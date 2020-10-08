https://ria.ru/20201008/medvedeva-1578742609.html
Звезда Comedy Woman рассказала об ошибке, обезобразившей ее лицо
Участница юмористического шоу Comedy Woman Наталия Медведева рассказала в инстаграм-сториз, что стало причиной обострения у нее хронического кожного... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T02:10
2020-10-08T02:10
2020-10-08T12:01
шоубиз
наталия медведева
россия
comedy club production
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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.</strong> Участница юмористического шоу Comedy Woman <a href="http://ria.ru/person_nataliya-medvedeva/" target="_blank" data-auto="true">Наталия Медведева</a> рассказала в <a href="https://www.instagram.com/natalymedvedeva/" target="_blank">инстаграм-сториз</a>, что стало причиной обострения у нее хронического кожного заболевания.Ранее артистка призналась, что страдает периоральным дерматитом. По ее словам, болезнь обострилась более месяца назад."Но самое главное на данный момент, что я хочу сказать: не пользуйтесь гормональными или глюкостероидными мазями. Из-за них у меня такое и свершилось", — написала артистка.Медведева добавила, что заболевание проявлялось у нее еще в детстве и юности.Она также поблагодарила поклонников за поддержку и советы.Периоральный дерматит — хроническое рецидивирующее воспалительное заболевание кожных покровов, при котором поражается преимущественно кожа вокруг рта, реже — щеки, нос, нижние веки и лоб. Типичное проявление заболевание — отсутствие поражений полоски кожи, которая примыкает к красной кайме губ.
https://ria.ru/20201006/asmus-1578435312.html
21
россия
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наталия медведева, россия, comedy club production
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.
Участница юмористического шоу Comedy Woman Наталия Медведева
рассказала в инстаграм-сториз
, что стало причиной обострения у нее хронического кожного заболевания.
Ранее артистка призналась, что страдает периоральным дерматитом. По ее словам, болезнь обострилась более месяца назад.
"Но самое главное на данный момент, что я хочу сказать: не пользуйтесь гормональными или глюкостероидными мазями. Из-за них у меня такое и свершилось", — написала артистка.
Медведева добавила, что заболевание проявлялось у нее еще в детстве и юности.
Она также поблагодарила поклонников за поддержку и советы.
Периоральный дерматит — хроническое рецидивирующее воспалительное заболевание кожных покровов, при котором поражается преимущественно кожа вокруг рта, реже — щеки, нос, нижние веки и лоб. Типичное проявление заболевание — отсутствие поражений полоски кожи, которая примыкает к красной кайме губ.