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https://ria.ru/20201008/merkel-1578866448.html
СМИ: Меркель хотят опросить по скандалу Wirecard
Комитет бундестага ФРГ по расследованию скандала Wirecard хочет опросить в рамках своей работы канцлера ФРГ Ангелу Меркель, вице-канцлера и главу Минфина ФРГ... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T16:28
2020-10-08T16:28
олаф шольц
майкл браун
дмитрий песков
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 8 окт - РИА Новости.</strong> Комитет бундестага ФРГ по расследованию скандала Wirecard хочет опросить в рамках своей работы канцлера ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангелу Меркель</a>, вице-канцлера и главу Минфина ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Olaf_SHolc/" target="_blank" data-auto="true">Олафа Шольца</a> и премьер-министра Баварии Маркуса Зодера, сообщил в четверг <a href="https://www.spiegel.de/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Spiegel</a> со ссылкой на источники в комитете.Ранее СМИ сообщили о том, что Меркель в ходе своего визита в Китай в 2019 году вела переговоры в Пекине о выходе на рынок Wirecard. В связи с данными переговорами в комитет бундестага по расследованию скандала Wirecard будет также вызван в качестве свидетеля бывший министр и лоббист Карл-Теодор цу Гутенберг, пишет издание.Крупный финансовый скандал разразился в Германии в июне, когда один из лидеров немецкого рынка ИТ, компания Wirecard, отозвала финансовый отчет за 2019 год после того, как аудиторы зафиксировали на ее счетах нехватку денежных средств в 1,9 миллиарда евро. На фоне этого глава компании Маркус Браун ушел в отставку. Позднее он был задержан, но затем освобожден под залог, его подозревают в искусственном увеличении баланса Wirecard посредством мнимого дохода от сделок, чтобы представить компанию более состоятельной и привлекательной для инвесторов и клиентов.В настоящее время власти ФРГ расследуют деятельность бывших менеджеров Wirecard. Трое из них, в том числе Браун, арестованы. Один из ключевых экс-сотрудников, австриец Ян Марсалек, скрывается от следствия. По данным немецких СМИ, он может находиться в Белоруссии или России. Посольство Австрии в РФ заявляло РИА Новости, что не располагает информацией о местонахождении бывшего топ-менеджера. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что в Кремле ничего не известно о "перевозе" Марсалека в Россию.
https://ria.ru/20200720/1574592311.html
https://ria.ru/20200721/1574638834.html
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олаф шольц, майкл браун, дмитрий песков, в мире

СМИ: Меркель хотят опросить по скандалу Wirecard

16:28 08.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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БЕРЛИН, 8 окт - РИА Новости. Комитет бундестага ФРГ по расследованию скандала Wirecard хочет опросить в рамках своей работы канцлера ФРГ Ангелу Меркель, вице-канцлера и главу Минфина ФРГ Олафа Шольца и премьер-министра Баварии Маркуса Зодера, сообщил в четверг Spiegel со ссылкой на источники в комитете.
Ранее СМИ сообщили о том, что Меркель в ходе своего визита в Китай в 2019 году вела переговоры в Пекине о выходе на рынок Wirecard. В связи с данными переговорами в комитет бундестага по расследованию скандала Wirecard будет также вызван в качестве свидетеля бывший министр и лоббист Карл-Теодор цу Гутенберг, пишет издание.
Сотрудник полиции в Австрии - РИА Новости, 1920, 20.07.2020
20 июля, 13:10
МВД Австрии собирает информацию по делу бывшего члена правления Wirecard
Крупный финансовый скандал разразился в Германии в июне, когда один из лидеров немецкого рынка ИТ, компания Wirecard, отозвала финансовый отчет за 2019 год после того, как аудиторы зафиксировали на ее счетах нехватку денежных средств в 1,9 миллиарда евро. На фоне этого глава компании Маркус Браун ушел в отставку. Позднее он был задержан, но затем освобожден под залог, его подозревают в искусственном увеличении баланса Wirecard посредством мнимого дохода от сделок, чтобы представить компанию более состоятельной и привлекательной для инвесторов и клиентов.
В настоящее время власти ФРГ расследуют деятельность бывших менеджеров Wirecard. Трое из них, в том числе Браун, арестованы. Один из ключевых экс-сотрудников, австриец Ян Марсалек, скрывается от следствия. По данным немецких СМИ, он может находиться в Белоруссии или России. Посольство Австрии в РФ заявляло РИА Новости, что не располагает информацией о местонахождении бывшего топ-менеджера. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле ничего не известно о "перевозе" Марсалека в Россию.
Здание посольства Австрии в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2020
21 июля, 11:53
Посольство Австрии в России не имеет данных об экс-менеджере Wirecard
 
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Олаф ШольцМайкл БраунДмитрий ПесковВ мире
 
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