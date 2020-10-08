https://ria.ru/20201008/mchs-1578836088.html

Путин заявил о необходимости утвердить программу обновления техники МЧС

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сформировать и утвердить долгосрочную программу обновления техники МЧС до 2030 года. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T14:37

2020-10-08T14:37

2020-10-08T14:37

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владимир путин

безопасность

общество

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> заявил о необходимости сформировать и утвердить долгосрочную программу обновления техники <a href="https://ria.ru/organization_MCHS_RF" target="_blank">МЧС</a> до 2030 года."В этой связи по итогам сегодняшнего совещания необходимо сформировать и утвердить долгосрочную программу обновления техники МЧС до 2030 года, техники, которая позволит обеспечить подразделения спасателей в соответствии с установленными нормативами", - сказал он на совещании по техоснащению МЧС.

https://ria.ru/20201008/putin-1578834821.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, безопасность, общество