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https://ria.ru/20201008/mmkf-1578658994.html
Без аплодисментов и суеты: как прошел Московский кинофестиваль
Премьеры, показы и онлайн-встречи без толп и очередей — Московский международный кинофестиваль завершает работу. В параллельных программах показали около... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T08:00
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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости, Анна Нехаева.</strong> Премьеры, показы и онлайн-встречи без толп и очередей — Московский международный кинофестиваль завершает работу. В параллельных программах показали около двухсот разных лент: про первую любовь, взросление и даже тюремный театральный кружок. О том, как это было и какие фильмы ждать на экранах, — в материале РИА Новости.Осторожно и негромкоВ этот раз фестиваль был немноголюдным — без привычной шумихи, суеты и беготни. А меры предосторожности (за их соблюдением следили волонтеры смотра и работники кинотеатров) добавляли градус сюрреалистичности."На входе в кинотеатр замеряли температуру, сотрудницы выдавали перчатки и предупреждали, чтобы гости не снимали маски, — рассказала РИА Новости кинокритик Настасья Горбачевская, которая работает на международных смотрах в Москве и Каннах. — Честно говоря, находиться в залах было комфортнее, чем ездить, например, в метро".Если в предыдущие годы перед показами ажиотажных картин выстраивалась очередь из желающих попасть на сеанс, то теперь свободных мест было гораздо больше, чем занятых."В кулуарах" — коридорах и на лестницах площадок проведения ММКФ — нет привычной беготни и шумихи, никто не дефилирует в нарядах по пути на пресс-конференции, да и ритм фестиваля в целом более расслабленный. Залы не полностью заняты, зарубежных гостей и дискуссионных площадок нет. Впрочем, некоторых журналистов все равно радует то, что "пир во время чумы состоялся".Как смотрели фильмыКинокритик, киновед и начинающий режиссер Иван Афанасьев, посещающий Московский кинофестиваль уже с десяток лет, отмечает, что "ММКФ — это всегда немножко сутолока, суета. А в этот раз ее нет, есть только какое-то легкое беспокойство организаторов".Конечно, кто-то радовался возможности попасть на долгожданный фильм, но осторожность сказалась и на общей атмосфере фестиваля.Любовь и другие чувстваНа ММКФ, кроме основной программы, есть и параллельные, которые всегда — повод для дискуссий. Невозможно предугадать, окажется картина шедевром или "пустышкой". Так что каждый сеанс — своего рода сюрприз.В этом году — сразу несколько интересных фильмов о любви. Например, режиссерский дебют Сюзанн Линдон (дочери известного французского актера и режиссера Венсана Линдона) "Шестнадцатая весна" в программе "Время женщин".Фильм о том, что разница в возрасте — любви не помеха. Шестнадцатилетняя главная героиня скучает в школе со сверстниками, пока не влюбляется в 35-летнего мужчину, да еще и актера.Картина "Вполголоса" Хайди Хассан и Патриции Перес из секции "Свободная мысль" — про двух подруг из кубинской диаспоры, которые откровенно говорят о том, каково строить жизнь на новом месте, о материнстве, любви к кино, дружбе и свободе.Фильм — не просто женский взгляд на современный мир и нравы. Это почти притча о расставании, новом начале и важности веры в себя.В программе "Мастера" тоже поговорили о чувствах. Среди нескольких картин особенно выделяется "Сезон дождей" Энтони Чэня."Красивая, эстетичная драма про дружбу, которая перерастает в платоническую, а потом и не только, любовь между неудовлетворенной жизнью учительницей и старшеклассником, которому она преподает китайский литературный язык", — отмечает Иван Афанасьев.Возраст, тюрьма и войнаБез драмы и фильмов о душевных переживаниях не обходится ни один фестиваль, в том числе и ММКФ.Афанасьев отмечает шведский фильм Лизы Ашхан "Позвони маме" из секции "Время женщин". По сути, это кино coming-of-age, история про взросление подростка. Хотя "подростку" 35 лет."Он про 35-летнюю молодую женщину, которая никак не вырастет из пубертата, постоянно ругается с матерью, — говорит Афанасьев. — Это кино, как мне кажется, про поиск идентичности. И со сногсшибательной актрисой Санной Сундквист".Фильм "Москит" Настасья Горбачевская назвала симметричным ответом оскароносной картине "1917" Сэма Мендеса. Португальский режиссер Жоа Нуну Пинту пересказывает историю деда и его Первой мировой в Мозамбике. "Колониальная политика, грехи белого человека, война и мир, реальность и видения смешиваются в сновидческом путешествии одинокого солдата по саванне", — объясняет Горбачевская.Комедии, причем стоящие внимания, тоже были представлены. Среди них — французский "Триумф" Эммануэля Курколя из программы "Спектр". По сюжету неудачливый актер Этьен руководит тюремным театральным кружком. Для дебюта он выбирает "В ожидании Годо" Беккета.У режиссера получилась вдохновляющая картина о том, что важно не место, а человек. Ну и без прекрасного французского юмора (который рассмешит любого даже в полупустом зале) не обошлось.
https://ria.ru/20201002/mmkf-1578099235.html
https://ria.ru/20201001/mmkf-1578002789.html
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фильмы 2020, фильмы, что посмотреть , кино и сериалы, знаменитости, сэмюэль мендес, швеция, португалия

