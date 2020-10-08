https://ria.ru/20201008/mashiny-1578857298.html
Глава КЧР: районы республики получат 17 новых машин скорой помощи
Муниципальные районы Карачаево-Черкесии в ближайшее время получат 17 автомобилей скорой помощи в связи с усилением амбулаторного звена, сообщил глава региона. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T15:51
2020-10-08T15:51
2020-10-08T16:19
карачаево-черкесская республика
черкесск
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<strong>ЧЕРКЕССК, 8 окт — РИА Новости.</strong> Муниципальные районы Карачаево-Черкесии в ближайшее время получат 17 автомобилей скорой помощи в связи с усилением амбулаторного звена, сообщил глава региона. По его словам, автомобили выделены правительством РФ.Глава республики поручил республиканскому Минздраву оптимизировать схемы обслуживания больных по каждому населенному пункту, держать на контроле потребность и наличие лекарств и средств индивидуальной защиты во всех лечебных учреждениях.Он также сообщил, что растет число госпитализированных с диагнозом "коронавирус". На сегодня это 474 человека. "Среди них есть тяжелые больные, преимущественно люди старшего поколения, страдающие хроническими заболеваниями. Существующих мест в инфекционных госпиталях пока хватает. Еще почти сто есть в запасе. На всякий случай готова к открытию Хабезская больница, которую перепрофилируем в госпиталь, увеличиваем на сто мест городскую больницу в <a href="http://ria.ru/location_CHerkessk/" target="_blank" data-auto="true">Черкесске</a> и начинаем готовить ещё один госпиталь в серверной части Черкесска", — сообщил Темрезов.
https://ria.ru/20200924/sotsobekty-1577713576.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черкесск
ЧЕРКЕССК, 8 окт — РИА Новости. Муниципальные районы Карачаево-Черкесии в ближайшее время получат 17 автомобилей скорой помощи в связи с усилением амбулаторного звена, сообщил глава региона.
По его словам, автомобили выделены правительством РФ.
Глава республики поручил республиканскому Минздраву оптимизировать схемы обслуживания больных по каждому населенному пункту, держать на контроле потребность и наличие лекарств и средств индивидуальной защиты во всех лечебных учреждениях.
Он также сообщил, что растет число госпитализированных с диагнозом "коронавирус". На сегодня это 474 человека.
"Среди них есть тяжелые больные, преимущественно люди старшего поколения, страдающие хроническими заболеваниями. Существующих мест в инфекционных госпиталях пока хватает. Еще почти сто есть в запасе. На всякий случай готова к открытию Хабезская больница, которую перепрофилируем в госпиталь, увеличиваем на сто мест городскую больницу в Черкесске
и начинаем готовить ещё один госпиталь в серверной части Черкесска", — сообщил Темрезов.