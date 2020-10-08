https://ria.ru/20201008/medvedev-1578823766.html
Медведев призвал "Единую Россию" не бояться конкуренции
"Единой России" не нужно бояться конкуренции и других партий, она не живет в тепличных условиях, в которых можно потерять "нюх", но "борзеть" ей тоже не надо,... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T13:48
2020-10-08T13:48
2020-10-08T16:09
дмитрий медведев
единая россия
политика
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<strong>МОСКВА, 8 окт – РИА Новости.</strong> "<a href="https://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija" target="_blank">Единой России</a>" не нужно бояться конкуренции и других партий, она не живет в тепличных условиях, в которых можно потерять "нюх", но "борзеть" ей тоже не надо, заявил председатель ЕР <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev" target="_blank">Дмитрий Медведев</a>.По его словам, прошедшая избирательная кампания показала, что партия "не работает в тепличных условиях, а реально завоевывает авторитет в поле, на земле в результате прямых контактов с людьми"."Как только партия начинает жить в тепличных условиях, она теряет остроту глаза, остроту обоняния, она теряет нюх. И по сути начинает работать уже на воспроизводство самих себя, обюрокрачивается. Нам, кстати, пока это, слава богу, не грозит", - отметил Медведев.Комментируя высказанную во время встречи идею о проведении для представителей ЕР "спарринга" с другими оппозиционными или системными оппозиционными партиями, он отметил, что об этом можно подумать."Если такого рода спарринги, общение и должно состояться, то определенные правила там должны действовать. Потому что в этом случае нельзя превратить коллег из нашей партии в грушу для битья. Поскольку - мы с вами понимаем - критиковать всегда проще", - подчеркнул Медведев, пояснив, что "это должны быть дебаты по определенным правилам".
https://ria.ru/20201008/vybory-1578817308.html
Егор Панкратов
Ой, кто это?))))))
29
serj1679
Спасибо изберкому, так бы вообще вспоминали ер как страшный сон
16
8
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, единая россия, политика
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости.
"Единой России
" не нужно бояться конкуренции и других партий, она не живет в тепличных условиях, в которых можно потерять "нюх", но "борзеть" ей тоже не надо, заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев
.
"Нам нечего бояться никакой конкуренции - ни от малых партий, ни от политических тяжеловесов... Но это не значит, что нужно самим, извините, борзеть, со всеми разговаривать сверху, наоборот - нужно периодически себя, что называется, соизмерять с ситуацией и принимать необходимые решения для того, чтобы оставаться в мейнстриме, для того, чтобы получать всю необходимую информацию от людей", - сказал Медведев на встрече с участниками партийного кадрового проекта "ПолитСтартап".
По его словам, прошедшая избирательная кампания показала, что партия "не работает в тепличных условиях, а реально завоевывает авторитет в поле, на земле в результате прямых контактов с людьми".
"Как только партия начинает жить в тепличных условиях, она теряет остроту глаза, остроту обоняния, она теряет нюх. И по сути начинает работать уже на воспроизводство самих себя, обюрокрачивается. Нам, кстати, пока это, слава богу, не грозит", - отметил Медведев.
Комментируя высказанную во время встречи идею о проведении для представителей ЕР "спарринга" с другими оппозиционными или системными оппозиционными партиями, он отметил, что об этом можно подумать.
"Если такого рода спарринги, общение и должно состояться, то определенные правила там должны действовать. Потому что в этом случае нельзя превратить коллег из нашей партии в грушу для битья. Поскольку - мы с вами понимаем - критиковать всегда проще", - подчеркнул Медведев, пояснив, что "это должны быть дебаты по определенным правилам".