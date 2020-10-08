https://ria.ru/20201008/mid-1578876525.html

В МИД надеются, что после выборов в США возобладает здравый смысл

Москва надеется, что в США после выборов возобладает здравый смысл, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T17:09

2020-10-08T17:09

2020-10-08T17:24

президентские выборы в сша — 2020

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

москва

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> надеется, что в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> после выборов возобладает здравый смысл, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>.По ее словам, в США обвинения России во вмешательстве в электоральные процессы уже стали фактором внутренней повестки, а также темой для зарабатывания дополнительных очков в предвыборной гонке."На этом фоне поддерживать содержательный диалог с <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоном</a> становится все сложнее и сложнее. Мы надежду не теряем, конечно, и надеемся, что хотя бы после завершения предвыборных перепалок здравый смысл возобладает, и предметом консенсуса на <a href="http://ria.ru/organization_Kapitolijj/" target="_blank" data-auto="true">Капитолии</a> станет не мифическая угроза российского вмешательства, а понимание необходимости, наконец, приступить к решению сложнейших проблем, с которыми сталкивается сама Америка", - сказала <a href="http://ria.ru/person_Mark_Zakharov/" target="_blank" data-auto="true">Захарова</a> на брифинге в четверг.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось.Ранее директор <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a> <a href="http://ria.ru/person_Kristofer_Rehjj/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Рэй</a> заявил, что Россия пытается повлиять на выборы в США в 2020 году, но не трогает инфраструктуру. При этом он не привел никаких доказательств попыток влияния на американские выборы. Кроме того, американская разведка подозревает <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> и <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Иран</a> в желании вмешаться в выборы США в 2020 году.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

https://ria.ru/20200930/antonov-1578021831.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201007/putin-1578597868.html

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москва

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, сша, в мире