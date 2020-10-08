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https://ria.ru/20201008/mmkf-1578922475.html
Блестки и маски. Как прошло закрытие Московского кинофестиваля
Сорок второй Московский международный кинофестиваль (ММКФ) раздал награды: отметили картины про блокаду, трудное детство и режиссера-невротика. На ковровой... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T23:04
2020-10-08T23:27
светлана ходченкова
культура
ольга любимова
кино и сериалы
знаменитости
звезды
тимур бекмамбетов
марина александрова
великобритания
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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. </strong>Сорок второй Московский международный кинофестиваль (ММКФ) раздал награды: отметили картины про блокаду, трудное детство и режиссера-невротика. На ковровой дорожке основным цветом стал черный, а главными украшениями были откровенные декольте и стразы. О том, как прошла церемония закрытия, — в материале РИА Новости.
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светлана ходченкова, ольга любимова, кино и сериалы, знаменитости, звезды, тимур бекмамбетов, марина александрова, великобритания, грэмми, израиль, фото

Блестки и маски. Как прошло закрытие Московского кинофестиваля

23:04 08.10.2020 (обновлено: 23:27 08.10.2020)
 
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. Сорок второй Московский международный кинофестиваль (ММКФ) раздал награды: отметили картины про блокаду, трудное детство и режиссера-невротика. На ковровой дорожке основным цветом стал черный, а главными украшениями были откровенные декольте и стразы. О том, как прошла церемония закрытия, — в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

"Таким пронзительным получился этот 42-й Московский международный кинофестиваль, —призналась министр культуры Ольга Любимова, закрывая смотр. — Кто бы мог подумать, что вообще этот зал может быть наполовину пуст? Никогда, ни один кинофестиваль не выглядел вот так. И хотелось бы сказать спасибо тем, кто сделал этот праздник возможным".

Этот ММКФ точно войдет в историю, а кинематографистам и зрителям остается надеяться, что следующий смотр пройдет в "старом", традиционном формате.

Церемония закрытия 42-го ММКФ
1 из 9

"Таким пронзительным получился этот 42-й Московский международный кинофестиваль, —призналась министр культуры Ольга Любимова, закрывая смотр. — Кто бы мог подумать, что вообще этот зал может быть наполовину пуст? Никогда, ни один кинофестиваль не выглядел вот так. И хотелось бы сказать спасибо тем, кто сделал этот праздник возможным".

Этот ММКФ точно войдет в историю, а кинематографистам и зрителям остается надеяться, что следующий смотр пройдет в "старом", традиционном формате.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Главный приз ММКФ, "Золотого Святого Георгия", получила картина "Блокадный дневник" Андрея Зайцева. Сценарий написан по мотивам произведений Даниила Гранина, Ольги Берггольц и другим воспоминаниям блокадников.

"Мы думали с жюри, что же такое Гран-при, и пришли к выводу, что это приз за послание, что важного фильм говорит нам, зрителям, сегодня, — сказал на церемонии председатель жюри Тимур Бекмамбетов. — Мы понимаем, что живем в трудное время, но нужно помнить, что самый большой грех — это грех уныния. Мы все переживем и станем лучше".

По мнению режиссера ленты, во всем мире про блокаду Ленинграда в основном ничего не знают. "И в этом наша вина, что мы не напоминаем об этом. Фильм был снят, чтобы мы помнили", — заявил на церемонии Зайцев.

Церемония закрытия 42-го ММКФ
2 из 9

Главный приз ММКФ, "Золотого Святого Георгия", получила картина "Блокадный дневник" Андрея Зайцева. Сценарий написан по мотивам произведений Даниила Гранина, Ольги Берггольц и другим воспоминаниям блокадников.

"Мы думали с жюри, что же такое Гран-при, и пришли к выводу, что это приз за послание, что важного фильм говорит нам, зрителям, сегодня, — сказал на церемонии председатель жюри Тимур Бекмамбетов. — Мы понимаем, что живем в трудное время, но нужно помнить, что самый большой грех — это грех уныния. Мы все переживем и станем лучше".

