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Мишустин потребовал от министров соблюдать сроки по поручениям Путина
Глава правительства Михаил Мишустин потребовал от членов кабмина четко придерживаться сроков исполнения поручений главы государства. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T12:52
2020-10-08T13:48
владимир путин
общество
михаил мишустин
экономика
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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости</strong>. Глава правительства <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> потребовал от членов кабмина четко придерживаться сроков исполнения поручений главы государства.Во вторник на заседании совета по развитию физической культуры и спорта <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> отметил, что некоторые его распоряжения не выполнены. В частности, замечания касались реализации поручения по гармонизации законодательства о физической культуре и спорте и законодательства об образовании.Председатель <u><a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/">Госдумы</a></u> <u><a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/">Вячеслав Володин</a></u> также дал поручение комитету палаты по контролю и регламенту проанализировать, какие указания президента еще не реализованы.
https://radiosputnik.ria.ru/20201006/1578463868.html
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владимир путин, общество, михаил мишустин, экономика

Мишустин потребовал от министров соблюдать сроки по поручениям Путина

12:52 08.10.2020 (обновлено: 13:48 08.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Глава правительства Михаил Мишустин потребовал от членов кабмина четко придерживаться сроков исполнения поручений главы государства.

"Более того, если поручение давнее, оно требует особого внимания. Давайте не будем доводить ситуацию, чтобы президенту приходилось делать публичные замечания членам правительства", — сказал премьер.

Во вторник на заседании совета по развитию физической культуры и спорта Владимир Путин отметил, что некоторые его распоряжения не выполнены. В частности, замечания касались реализации поручения по гармонизации законодательства о физической культуре и спорте и законодательства об образовании.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин также дал поручение комитету палаты по контролю и регламенту проанализировать, какие указания президента еще не реализованы.
Неуд спортивным чиновникам: Путин раскритиковал за неисполнение поручений - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
6 октября, 16:22Прямой эфир
Неуд спортивным чиновникам: Путин раскритиковал за неисполнение поручений
 
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