Без аплодисментов и суеты: как прошел Московский кинофестиваль

08:00 08.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Юлия Пересильд и актер Павел Акимкин выступают на торжественном вечере в рамках 42-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ)
Актриса Юлия Пересильд и актер Павел Акимкин выступают на торжественном вечере в рамках 42-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. Премьеры, показы и онлайн-встречи без толп и очередей — Московский международный кинофестиваль завершает работу. В параллельных программах показали около двухсот разных лент: про первую любовь, взросление и даже тюремный театральный кружок. О том, как это было и какие фильмы ждать на экранах, — в материале РИА Новости.

Осторожно и негромко

В этот раз фестиваль был немноголюдным — без привычной шумихи, суеты и беготни. А меры предосторожности (за их соблюдением следили волонтеры смотра и работники кинотеатров) добавляли градус сюрреалистичности.
"На входе в кинотеатр замеряли температуру, сотрудницы выдавали перчатки и предупреждали, чтобы гости не снимали маски, — рассказала РИА Новости кинокритик Настасья Горбачевская, которая работает на международных смотрах в Москве и Каннах. — Честно говоря, находиться в залах было комфортнее, чем ездить, например, в метро".
Если в предыдущие годы перед показами ажиотажных картин выстраивалась очередь из желающих попасть на сеанс, то теперь свободных мест было гораздо больше, чем занятых.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкНа церемонии открытия 42-го Московского международного кинофестиваля
На церемонии открытия 42-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве. - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
На церемонии открытия 42-го Московского международного кинофестиваля
"В кулуарах" — коридорах и на лестницах площадок проведения ММКФ — нет привычной беготни и шумихи, никто не дефилирует в нарядах по пути на пресс-конференции, да и ритм фестиваля в целом более расслабленный. Залы не полностью заняты, зарубежных гостей и дискуссионных площадок нет. Впрочем, некоторых журналистов все равно радует то, что "пир во время чумы состоялся".

Как смотрели фильмы

Кинокритик, киновед и начинающий режиссер Иван Афанасьев, посещающий Московский кинофестиваль уже с десяток лет, отмечает, что "ММКФ — это всегда немножко сутолока, суета. А в этот раз ее нет, есть только какое-то легкое беспокойство организаторов".
Актриса Оксана Акиньшина на красной дорожке перед церемонией открытия 42-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 13:53Культура
Нога, как у Джоли, желтый атлас, яркий блеск: как открылся ММКФ
Конечно, кто-то радовался возможности попасть на долгожданный фильм, но осторожность сказалась и на общей атмосфере фестиваля.

"Меня удивило то, что никто не аплодирует после фильма (это обычная практика на фестивалях. — Прим. ред.), — отмечает Горбачевская. — То ли это тревога, то ли усталость или слишком рабочее настроение, но после большей части показов в зале не звучало ни одного хлопка".

Любовь и другие чувства

На ММКФ, кроме основной программы, есть и параллельные, которые всегда — повод для дискуссий. Невозможно предугадать, окажется картина шедевром или "пустышкой". Так что каждый сеанс — своего рода сюрприз.
Кадр из фильма Серебряные коньки - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
1 октября, 08:00Культура
Главные премьеры Московского кинофестиваля
В этом году — сразу несколько интересных фильмов о любви. Например, режиссерский дебют Сюзанн Линдон (дочери известного французского актера и режиссера Венсана Линдона) "Шестнадцатая весна" в программе "Время женщин".

"Люби меня по-французски" — "сувенир" из несостоявшихся Канн (премьера должна была пройти на Лазурном Берегу. — Прим. ред.), — описывает картину Горбачевская. — Двадцатилетняя Сюзанн Линдон написала сценарий, срежиссировала и сыграла главную роль в воздушном и очаровывающем дебюте. На вкус — как гренадин с содовой".

