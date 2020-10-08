https://ria.ru/20201008/memorial-1578888706.html

МИД прокомментировал заявления некоторых стран по делу историка Дмитриева

МИД РФ пригласит на Смоленскую площадь послов Германии, Франции и других государств, заявлявших о "политизации" дела главы карельского "Мемориала", историка... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T17:51

2020-10-08T17:51

2020-10-08T17:51

юрий дмитриев

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мемориал

франция

германия

в мире

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> МИД РФ пригласит на Смоленскую площадь послов <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> и других государств, заявлявших о "политизации" дела главы карельского "<a href="http://ria.ru/organization_Mezhdunarodnoe_obshhestvo_Memorial/" target="_blank" data-auto="true">Мемориала</a>", историка <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Юрия Дмитриева</a>, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>.В прошлый вторник Верховный суд Карелии ужесточил Дмитриеву наказание с 3,5 до 13 лет колонии строгого режима. Его признали виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью, которой на тот момент было меньше 14 лет. Защита планирует подать кассацию на 13-летний срок в колонии.По словам Захаровой, в МИД РФ обратили внимание на заявление уполномоченной правительства ФРГ по политике в области прав человека и гуманитарной помощи Бэрбель Кофлер и посла Франции по правам человека Франсуа Крокета от 30 сентября в связи с обвинительным приговором Дмитриеву."Мы рассматриваем призывы представителей Берлина и Парижа освободить обвиненного в педофилии Дмитриева как аморальные и безнравственные", - сказала Захарова на брифинге в четверг."Мы фиксируем подобные заявления, подобные комментарии, подобные неуместные выпады не только от Берлина и Парижа, есть еще целый ряд стран, чьи министры иностранных дел, другие официальные лица позволяют себе подобные, на грани фола, измышления. В этой связи в ближайшее время мы пригласим в Министерство иностранных дел нашей страны на Смоленской площади представителей посольств этих стран, будет отправлено приглашение послам тех государств, которые высказывают подобные неуместные тезисы, говоря о том, что дело носит якобы политизированный характер, высказываются в поддержку Дмитриева, пытаясь его, объясняя своей публике, якобы защитить от правового произвола и так далее. Мы пригласим и кое-что еще расскажем, зададим еще вопросы. Возможно, все это происходит из-за отсутствия у них соответствующей информации. Мы восполним этот пробел", - отметила она.

https://ria.ru/20200930/memorial-1577993366.html

https://ria.ru/20200803/1575306742.html

vmartin2013 Возмущение немцев понятно.У них педофилы детей воспитывают,а в нетолерантной России, почему-то их сажают.. 41

Homa Brut2020 Позиция МИДа -лишь бы не испортить отношения! Страусы. 19

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франция

германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий дмитриев, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мемориал, франция, германия, в мире