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Приз за лучшую режиссуру ММКФ получил Риши Пэлэм за фильм "Хильда"
Приз за лучшую режиссуру Московского международного кинофестиваля (ММКФ) получил британский режиссер Риши Пэлэм за фильм "Хильда", передает корреспондент РИА... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T20:58
2020-10-08T20:58
2020-10-08T22:29
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<strong>МОСКВА, 8 окт – РИА Новости.</strong> Приз за лучшую режиссуру Московского международного кинофестиваля (ММКФ) получил британский режиссер Риши Пэлэм за фильм "Хильда", передает корреспондент РИА Новости.Церемония награждения победителей проходит в четверг вечером в театре "Россия" в Москве."Я не мастер говорить речи, я очень растроган. Даже не знаю, как мы сделали этот фильм, столько было препятствий на нашем пути. 16 человек в команде выполняли 450 функций одновременно. Но если в жизни постараться, все получится", - сказал Пэлэм, получая приз.Московский международный кинофестиваль (ММКФ) проходил в столице с 1 по 8 октября.ММКФ - старейший в мире фестиваль класса "А". Впервые фестиваль прошел в 1935 году, после чего не проводился. С 1959 по 2000 годы фестиваль проходил раз в два года. С 2000 года кинофорум проводится ежегодно. Ранее Московский фестиваль проходил в столице в июне, но в 2018 году был перенесен из-за чемпионата мира по футболу. Президент кинофестиваля - Никита Михалков.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Приз за лучшую режиссуру Московского международного кинофестиваля (ММКФ) получил британский режиссер Риши Пэлэм за фильм "Хильда", передает корреспондент РИА Новости.
Церемония награждения победителей проходит в четверг вечером в театре "Россия" в Москве.
"Я не мастер говорить речи, я очень растроган. Даже не знаю, как мы сделали этот фильм, столько было препятствий на нашем пути. 16 человек в команде выполняли 450 функций одновременно. Но если в жизни постараться, все получится", - сказал Пэлэм, получая приз.
Московский международный кинофестиваль (ММКФ) проходил в столице с 1 по 8 октября.
ММКФ - старейший в мире фестиваль класса "А". Впервые фестиваль прошел в 1935 году, после чего не проводился. С 1959 по 2000 годы фестиваль проходил раз в два года. С 2000 года кинофорум проводится ежегодно. Ранее Московский фестиваль проходил в столице в июне, но в 2018 году был перенесен из-за чемпионата мира по футболу. Президент кинофестиваля - Никита Михалков.