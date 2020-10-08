https://ria.ru/20201008/medvedev-1578844656.html

Кандидаты от ЕР в Госдуму должны быть готовы к прививкам, заявил Медведев

Потенциальные кандидаты от "Единой России" на предстоящих выборах в Госдуму должны быть готовы сделать прививки от коронавируса, чтобы обеспечить возможность... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T15:12

2020-10-08T15:12

2020-10-08T15:12

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

дмитрий медведев

госдума рф

единая россия

политика

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Потенциальные кандидаты от "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единой России</a>" на предстоящих выборах в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> должны быть готовы сделать прививки от коронавируса, чтобы обеспечить возможность очных контактов в период подготовки к выборам, считает председатель ЕР <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a>.Лидер партии в четверг провел по видеосвязи встречу с выпускниками кадрового партийного проекта "ПолитСтартап", которые стали депутатами разных уровней по итогам прошедшего единого дня голосования."Нам действительно, несмотря на все сложности текущей жизни, чтобы подготовить закаленных, проверенных, подготовленных политических бойцов для участия в избирательной кампании по выборам в Государственную Думу, нужны очные контакты", - сказал Медведев в ходе встречи.Он признал, что у цифрового формата общения есть много плюсов, "но очные контакты ничем не заменить".Медведев отметил, что это отдельная тема для обсуждения. "Дело добровольное, безусловно, но тем не менее понятно, что здесь одними заочными контактами не обойтись", - добавил он.Завершая встречу, лидер партии пожелал коллегам не болеть, и посоветовал: "Даже те, кто находятся на самоизоляции, принимайте витамины".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201008/medvedev-1578840776.html

https://ria.ru/20201008/medvedev-1578824763.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий медведев, госдума рф, единая россия, политика