© Avenue B Productions (2020)Кадр из фильма "Шестнадцатая весна"
Кадр из фильма Шестнадцатая весна
1 из 3
Кадр из фильма "Шестнадцатая весна"
© Avenue B Productions (2020)
© Фото : пресс-служба ММКФРежиссер, актриса и сценарист Сюзанн Линдон
Режиссер, актриса и сценарист Сюзанн Линдон
2 из 3
Режиссер, актриса и сценарист Сюзанн Линдон
© Фото : пресс-служба ММКФ
© Matriuska Producciones S.L. (2019)

Сцена из фильма "Вполголоса"

Кадр из фильма Вполголоса
3 из 3

Сцена из фильма "Вполголоса"

© Matriuska Producciones S.L. (2019)
1 из 3
Кадр из фильма "Шестнадцатая весна"
© Avenue B Productions (2020)
2 из 3
Режиссер, актриса и сценарист Сюзанн Линдон
© Фото : пресс-служба ММКФ
3 из 3

Сцена из фильма "Вполголоса"

© Matriuska Producciones S.L. (2019)
Фильм о том, что разница в возрасте — любви не помеха. Шестнадцатилетняя главная героиня скучает в школе со сверстниками, пока не влюбляется в 35-летнего мужчину, да еще и актера.
Картина "Вполголоса" Хайди Хассан и Патриции Перес из секции "Свободная мысль" — про двух подруг из кубинской диаспоры, которые откровенно говорят о том, каково строить жизнь на новом месте, о материнстве, любви к кино, дружбе и свободе.
Фильм — не просто женский взгляд на современный мир и нравы. Это почти притча о расставании, новом начале и важности веры в себя.
© Giraffe Pictures (2019)Кадр из фильма "Сезон дождей"
Кадр из фильма Сезон дождей - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© Giraffe Pictures (2019)
Кадр из фильма "Сезон дождей"
В программе "Мастера" тоже поговорили о чувствах. Среди нескольких картин особенно выделяется "Сезон дождей" Энтони Чэня.
"Красивая, эстетичная драма про дружбу, которая перерастает в платоническую, а потом и не только, любовь между неудовлетворенной жизнью учительницей и старшеклассником, которому она преподает китайский литературный язык", — отмечает Иван Афанасьев.

Возраст, тюрьма и война

© Garagefilm International (2019)Кадр из фильма "Позвони маме"
Кадр из фильма Позвони маме - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© Garagefilm International (2019)
Кадр из фильма "Позвони маме"
Без драмы и фильмов о душевных переживаниях не обходится ни один фестиваль, в том числе и ММКФ.
Афанасьев отмечает шведский фильм Лизы Ашхан "Позвони маме" из секции "Время женщин". По сути, это кино coming-of-age, история про взросление подростка. Хотя "подростку" 35 лет.
"Он про 35-летнюю молодую женщину, которая никак не вырастет из пубертата, постоянно ругается с матерью, — говорит Афанасьев. — Это кино, как мне кажется, про поиск идентичности. И со сногсшибательной актрисой Санной Сундквист".
© Leopardo Filmes (2020)Кадр из фильма "Москит"
Кадр из фильма Москит - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© Leopardo Filmes (2020)
Кадр из фильма "Москит"
Фильм "Москит" Настасья Горбачевская назвала симметричным ответом оскароносной картине "1917" Сэма Мендеса. Португальский режиссер Жоа Нуну Пинту пересказывает историю деда и его Первой мировой в Мозамбике. "Колониальная политика, грехи белого человека, война и мир, реальность и видения смешиваются в сновидческом путешествии одинокого солдата по саванне", — объясняет Горбачевская.
© пресс-служба ММКФКадр из фильма "Триумф"
Кадр из фильма Триумф - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© пресс-служба ММКФ
Кадр из фильма "Триумф"
Комедии, причем стоящие внимания, тоже были представлены. Среди них — французский "Триумф" Эммануэля Курколя из программы "Спектр". По сюжету неудачливый актер Этьен руководит тюремным театральным кружком. Для дебюта он выбирает "В ожидании Годо" Беккета.
У режиссера получилась вдохновляющая картина о том, что важно не место, а человек. Ну и без прекрасного французского юмора (который рассмешит любого даже в полупустом зале) не обошлось.
Кадр из фильма Китобой - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
7 октября, 08:00Культура
Путь к мечте: почему надо смотреть фильм "Китобой" и другие кинопремьеры
 
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