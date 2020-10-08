https://ria.ru/20201008/migranty--1578782360.html

Муфтий: десятки тысяч трудовых мигрантов хотят вернуться на родину

Десятки тысяч трудовых мигрантов из стран ближнего зарубежья хотели бы вернуться из России на родину, заявил РИА Новости глава Духовного собрания мусульман... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T12:16

2020-10-08T12:16

2020-10-08T12:45

религия и мировоззрение

религия

альбир крганов

новости - религия и мировоззрение

узбекистан

волгоградская область

волжск

общество

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<strong>МОСКВА, 8 окт – РИА Новости, Артем Буденный.</strong> Десятки тысяч трудовых мигрантов из стран ближнего зарубежья хотели бы вернуться из России на родину, заявил РИА Новости глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов."В России десятки тысяч трудовых мигрантов хотели бы вернуться на родину", - сказал Крганов.Он отметил, что сейчас ситуация с организацией возвращения мигрантов "достаточно сложная", и привел в пример недавний случай в Волжске Волгоградской области, где скопились несколько тысяч граждан Узбекистана: там власти организовали поезда для их отправки на родину."По всей стране прошла информация, что мигранты из Узбекистана могут вернуться домой через Волжск, однако билеты можно купить, якобы, только на месте или в Волгограде, а это не так", - рассказал Крганов.Из-за этого, уточнил муфтий, в Волжске скопились около двух тысяч человек "и они продолжают прибывать". "Конечно, поездов на всех не хватило. Людям негде было разместиться. Власти поставили палатки, но всем не хватило. Поэтому Центральное духовное управление мусульман Волгоградской области, которое действует в составе ДСМР, разместило людей в строящейся мечети, а также помогло с координацией их отправки на родину", - рассказал Крганов.Он поблагодарил местные власти за сотрудничество, но отметил, что в целом по стране вопрос с отправкой мигрантов остается актуальным.

https://radiosputnik.ria.ru/20200915/migranty-1577282147.html

Степан Краснов Ветер в спину!!!! 14

Ne To Хорошая новость! И мечеть недостроенную забирайте. 13

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узбекистан

волгоградская область

волжск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, альбир крганов, новости - религия и мировоззрение, узбекистан, волгоградская область, волжск, общество