25

2020-10-08T10:25

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> В центре Москвы завершается благоустройство в Даевом и Ананьевском переулках, где будет создано новое общественное пространство для прогулок и отдыха, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра в столичном правительстве Петр Бирюков.Он напомнил, что работы в этом районе стартовали еще в феврале, но затем были приостановлены из-за эпидемиологической ситуации."Благоустройство переулков является логическим продолжением комплекса мер по улучшению городской среды в центральной части города и позволит дополнить ранее выполненные реконструкции улицы Сретенка и Садового кольца", - рассказал Бирюков.По его словам, главная задача - создать комфортное и безопасное пешеходное пространство.Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что в ближайшее время будут завершены работы на дворовых территориях в районе благоустройства. Там приведут в порядок проезды и дорожки, оборудуют детские и спортивные площадки, запланирована высадка деревьев и кустарников.По его словам, в рамках реконструкции особое внимание уделяется сохранению культурных ценностей."При демонтаже асфальтового покрытия в Ананьевском переулке были найдены исторические решетки со световыми призмами, которые ранее служили для освещения подвалов. Они направлены на реставрацию, после которой вернутся на место и станут еще одной достопримечательностью сретенских переулков", - заключил заммэра.

https://realty.ria.ru/20201006/naberezhnaya-1578441102.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков, москва