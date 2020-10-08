https://ria.ru/20201008/merkel-1578866448.html

СМИ: Меркель хотят опросить по скандалу Wirecard

Комитет бундестага ФРГ по расследованию скандала Wirecard хочет опросить в рамках своей работы канцлера ФРГ Ангелу Меркель, вице-канцлера и главу Минфина ФРГ... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T16:28

2020-10-08T16:28

2020-10-08T16:28

олаф шольц

майкл браун

дмитрий песков

в мире

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<strong>БЕРЛИН, 8 окт - РИА Новости.</strong> Комитет бундестага ФРГ по расследованию скандала Wirecard хочет опросить в рамках своей работы канцлера ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангелу Меркель</a>, вице-канцлера и главу Минфина ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Olaf_SHolc/" target="_blank" data-auto="true">Олафа Шольца</a> и премьер-министра Баварии Маркуса Зодера, сообщил в четверг <a href="https://www.spiegel.de/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Spiegel</a> со ссылкой на источники в комитете.Ранее СМИ сообщили о том, что Меркель в ходе своего визита в Китай в 2019 году вела переговоры в Пекине о выходе на рынок Wirecard. В связи с данными переговорами в комитет бундестага по расследованию скандала Wirecard будет также вызван в качестве свидетеля бывший министр и лоббист Карл-Теодор цу Гутенберг, пишет издание.Крупный финансовый скандал разразился в Германии в июне, когда один из лидеров немецкого рынка ИТ, компания Wirecard, отозвала финансовый отчет за 2019 год после того, как аудиторы зафиксировали на ее счетах нехватку денежных средств в 1,9 миллиарда евро. На фоне этого глава компании Маркус Браун ушел в отставку. Позднее он был задержан, но затем освобожден под залог, его подозревают в искусственном увеличении баланса Wirecard посредством мнимого дохода от сделок, чтобы представить компанию более состоятельной и привлекательной для инвесторов и клиентов.В настоящее время власти ФРГ расследуют деятельность бывших менеджеров Wirecard. Трое из них, в том числе Браун, арестованы. Один из ключевых экс-сотрудников, австриец Ян Марсалек, скрывается от следствия. По данным немецких СМИ, он может находиться в Белоруссии или России. Посольство Австрии в РФ заявляло РИА Новости, что не располагает информацией о местонахождении бывшего топ-менеджера. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что в Кремле ничего не известно о "перевозе" Марсалека в Россию.

https://ria.ru/20200720/1574592311.html

https://ria.ru/20200721/1574638834.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олаф шольц, майкл браун, дмитрий песков, в мире