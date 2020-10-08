https://ria.ru/20201008/medvedev-1578844656.html
Кандидаты от ЕР в Госдуму должны быть готовы к прививкам, заявил Медведев
Потенциальные кандидаты от "Единой России" на предстоящих выборах в Госдуму должны быть готовы сделать прививки от коронавируса, чтобы обеспечить возможность... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T15:12
2020-10-08T15:12
2020-10-08T15:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дмитрий медведев
госдума рф
единая россия
политика
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Потенциальные кандидаты от "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единой России</a>" на предстоящих выборах в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> должны быть готовы сделать прививки от коронавируса, чтобы обеспечить возможность очных контактов в период подготовки к выборам, считает председатель ЕР <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a>.Лидер партии в четверг провел по видеосвязи встречу с выпускниками кадрового партийного проекта "ПолитСтартап", которые стали депутатами разных уровней по итогам прошедшего единого дня голосования."Нам действительно, несмотря на все сложности текущей жизни, чтобы подготовить закаленных, проверенных, подготовленных политических бойцов для участия в избирательной кампании по выборам в Государственную Думу, нужны очные контакты", - сказал Медведев в ходе встречи.Он признал, что у цифрового формата общения есть много плюсов, "но очные контакты ничем не заменить".Медведев отметил, что это отдельная тема для обсуждения. "Дело добровольное, безусловно, но тем не менее понятно, что здесь одними заочными контактами не обойтись", - добавил он.Завершая встречу, лидер партии пожелал коллегам не болеть, и посоветовал: "Даже те, кто находятся на самоизоляции, принимайте витамины".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201008/medvedev-1578840776.html
https://ria.ru/20201008/medvedev-1578824763.html
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий медведев, госдума рф, единая россия, политика
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.
Потенциальные кандидаты от "Единой России
" на предстоящих выборах в Госдуму
должны быть готовы сделать прививки от коронавируса, чтобы обеспечить возможность очных контактов в период подготовки к выборам, считает председатель ЕР Дмитрий Медведев
.
Лидер партии в четверг провел по видеосвязи встречу с выпускниками кадрового партийного проекта "ПолитСтартап", которые стали депутатами разных уровней по итогам прошедшего единого дня голосования.
"Нам действительно, несмотря на все сложности текущей жизни, чтобы подготовить закаленных, проверенных, подготовленных политических бойцов для участия в избирательной кампании по выборам в Государственную Думу, нужны очные контакты", - сказал Медведев в ходе встречи.
Он признал, что у цифрового формата общения есть много плюсов, "но очные контакты ничем не заменить".
"Надо нам подумать - это я уже обращаюсь к коллегам из ЦИКа (центрального исполкома партии) - но, наверное, надо сделать так, чтобы наши потенциальные кандидаты были готовы ко всему, в том числе и к тому, чтобы прививки сделать и так далее. Ничего в этом особенно нет", - сказал председатель ЕР.
Медведев отметил, что это отдельная тема для обсуждения. "Дело добровольное, безусловно, но тем не менее понятно, что здесь одними заочными контактами не обойтись", - добавил он.
Завершая встречу, лидер партии пожелал коллегам не болеть, и посоветовал: "Даже те, кто находятся на самоизоляции, принимайте витамины".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.