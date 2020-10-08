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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США — 2020
https://ria.ru/20201008/mid-1578876525.html
В МИД надеются, что после выборов в США возобладает здравый смысл
Москва надеется, что в США после выборов возобладает здравый смысл, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T17:09
2020-10-08T17:24
президентские выборы в сша — 2020
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
москва
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> надеется, что в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> после выборов возобладает здравый смысл, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>.По ее словам, в США обвинения России во вмешательстве в электоральные процессы уже стали фактором внутренней повестки, а также темой для зарабатывания дополнительных очков в предвыборной гонке."На этом фоне поддерживать содержательный диалог с <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоном</a> становится все сложнее и сложнее. Мы надежду не теряем, конечно, и надеемся, что хотя бы после завершения предвыборных перепалок здравый смысл возобладает, и предметом консенсуса на <a href="http://ria.ru/organization_Kapitolijj/" target="_blank" data-auto="true">Капитолии</a> станет не мифическая угроза российского вмешательства, а понимание необходимости, наконец, приступить к решению сложнейших проблем, с которыми сталкивается сама Америка", - сказала <a href="http://ria.ru/person_Mark_Zakharov/" target="_blank" data-auto="true">Захарова</a> на брифинге в четверг.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось.Ранее директор <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a> <a href="http://ria.ru/person_Kristofer_Rehjj/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Рэй</a> заявил, что Россия пытается повлиять на выборы в США в 2020 году, но не трогает инфраструктуру. При этом он не привел никаких доказательств попыток влияния на американские выборы. Кроме того, американская разведка подозревает <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> и <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Иран</a> в желании вмешаться в выборы США в 2020 году.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
https://ria.ru/20200930/antonov-1578021831.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201007/putin-1578597868.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, сша, в мире

В МИД надеются, что после выборов в США возобладает здравый смысл

17:09 08.10.2020 (обновлено: 17:24 08.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Москва надеется, что в США после выборов возобладает здравый смысл, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, в США обвинения России во вмешательстве в электоральные процессы уже стали фактором внутренней повестки, а также темой для зарабатывания дополнительных очков в предвыборной гонке.
"На этом фоне поддерживать содержательный диалог с Вашингтоном становится все сложнее и сложнее. Мы надежду не теряем, конечно, и надеемся, что хотя бы после завершения предвыборных перепалок здравый смысл возобладает, и предметом консенсуса на Капитолии станет не мифическая угроза российского вмешательства, а понимание необходимости, наконец, приступить к решению сложнейших проблем, с которыми сталкивается сама Америка", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось.
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Ранее директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что Россия пытается повлиять на выборы в США в 2020 году, но не трогает инфраструктуру. При этом он не привел никаких доказательств попыток влияния на американские выборы. Кроме того, американская разведка подозревает Китай и Иран в желании вмешаться в выборы США в 2020 году.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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Президентские выборы в США — 2020Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МоскваСШАВ мире
 
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