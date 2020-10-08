Блестки и маски. Как прошло закрытие Московского кинофестиваля

"Таким пронзительным получился этот 42-й Московский международный кинофестиваль, —призналась министр культуры Ольга Любимова, закрывая смотр. — Кто бы мог подумать, что вообще этот зал может быть наполовину пуст? Никогда, ни один кинофестиваль не выглядел вот так. И хотелось бы сказать спасибо тем, кто сделал этот праздник возможным".

Этот ММКФ точно войдет в историю, а кинематографистам и зрителям остается надеяться, что следующий смотр пройдет в "старом", традиционном формате.