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https://ria.ru/20201008/memorial-1578888706.html
МИД прокомментировал заявления некоторых стран по делу историка Дмитриева
МИД РФ пригласит на Смоленскую площадь послов Германии, Франции и других государств, заявлявших о "политизации" дела главы карельского "Мемориала", историка... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T17:51
2020-10-08T17:51
юрий дмитриев
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мемориал
франция
германия
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> МИД РФ пригласит на Смоленскую площадь послов <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> и других государств, заявлявших о "политизации" дела главы карельского "<a href="http://ria.ru/organization_Mezhdunarodnoe_obshhestvo_Memorial/" target="_blank" data-auto="true">Мемориала</a>", историка <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Юрия Дмитриева</a>, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>.В прошлый вторник Верховный суд Карелии ужесточил Дмитриеву наказание с 3,5 до 13 лет колонии строгого режима. Его признали виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью, которой на тот момент было меньше 14 лет. Защита планирует подать кассацию на 13-летний срок в колонии.По словам Захаровой, в МИД РФ обратили внимание на заявление уполномоченной правительства ФРГ по политике в области прав человека и гуманитарной помощи Бэрбель Кофлер и посла Франции по правам человека Франсуа Крокета от 30 сентября в связи с обвинительным приговором Дмитриеву."Мы рассматриваем призывы представителей Берлина и Парижа освободить обвиненного в педофилии Дмитриева как аморальные и безнравственные", - сказала Захарова на брифинге в четверг."Мы фиксируем подобные заявления, подобные комментарии, подобные неуместные выпады не только от Берлина и Парижа, есть еще целый ряд стран, чьи министры иностранных дел, другие официальные лица позволяют себе подобные, на грани фола, измышления. В этой связи в ближайшее время мы пригласим в Министерство иностранных дел нашей страны на Смоленской площади представителей посольств этих стран, будет отправлено приглашение послам тех государств, которые высказывают подобные неуместные тезисы, говоря о том, что дело носит якобы политизированный характер, высказываются в поддержку Дмитриева, пытаясь его, объясняя своей публике, якобы защитить от правового произвола и так далее. Мы пригласим и кое-что еще расскажем, зададим еще вопросы. Возможно, все это происходит из-за отсутствия у них соответствующей информации. Мы восполним этот пробел", - отметила она.
https://ria.ru/20200930/memorial-1577993366.html
https://ria.ru/20200803/1575306742.html
Возмущение немцев понятно.У них педофилы детей воспитывают,а в нетолерантной России, почему-то их сажают..
41
Позиция МИДа -лишь бы не испортить отношения! Страусы.
19
5
франция
германия
РИА Новости
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юрий дмитриев, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мемориал, франция, германия, в мире

МИД прокомментировал заявления некоторых стран по делу историка Дмитриева

17:51 08.10.2020
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. МИД РФ пригласит на Смоленскую площадь послов Германии, Франции и других государств, заявлявших о "политизации" дела главы карельского "Мемориала", историка Юрия Дмитриева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В прошлый вторник Верховный суд Карелии ужесточил Дмитриеву наказание с 3,5 до 13 лет колонии строгого режима. Его признали виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью, которой на тот момент было меньше 14 лет. Защита планирует подать кассацию на 13-летний срок в колонии.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
30 сентября, 12:52
В Кремле ответили на вопрос о ситуации с главой карельского "Мемориала"
По словам Захаровой, в МИД РФ обратили внимание на заявление уполномоченной правительства ФРГ по политике в области прав человека и гуманитарной помощи Бэрбель Кофлер и посла Франции по правам человека Франсуа Крокета от 30 сентября в связи с обвинительным приговором Дмитриеву.
"Мы рассматриваем призывы представителей Берлина и Парижа освободить обвиненного в педофилии Дмитриева как аморальные и безнравственные", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
"Мы фиксируем подобные заявления, подобные комментарии, подобные неуместные выпады не только от Берлина и Парижа, есть еще целый ряд стран, чьи министры иностранных дел, другие официальные лица позволяют себе подобные, на грани фола, измышления. В этой связи в ближайшее время мы пригласим в Министерство иностранных дел нашей страны на Смоленской площади представителей посольств этих стран, будет отправлено приглашение послам тех государств, которые высказывают подобные неуместные тезисы, говоря о том, что дело носит якобы политизированный характер, высказываются в поддержку Дмитриева, пытаясь его, объясняя своей публике, якобы защитить от правового произвола и так далее. Мы пригласим и кое-что еще расскажем, зададим еще вопросы. Возможно, все это происходит из-за отсутствия у них соответствующей информации. Мы восполним этот пробел", - отметила она.
Руководитель карельского отделения общества Мемориал Юрий Дмитриев - РИА Новости, 1920, 03.08.2020
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Юрий ДмитриевМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МемориалФранцияГерманияВ мире
 
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