https://ria.ru/20201008/mishustin-1578808578.html

Мишустин потребовал от министров соблюдать сроки по поручениям Путина

Глава правительства Михаил Мишустин потребовал от членов кабмина четко придерживаться сроков исполнения поручений главы государства. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T12:52

2020-10-08T12:52

2020-10-08T13:48

владимир путин

общество

михаил мишустин

экономика

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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости</strong>. Глава правительства <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> потребовал от членов кабмина четко придерживаться сроков исполнения поручений главы государства.Во вторник на заседании совета по развитию физической культуры и спорта <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> отметил, что некоторые его распоряжения не выполнены. В частности, замечания касались реализации поручения по гармонизации законодательства о физической культуре и спорте и законодательства об образовании.Председатель <u><a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/">Госдумы</a></u> <u><a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/">Вячеслав Володин</a></u> также дал поручение комитету палаты по контролю и регламенту проанализировать, какие указания президента еще не реализованы.

https://radiosputnik.ria.ru/20201006/1578463868.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество, михаил мишустин, экономика