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На выборах в Думу ЕР будут "пробовать на зуб", считает Медведев
"Единую Россию" будут "пробовать на зуб" в ходе грядущих выборов в Государственную Думу, поэтому партия должна быть безупречна и показать высокоэффективную... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T14:53
2020-10-08T14:53
дмитрий медведев
госдума рф
единая россия
политика
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единую Россию</a>" будут "пробовать на зуб" в ходе грядущих выборов в Государственную Думу, поэтому партия должна быть безупречна и показать высокоэффективную работу, заявил председатель партии "Единая Россия" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a>."В будущей кампании в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a>, как это и было раньше, но сейчас это будет с особой яростью выглядеть, все будут против "Единой России". И здесь даже нечего на это обижаться или негодовать. Это естественно. И если партия правящая и достаточно давно стоит у власти, все будут "пробовать ее на зуб" и стараться выстроить фронт борьбы с ней. Поэтому в этом плане мы должны быть безупречны, мы должны показывать высокоэффективную работу" , - сказал Медведев в ходе встречи с выпускниками кадрового партпроекта ЕР "ПолитСтартап".
https://ria.ru/20201008/medvedev-1578823766.html
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дмитрий медведев, госдума рф, единая россия, политика

На выборах в Думу ЕР будут "пробовать на зуб", считает Медведев

14:53 08.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев во время интервью издательскому дому "Комсомольская правда"
Дмитрий Медведев во время интервью издательскому дому Комсомольская правда - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. "Единую Россию" будут "пробовать на зуб" в ходе грядущих выборов в Государственную Думу, поэтому партия должна быть безупречна и показать высокоэффективную работу, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"В будущей кампании в Госдуму, как это и было раньше, но сейчас это будет с особой яростью выглядеть, все будут против "Единой России". И здесь даже нечего на это обижаться или негодовать. Это естественно. И если партия правящая и достаточно давно стоит у власти, все будут "пробовать ее на зуб" и стараться выстроить фронт борьбы с ней. Поэтому в этом плане мы должны быть безупречны, мы должны показывать высокоэффективную работу" , - сказал Медведев в ходе встречи с выпускниками кадрового партпроекта ЕР "ПолитСтартап".
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
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