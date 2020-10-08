https://ria.ru/20201008/mishustin-1578808578.html
Мишустин потребовал от министров соблюдать сроки по поручениям Путина
Глава правительства Михаил Мишустин потребовал от членов кабмина четко придерживаться сроков исполнения поручений главы государства. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T12:52
2020-10-08T12:52
2020-10-08T13:48
владимир путин
общество
михаил мишустин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578222852_0:0:3370:1896_1400x0_80_0_0_d4b37c37a9f31d183cbc8e6023149f25.jpg
<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости</strong>. Глава правительства <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> потребовал от членов кабмина четко придерживаться сроков исполнения поручений главы государства.Во вторник на заседании совета по развитию физической культуры и спорта <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> отметил, что некоторые его распоряжения не выполнены. В частности, замечания касались реализации поручения по гармонизации законодательства о физической культуре и спорте и законодательства об образовании.Председатель <u><a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/">Госдумы</a></u> <u><a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/">Вячеслав Володин</a></u> также дал поручение комитету палаты по контролю и регламенту проанализировать, какие указания президента еще не реализованы.
https://radiosputnik.ria.ru/20201006/1578463868.html
13
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578222852_120:0:2851:2048_1400x0_80_0_0_444bb3c2dd46df9c496cf5ea840660ea.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество, михаил мишустин, экономика