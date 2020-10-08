https://ria.ru/20201008/medvedev-1578840776.html

На выборах в Думу ЕР будут "пробовать на зуб", считает Медведев

"Единую Россию" будут "пробовать на зуб" в ходе грядущих выборов в Государственную Думу, поэтому партия должна быть безупречна и показать высокоэффективную... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T14:53

2020-10-08T14:53

2020-10-08T14:53

дмитрий медведев

госдума рф

единая россия

политика

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единую Россию</a>" будут "пробовать на зуб" в ходе грядущих выборов в Государственную Думу, поэтому партия должна быть безупречна и показать высокоэффективную работу, заявил председатель партии "Единая Россия" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a>."В будущей кампании в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a>, как это и было раньше, но сейчас это будет с особой яростью выглядеть, все будут против "Единой России". И здесь даже нечего на это обижаться или негодовать. Это естественно. И если партия правящая и достаточно давно стоит у власти, все будут "пробовать ее на зуб" и стараться выстроить фронт борьбы с ней. Поэтому в этом плане мы должны быть безупречны, мы должны показывать высокоэффективную работу" , - сказал Медведев в ходе встречи с выпускниками кадрового партпроекта ЕР "ПолитСтартап".

https://ria.ru/20201008/medvedev-1578823766.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, госдума рф, единая россия, политика