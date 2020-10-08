https://ria.ru/20201008/moldaviya-1578778538.html

В РПЦ рассказали, как помогают нуждающимся в Молдавии

Русская православная церковь за неделю раздала 500 продуктовых наборов в Киргизии и оказывает гумпомощь в Молдавии, сообщили в синодальном отделе Московского... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T11:09

2020-10-08T11:09

2020-10-08T12:28

религия и мировоззрение

религия

московский патриархат

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

новости - религия и мировоззрение

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молдавия

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киргизия

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости, Артем Буденный.</strong> Русская православная церковь за неделю раздала 500 продуктовых наборов в Киргизии и оказывает гумпомощь в Молдавии, сообщили в синодальном отделе Московского патриархата по социальной благотворительности и социальному служению."Сотрудники социального отдела Бишкекской епархии раздали 500 продуктовых наборов нуждающимся, которые были закуплены благодаря <a href="http://eda.help" target="_blank">сбору</a> средств на сайте "Антивирус Милосердия". В Молдове продуктовая помощь, закупленная на перечисленные средства, рассчитана примерно на 280 семей, уже идет раздача по селам", - говорится в сообщении отдела.Координирует доставку гумпомощи РПЦ в Молдавию настоятель храма святого Николая в городе Виченца (Италия) протоиерей Вениамин Ону. Священник рассказал РИА Новости, что среди получивших продукты - малоимущие семьи из молдавских сел и Кишинева, причем не только прихожане Русской православной церкви."В Молдавии много малоимущих людей. Нуждающихся, конечно, намного больше, чем 280 семей, но мы благодарны и той помощи, которая оказывается. В частности, мы благодарим главу синодального отдела (Московского патриархата по социальному служению и церковной благотворительности – ред.) епископа Орехово-Зуевского Пантелеимона и митрополита Кишиневского и вся Молдовы Владимира", - сказал настоятель.Через сайт "Антивирус милосердия" собрали пять тысяч долларов, на эти деньги закупили продуктовые наборы, в которые вошли рис, гречка, подсолнечное масло, консервы – всего 18 видов продуктов, уточнил протоиерей.Отец Вениамин рассказал, что сам он уже 15 лет почти каждую неделю отправляет гуманитарную помощь из Италии в Молдавию: вещи, обувь, мебель, медикаменты. По его словам, в Италии, в отличие от Молдовы, "не особенно нуждаются в гуманитарной помощи, еде и оедежде". "В Молдавии нашу гумпомощь получают малоимущие семьи, бездомные, дома для престарелых, детские дома. А в Италии у людей другие проблемы: как найти жилье или работу. Мы им тоже помогаем", - подытожил собеседник агентства. Как уточнили в синодальном отделе Московского патриархата по социальной благотворительности и социальному служению, с начала эпидемии коронавируса продуктовые наборы направляют людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, и малоимущим семьям в разных епархиях Русской православной церкви в России и за рубежом. Так, с июня продуктовую помощь получили более 24,5 тысяч человек в 36 епархиях.Поддержать нуждающихся можно, пройдя по <a href="http://eda.help" target="_blank">ссылке</a> или отправив sms на номер 3443 со словом "еда" и суммой пожертвования. Также в Церкви продолжают "готовиться к похолоданию" и собирают сезонную обувь и одежду для бездомных и нуждающихся семей. Всю информацию о церковной помощи во время эпидемии можно найти на сайте <a href="http://cerkpom.miloserdie.ru" target="_blank">cerkpom.miloserdie.ru</a>По данным синодального отдела, в России и за рубежом действует более 100 церковных добровольческих служб, в помощи участвуют почти 7 тысяч православных волонтеров, а в 102 епархиях Русской церкви открыты горячие линии помощи нуждающимся. В частности, на горячую линию московского церковного штаба помощи по телефону 8(495)542-00-00 с 20 марта поступило свыше 23 тысяч звонков.

https://ria.ru/20201006/russkiy-yazyk--1578779966.html

https://ria.ru/20170919/1505040322.html

https://ria.ru/20200924/produkty-1577697591.html

https://ria.ru/20201008/rossiya-1578624414.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, московский патриархат, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, молдавия, италия, киргизия, общество