По мнению режиссера ленты, во всем мире про блокаду Ленинграда в основном ничего не знают. "И в этом наша вина, что мы не напоминаем об этом. Фильм был снят, чтобы мы помнили", — заявил на церемонии Зайцев.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников

Риши Пэлэм стал лучшим режиссером за картину "Хильда" — его дебютную полнометражную работу.

Это лента о непростой жизни старшеклассницы Хильды. Ее родители собираются разводиться и заняты выяснением отношений, а ей приходится заниматься воспитанием младших детей. Но потом Хильда находит неожиданный способ справиться со своей непростой ситуацией.

Получая награду, Пэлэм не сдерживал чувств. "Я не мастер говорить речи, я очень растроган. Даже не знаю, как мы сделали этот фильм, столько было препятствий на нашем пути. Шестнадцать человек в команде выполняли 450 функций одновременно. Но если в жизни постараться, все получится", — сказал он, принимая приз.

Меган Первис, сыгравшая главную героиню, удостоилась приза за лучшую женскую роль.

Режиссер Риши Пэлэм, получивший приз в номинации За лучшую режиссерскую работу фильма Хильда на церемонии закрытия 42-го Московского Международного кинофестиваля
3 из 9

Риши Пэлэм стал лучшим режиссером за картину "Хильда" — его дебютную полнометражную работу.

Это лента о непростой жизни старшеклассницы Хильды. Ее родители собираются разводиться и заняты выяснением отношений, а ей приходится заниматься воспитанием младших детей. Но потом Хильда находит неожиданный способ справиться со своей непростой ситуацией.

Получая награду, Пэлэм не сдерживал чувств. "Я не мастер говорить речи, я очень растроган. Даже не знаю, как мы сделали этот фильм, столько было препятствий на нашем пути. Шестнадцать человек в команде выполняли 450 функций одновременно. Но если в жизни постараться, все получится", — сказал он, принимая приз.

Меган Первис, сыгравшая главную героиню, удостоилась приза за лучшую женскую роль.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Приз ММКФ за лучшую мужскую роль вручала член жюри Марина Александрова.

Награду получил израильтянин Гур Бентович за фильм "Как сыр в масле". Сам он не был на церемонии, но благодарил жюри в видеоприветствии.

Бентович не только сыграл в картине, но еще и написал для себя сценарий.

Фильм "Как сыр в масле" — это история кинорежиссера-невротика, которого переполняют эмоции. Он одержим идеей показать всему миру свою гениальную работу, а его эксцентричные друзья помогают ему в этом.

Церемония закрытия 42-го ММКФ
4 из 9

Приз ММКФ за лучшую мужскую роль вручала член жюри Марина Александрова.

Награду получил израильтянин Гур Бентович за фильм "Как сыр в масле". Сам он не был на церемонии, но благодарил жюри в видеоприветствии.

Бентович не только сыграл в картине, но еще и написал для себя сценарий.

Фильм "Как сыр в масле" — это история кинорежиссера-невротика, которого переполняют эмоции. Он одержим идеей показать всему миру свою гениальную работу, а его эксцентричные друзья помогают ему в этом.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Специальный приз "За многолетнее служение искусству кино" жюри присудило народной артистке России Светлане Дружининой. Она не смогла присутствовать на церемонии, но благодарила жюри за награду.

За нее статуэтку получал Дмитрий Харатьян. Он отметил, что главная награда режиссера — возможность снимать кино. И напомнил, что Дружинина недавно закончила съемки четвертой части картины "Гардемарины".

Церемония закрытия 42-го ММКФ
5 из 9

Специальный приз "За многолетнее служение искусству кино" жюри присудило народной артистке России Светлане Дружининой. Она не смогла присутствовать на церемонии, но благодарила жюри за награду.

