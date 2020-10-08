Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201008/mmkf-1578921352.html
Приз за лучшую режиссуру ММКФ получил Риши Пэлэм за фильм "Хильда"
Приз за лучшую режиссуру Московского международного кинофестиваля (ММКФ) получил британский режиссер Риши Пэлэм за фильм "Хильда", передает корреспондент РИА... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T20:58
2020-10-08T22:29
культура
кино и сериалы
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578814842_262:0:1787:858_1400x0_80_0_0_99eb9cf9e98a0c52c7e709c994b1c99f.jpg
<strong>МОСКВА, 8 окт – РИА Новости.</strong> Приз за лучшую режиссуру Московского международного кинофестиваля (ММКФ) получил британский режиссер Риши Пэлэм за фильм "Хильда", передает корреспондент РИА Новости.Церемония награждения победителей проходит в четверг вечером в театре "Россия" в Москве."Я не мастер говорить речи, я очень растроган. Даже не знаю, как мы сделали этот фильм, столько было препятствий на нашем пути. 16 человек в команде выполняли 450 функций одновременно. Но если в жизни постараться, все получится", - сказал Пэлэм, получая приз.Московский международный кинофестиваль (ММКФ) проходил в столице с 1 по 8 октября.ММКФ - старейший в мире фестиваль класса "А". Впервые фестиваль прошел в 1935 году, после чего не проводился. С 1959 по 2000 годы фестиваль проходил раз в два года. С 2000 года кинофорум проводится ежегодно. Ранее Московский фестиваль проходил в столице в июне, но в 2018 году был перенесен из-за чемпионата мира по футболу. Президент кинофестиваля - Никита Михалков.
https://ria.ru/20201008/khilda-1578815393.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578814842_452:0:1596:858_1400x0_80_0_0_562e609f8663a8a64891c13e2da7976d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры

Приз за лучшую режиссуру ММКФ получил Риши Пэлэм за фильм "Хильда"

20:58 08.10.2020 (обновлено: 22:29 08.10.2020)
 
© Пресс-служба ММКФКадр из фильма "Хильда"
Кадр из фильма Хильда - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© Пресс-служба ММКФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Приз за лучшую режиссуру Московского международного кинофестиваля (ММКФ) получил британский режиссер Риши Пэлэм за фильм "Хильда", передает корреспондент РИА Новости.
Церемония награждения победителей проходит в четверг вечером в театре "Россия" в Москве.
"Я не мастер говорить речи, я очень растроган. Даже не знаю, как мы сделали этот фильм, столько было препятствий на нашем пути. 16 человек в команде выполняли 450 функций одновременно. Но если в жизни постараться, все получится", - сказал Пэлэм, получая приз.
Московский международный кинофестиваль (ММКФ) проходил в столице с 1 по 8 октября.
ММКФ - старейший в мире фестиваль класса "А". Впервые фестиваль прошел в 1935 году, после чего не проводился. С 1959 по 2000 годы фестиваль проходил раз в два года. С 2000 года кинофорум проводится ежегодно. Ранее Московский фестиваль проходил в столице в июне, но в 2018 году был перенесен из-за чемпионата мира по футболу. Президент кинофестиваля - Никита Михалков.
Кадр из фильма Хильда - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
Вчера, 13:18Культура
Британский фильм "Хильда" получил на ММКФ приз FIPRESCI
 
КультураКино и сериалыНовости культуры
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Эксперт рассказал, как включать и выключать компьютер с телефона
02:12США заявили, что Россия мешает им получить вакцину от коронавируса
02:05Объяснена взаимосвязь витамина D и COVID-19
02:00У Трампа не обнаружили признаков прогрессирующей болезни
01:44В Степанакерте прогремели несколько взрывов
01:08В Москве приостановили льготный проезд для пенсионеров и школьников
00:17Ученые не нашли утечки ядохимикатов с Козельского полигона на Камчатке
00:14Задержан топ-менеджер банка "Траст" Михаил Хабаров
00:11Жээнбеков готов отправить в отставку премьера и членов правительства
23:58МИД Армении считает преднамеренным обстрел журналистов в Карабахе
23:54Жээнбеков назвал условие, при котором уйдет с поста президента Киргизии
23:48Кадыров призвал жителей Чечни привиться от гриппа
23:41Попова посоветовала не ездить на юг с детьми
23:36Путин призвал остановить боевые действия в Нагорном Карабахе
23:34Попова рассказала, кто чаще всего болел COVID-19
23:12В Москве за сутки умерли 33 пациента с коронавирусом
22:45Le Monde заявила о девяти фигурантах санкций ЕС из-за Навального
22:44Офтальмолог выписал Фургалу очки
22:36Неизвестный выдал себя за Тихановскую на заседании датского парламента
22:27Власти Армении ужесточили режим военного положения
Лента новостейМолния