https://ria.ru/20201008/moskva-1578769411.html
Бирюков: новое пространство для прогулок и отдыха появится в Москве
В центре Москвы завершается благоустройство в Даевом и Ананьевском переулках, где будет создано новое общественное пространство для прогулок и отдыха, сообщил... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T10:25
2020-10-08T10:25
2020-10-08T10:25
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> В центре Москвы завершается благоустройство в Даевом и Ананьевском переулках, где будет создано новое общественное пространство для прогулок и отдыха, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра в столичном правительстве Петр Бирюков.Он напомнил, что работы в этом районе стартовали еще в феврале, но затем были приостановлены из-за эпидемиологической ситуации."Благоустройство переулков является логическим продолжением комплекса мер по улучшению городской среды в центральной части города и позволит дополнить ранее выполненные реконструкции улицы Сретенка и Садового кольца", - рассказал Бирюков.По его словам, главная задача - создать комфортное и безопасное пешеходное пространство.Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что в ближайшее время будут завершены работы на дворовых территориях в районе благоустройства. Там приведут в порядок проезды и дорожки, оборудуют детские и спортивные площадки, запланирована высадка деревьев и кустарников.По его словам, в рамках реконструкции особое внимание уделяется сохранению культурных ценностей."При демонтаже асфальтового покрытия в Ананьевском переулке были найдены исторические решетки со световыми призмами, которые ранее служили для освещения подвалов. Они направлены на реставрацию, после которой вернутся на место и станут еще одной достопримечательностью сретенских переулков", - заключил заммэра.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, москва
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. В центре Москвы завершается благоустройство в Даевом и Ананьевском переулках, где будет создано новое общественное пространство для прогулок и отдыха, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра в столичном правительстве Петр Бирюков.
Он напомнил, что работы в этом районе стартовали еще в феврале, но затем были приостановлены из-за эпидемиологической ситуации.
"Благоустройство переулков является логическим продолжением комплекса мер по улучшению городской среды в центральной части города и позволит дополнить ранее выполненные реконструкции улицы Сретенка и Садового кольца", - рассказал Бирюков.
По его словам, главная задача - создать комфортное и безопасное пешеходное пространство.
"В результате благоустройства все воздушные кабельные линии убрали под землю в коллекторы, расширили тротуары, установили более 120 опор освещения и уличных торшеров с энергосберегающими лампами, скамейки и навигационные стелы, которые помогут лучше ориентироваться москвичам и гостям столицы. Для любителей активного отдыха откроются станция велопроката и велопарковки", - сообщил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что в ближайшее время будут завершены работы на дворовых территориях в районе благоустройства. Там приведут в порядок проезды и дорожки, оборудуют детские и спортивные площадки, запланирована высадка деревьев и кустарников.
По его словам, в рамках реконструкции особое внимание уделяется сохранению культурных ценностей.
"При демонтаже асфальтового покрытия в Ананьевском переулке были найдены исторические решетки со световыми призмами, которые ранее служили для освещения подвалов. Они направлены на реставрацию, после которой вернутся на место и станут еще одной достопримечательностью сретенских переулков", - заключил заммэра.