За нее статуэтку получал Дмитрий Харатьян. Он отметил, что главная награда режиссера — возможность снимать кино. И напомнил, что Дружинина недавно закончила съемки четвертой части картины "Гардемарины".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Хотя далеко не все кинематографисты смогли добраться до ММКФ, радости победителей это не убавило.

Спецприз жюри получил турецкий фильм "В тени". Он рассказывает о работнике угольной шахты, его непростой жизни и о том, как герой решается на бунт.

А лучшей документальной картиной стал "Ноктюрн" — про музыканта с аутичным расстройством и удивительными способностями.

Церемония закрытия 42-го ММКФ
6 из 9

Хотя далеко не все кинематографисты смогли добраться до ММКФ, радости победителей это не убавило.

Спецприз жюри получил турецкий фильм "В тени". Он рассказывает о работнике угольной шахты, его непростой жизни и о том, как герой решается на бунт.

А лучшей документальной картиной стал "Ноктюрн" — про музыканта с аутичным расстройством и удивительными способностями.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников

Создатели фильма-закрытия "На острие" отдали предпочтение в нарядах исключительно черным и белым тонам (или их вариациям в виде серого).

Выделялись только дамы: шелковыми полупрозрачными тканями и блестящим декором.

Возможно, это из-за сюжета фильма, ведь иногда дресс-код тоже не должен отвлекать. Картина рассказывает про саблистку Александру (Светлана Ходченкова), которая соперничает с новой восходящей звездой Кирой (Стася Милославская).

Съемочная группа фильма На острие на красной дорожке перед церемонией закрытия 42-го Московского Международного кинофестиваля в Москве
7 из 9

Создатели фильма-закрытия "На острие" отдали предпочтение в нарядах исключительно черным и белым тонам (или их вариациям в виде серого).

Выделялись только дамы: шелковыми полупрозрачными тканями и блестящим декором.

Возможно, это из-за сюжета фильма, ведь иногда дресс-код тоже не должен отвлекать. Картина рассказывает про саблистку Александру (Светлана Ходченкова), которая соперничает с новой восходящей звездой Кирой (Стася Милославская).

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Актриса Анна Слю стала одной из немногих, кто разбавил total black на церемонии закрытия.

Она выбрала лимонное шелковое платье. Юлия Снигирь в подобном образе была на открытии ММКФ. Дополняли наряд массивные серьги и помада им в тон.

Церемония закрытия 42-го ММКФ
8 из 9

Актриса Анна Слю стала одной из немногих, кто разбавил total black на церемонии закрытия.

Она выбрала лимонное шелковое платье. Юлия Снигирь в подобном образе была на открытии ММКФ. Дополняли наряд массивные серьги и помада им в тон.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников

Дизайнер Белла Потемкина опять эпатировала коллег и радовала фотографов. На красную дорожку она надела блестящий наряд. Сверкающее платье, перчатки и шляпа соперничали между собой по количеству кристаллов.

Впрочем, где-то мы это уже видели: глядя на шляпу, сразу возникают ассоциации с образом американского актера и певца Билли Портера на церемонии "Грэмми".

Дизайнер Белла Потемкина на красной дорожке перед церемонией закрытия 42-го Московского Международного кинофестиваля
9 из 9

Дизайнер Белла Потемкина опять эпатировала коллег и радовала фотографов. На красную дорожку она надела блестящий наряд. Сверкающее платье, перчатки и шляпа соперничали между собой по количеству кристаллов.

Впрочем, где-то мы это уже видели: глядя на шляпу, сразу возникают ассоциации с образом американского актера и певца Билли Портера на церемонии "Грэмми".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
 
КультураСветлана ХодченковаОльга ЛюбимоваКино и сериалыЗнаменитостизвездыТимур БекмамбетовМарина АлександроваВеликобританияГрэммиИзраиль
 
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