https://ria.ru/20201008/medvedev-1578824763.html

Медведев призвал соблюдать меры, чтобы избежать распространения COVID-19

Коронавирусная пандемия еще не закончилась, а вакцинация в РФ только начинается, поэтому необходимо соблюдать все предписания, чтобы избежать распространения... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T13:54

2020-10-08T13:54

2020-10-08T13:59

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

дмитрий медведев

единая россия

общество

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Коронавирусная пандемия еще не закончилась, а вакцинация в РФ только начинается, поэтому необходимо соблюдать все предписания, чтобы избежать распространения COVID-19, заявил председатель партии "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a>."Если действуют те или иные предписания - их надо исполнять, хочу на это обратить внимание всех. Пандемия не закончилась. И с учетом того, что вакцинация только начинается, популяционный иммунитет у населения еще не сформирован, надо следовать всем установленным правилам", - сказал Медведев в ходе встречи с выпускниками кадрового партпроекта ЕР "ПолитСтартап".Он также отметил, что в будущей партийной программе ЕР будут закреплены меры поддержки врачей в РФ.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578409839.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий медведев, единая россия, общество