Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20201008/lipetsk-1578857428.html
В парках Липецка стартовал фотопроект "Сердечный"
В парках Липецка стартовал проект художественных фотовыставок "Сердечный", посвящённый работе врачей в условиях пандемии коронавируса - так общественность... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T15:51
2020-10-08T15:51
липецкая область
игорь артамонов
липецк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572173060_0:19:1001:582_1400x0_80_0_0_64852611a1bac1c1c6956c356a15cd34.jpg
<strong>ЛИПЕЦК, 8 окт – РИА Новости</strong>. В парках Липецка стартовал проект художественных фотовыставок "Сердечный", посвящённый работе врачей в условиях пандемии коронавируса - так общественность решила поддержать медиков в непростое время и призвать липчан проникнуться уважением к их труду, сообщил глава региона <a href="https://ria.ru/person_Igor_Artamonov" target="_blank">Игорь Артамонов</a>.Главные герои проекта – 102 врача, запечатленные в момент работы. Экспозиция включает в себя только черно-белые снимки, передающие настроение тяжелых трудовых будней.Для усиления художественного впечатления и более глубокого погружения в проект организаторы использовали аудиофон – под звук сердцебиения звучат голоса врачей, записанные в операционных, после смен, в перерывах между приемами пациентов или после суток в "красной зоне".Фотографу Ирине Хожаиновой, допущенной в отделение с COVID - пациентами областной инфекционной больницы, трудно было сдержать эмоции от осознания того, сколько физических и моральных сил вкладывают медики в спасение жизнт людей.По словам Артамонова, проект "Сердечные" не ограничится одной экспозицией. Сегодня в регионе трудятся почти 27 тысяч медицинских работников, из них около 4 тысячи - врачи и более 11 тысяч медсестер. Многие из них достойны стать участниками проекта.
https://ria.ru/20201002/vodoprovod-1578104803.html
липецк
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572173060_54:0:943:667_1400x0_80_0_0_0b0010106ff86a2f5d69971520380fe5.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь артамонов, липецк

В парках Липецка стартовал фотопроект "Сердечный"

15:51 08.10.2020
 
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 8 окт – РИА Новости. В парках Липецка стартовал проект художественных фотовыставок "Сердечный", посвящённый работе врачей в условиях пандемии коронавируса - так общественность решила поддержать медиков в непростое время и призвать липчан проникнуться уважением к их труду, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Главные герои проекта – 102 врача, запечатленные в момент работы. Экспозиция включает в себя только черно-белые снимки, передающие настроение тяжелых трудовых будней.
Сезонное отключение горячей воды - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 13:25Липецкая область
В городе Грязи строят вторую очередь водопровода
Для усиления художественного впечатления и более глубокого погружения в проект организаторы использовали аудиофон – под звук сердцебиения звучат голоса врачей, записанные в операционных, после смен, в перерывах между приемами пациентов или после суток в "красной зоне".
Фотографу Ирине Хожаиновой, допущенной в отделение с COVID - пациентами областной инфекционной больницы, трудно было сдержать эмоции от осознания того, сколько физических и моральных сил вкладывают медики в спасение жизнт людей.
"Я работала в больнице два дня – каждый день по смене. Когда выходила оттуда — плакала. Представить не могу, сколько сил вкладывают в работу наши врачи. Даже у меня след от защитной маски проходил двое суток, кажется, что у них он останется навсегда",- говорит Хожаинова.
По словам Артамонова, проект "Сердечные" не ограничится одной экспозицией. Сегодня в регионе трудятся почти 27 тысяч медицинских работников, из них около 4 тысячи - врачи и более 11 тысяч медсестер. Многие из них достойны стать участниками проекта.
 
Обсудить0
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецк
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:12США заявили, что Россия мешает им получить вакцину от коронавируса
02:05Объяснена взаимосвязь витамина D и COVID-19
02:00У Трампа не обнаружили признаков прогрессирующей болезни
01:44В Степанакерте прогремели несколько взрывов
01:08В Москве приостановили льготный проезд для пенсионеров и школьников
00:17Ученые не нашли утечки ядохимикатов с Козельского полигона на Камчатке
00:14Задержан топ-менеджер банка "Траст" Михаил Хабаров
00:11Жээнбеков готов отправить в отставку премьера и членов правительства
23:58МИД Армении считает преднамеренным обстрел журналистов в Карабахе
23:54Жээнбеков назвал условие, при котором уйдет с поста президента Киргизии
23:48Кадыров призвал жителей Чечни привиться от гриппа
23:41Попова посоветовала не ездить на юг с детьми
23:36Путин призвал остановить боевые действия в Нагорном Карабахе
23:34Попова рассказала, кто чаще всего болел COVID-19
23:12В Москве за сутки умерли 33 пациента с коронавирусом
22:45Le Monde заявила о девяти фигурантах санкций ЕС из-за Навального
22:44Офтальмолог выписал Фургалу очки
22:36Неизвестный выдал себя за Тихановскую на заседании датского парламента
22:27Власти Армении ужесточили режим военного положения
22:11Представлены новые процессоры AMD Ryzen, которые быстрее и дешевле Intel
Лента новостейМолния