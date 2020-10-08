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Путин заявил о необходимости утвердить программу обновления техники МЧС
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сформировать и утвердить долгосрочную программу обновления техники МЧС до 2030 года. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T14:37
2020-10-08T14:37
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
безопасность
общество
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> заявил о необходимости сформировать и утвердить долгосрочную программу обновления техники <a href="https://ria.ru/organization_MCHS_RF" target="_blank">МЧС</a> до 2030 года."В этой связи по итогам сегодняшнего совещания необходимо сформировать и утвердить долгосрочную программу обновления техники МЧС до 2030 года, техники, которая позволит обеспечить подразделения спасателей в соответствии с установленными нормативами", - сказал он на совещании по техоснащению МЧС.
https://ria.ru/20201008/putin-1578834821.html
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, безопасность, общество

Путин заявил о необходимости утвердить программу обновления техники МЧС

14:37 08.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПожар в центре Москвы
Пожар в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сформировать и утвердить долгосрочную программу обновления техники МЧС до 2030 года.
"В этой связи по итогам сегодняшнего совещания необходимо сформировать и утвердить долгосрочную программу обновления техники МЧС до 2030 года, техники, которая позволит обеспечить подразделения спасателей в соответствии с установленными нормативами", - сказал он на совещании по техоснащению МЧС.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир ПутинБезопасностьОбщество
 
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