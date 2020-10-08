https://ria.ru/20201008/lipetsk-1578857428.html

В парках Липецка стартовал фотопроект "Сердечный"

В парках Липецка стартовал проект художественных фотовыставок "Сердечный", посвящённый работе врачей в условиях пандемии коронавируса - так общественность... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T15:51

2020-10-08T15:51

2020-10-08T15:51

липецкая область

игорь артамонов

липецк

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<strong>ЛИПЕЦК, 8 окт – РИА Новости</strong>. В парках Липецка стартовал проект художественных фотовыставок "Сердечный", посвящённый работе врачей в условиях пандемии коронавируса - так общественность решила поддержать медиков в непростое время и призвать липчан проникнуться уважением к их труду, сообщил глава региона <a href="https://ria.ru/person_Igor_Artamonov" target="_blank">Игорь Артамонов</a>.Главные герои проекта – 102 врача, запечатленные в момент работы. Экспозиция включает в себя только черно-белые снимки, передающие настроение тяжелых трудовых будней.Для усиления художественного впечатления и более глубокого погружения в проект организаторы использовали аудиофон – под звук сердцебиения звучат голоса врачей, записанные в операционных, после смен, в перерывах между приемами пациентов или после суток в "красной зоне".Фотографу Ирине Хожаиновой, допущенной в отделение с COVID - пациентами областной инфекционной больницы, трудно было сдержать эмоции от осознания того, сколько физических и моральных сил вкладывают медики в спасение жизнт людей.По словам Артамонова, проект "Сердечные" не ограничится одной экспозицией. Сегодня в регионе трудятся почти 27 тысяч медицинских работников, из них около 4 тысячи - врачи и более 11 тысяч медсестер. Многие из них достойны стать участниками проекта.

https://ria.ru/20201002/vodoprovod-1578104803.html

липецк

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов, липецк