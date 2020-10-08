Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201008/medvedev-1578824763.html
Медведев призвал соблюдать меры, чтобы избежать распространения COVID-19
Коронавирусная пандемия еще не закончилась, а вакцинация в РФ только начинается, поэтому необходимо соблюдать все предписания, чтобы избежать распространения... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T13:54
2020-10-08T13:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дмитрий медведев
единая россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576335558_0:0:3198:1800_1400x0_80_0_0_8b94a39894c22904fd93e1ea304d358a.jpg
<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Коронавирусная пандемия еще не закончилась, а вакцинация в РФ только начинается, поэтому необходимо соблюдать все предписания, чтобы избежать распространения COVID-19, заявил председатель партии "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a>."Если действуют те или иные предписания - их надо исполнять, хочу на это обратить внимание всех. Пандемия не закончилась. И с учетом того, что вакцинация только начинается, популяционный иммунитет у населения еще не сформирован, надо следовать всем установленным правилам", - сказал Медведев в ходе встречи с выпускниками кадрового партпроекта ЕР "ПолитСтартап".Он также отметил, что в будущей партийной программе ЕР будут закреплены меры поддержки врачей в РФ.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578409839.html
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576335558_275:0:3006:2048_1400x0_80_0_0_f051bc56c1b76a3205bf895f0bb0ec37.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий медведев, единая россия, общество

Медведев призвал соблюдать меры, чтобы избежать распространения COVID-19

13:54 08.10.2020 (обновлено: 13:59 08.10.2020)
 
© РИА Новости / Юлия Власова / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросу "Об обеспечении долгосрочных интересов РФ в условиях введения с 2025 г. углеродного налога в ЕС"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросу Об обеспечении долгосрочных интересов РФ в условиях введения с 2025 г. углеродного налога в ЕС - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Юлия Власова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Коронавирусная пандемия еще не закончилась, а вакцинация в РФ только начинается, поэтому необходимо соблюдать все предписания, чтобы избежать распространения COVID-19, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Если действуют те или иные предписания - их надо исполнять, хочу на это обратить внимание всех. Пандемия не закончилась. И с учетом того, что вакцинация только начинается, популяционный иммунитет у населения еще не сформирован, надо следовать всем установленным правилам", - сказал Медведев в ходе встречи с выпускниками кадрового партпроекта ЕР "ПолитСтартап".
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
6 октября, 12:52Распространение нового коронавируса
Собянин рассказал о мерах, способных приостановить волну коронавируса
Он также отметил, что в будущей партийной программе ЕР будут закреплены меры поддержки врачей в РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
 
Обсудить3
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий МедведевЕдиная РоссияОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:12США заявили, что Россия мешает им получить вакцину от коронавируса
02:05Объяснена взаимосвязь витамина D и COVID-19
02:00У Трампа не обнаружили признаков прогрессирующей болезни
01:44В Степанакерте прогремели несколько взрывов
01:08В Москве приостановили льготный проезд для пенсионеров и школьников
00:17Ученые не нашли утечки ядохимикатов с Козельского полигона на Камчатке
00:14Задержан топ-менеджер банка "Траст" Михаил Хабаров
00:11Жээнбеков готов отправить в отставку премьера и членов правительства
23:58МИД Армении считает преднамеренным обстрел журналистов в Карабахе
23:54Жээнбеков назвал условие, при котором уйдет с поста президента Киргизии
23:48Кадыров призвал жителей Чечни привиться от гриппа
23:41Попова посоветовала не ездить на юг с детьми
23:36Путин призвал остановить боевые действия в Нагорном Карабахе
23:34Попова рассказала, кто чаще всего болел COVID-19
23:12В Москве за сутки умерли 33 пациента с коронавирусом
22:45Le Monde заявила о девяти фигурантах санкций ЕС из-за Навального
22:44Офтальмолог выписал Фургалу очки
22:36Неизвестный выдал себя за Тихановскую на заседании датского парламента
22:27Власти Армении ужесточили режим военного положения
22:11Представлены новые процессоры AMD Ryzen, которые быстрее и дешевле Intel
Лента новостейМолния