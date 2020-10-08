СМИ: Меркель хотят опросить по скандалу Wirecard
БЕРЛИН, 8 окт - РИА Новости. Комитет бундестага ФРГ по расследованию скандала Wirecard хочет опросить в рамках своей работы канцлера ФРГ Ангелу Меркель, вице-канцлера и главу Минфина ФРГ Олафа Шольца и премьер-министра Баварии Маркуса Зодера, сообщил в четверг Spiegel со ссылкой на источники в комитете.
Ранее СМИ сообщили о том, что Меркель в ходе своего визита в Китай в 2019 году вела переговоры в Пекине о выходе на рынок Wirecard. В связи с данными переговорами в комитет бундестага по расследованию скандала Wirecard будет также вызван в качестве свидетеля бывший министр и лоббист Карл-Теодор цу Гутенберг, пишет издание.
Крупный финансовый скандал разразился в Германии в июне, когда один из лидеров немецкого рынка ИТ, компания Wirecard, отозвала финансовый отчет за 2019 год после того, как аудиторы зафиксировали на ее счетах нехватку денежных средств в 1,9 миллиарда евро. На фоне этого глава компании Маркус Браун ушел в отставку. Позднее он был задержан, но затем освобожден под залог, его подозревают в искусственном увеличении баланса Wirecard посредством мнимого дохода от сделок, чтобы представить компанию более состоятельной и привлекательной для инвесторов и клиентов.
В настоящее время власти ФРГ расследуют деятельность бывших менеджеров Wirecard. Трое из них, в том числе Браун, арестованы. Один из ключевых экс-сотрудников, австриец Ян Марсалек, скрывается от следствия. По данным немецких СМИ, он может находиться в Белоруссии или России. Посольство Австрии в РФ заявляло РИА Новости, что не располагает информацией о местонахождении бывшего топ-менеджера. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле ничего не известно о "перевозе" Марсалека в Россию.