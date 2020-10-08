https://ria.ru/20201008/lineyka-1578824640.html

Школьников, которым стало плохо на линейке, выписали из больницы

Учеников школы №7 в Великих Луках, госпитализированных из-за недомогания на линейке, выписали из больницы, сообщают региональные власти. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T13:54

2020-10-08T13:54

2020-10-08T13:54

михаил ведерников

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

псковская область

великие луки

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт - РИА Новости.</strong> Учеников школы №7 в <a href="http://ria.ru/location_Velikie_Luki/" target="_blank" data-auto="true">Великих Луках</a>, госпитализированных из-за недомогания на линейке, выписали из больницы, сообщают региональные власти.В понедельник власти региона информировали, что 13 школьников потеряли сознание во время торжественной линейки в школе №7 в Великих Луках - недомогание почувствовали дети разного возраста из разных классов. Их госпитализировали, вечером того же дня в больницу поступил еще один ребенок из этой школы с аналогичными симптомами: головокружение, потемнение в глазах, низкое давление."По информации комитета по здравоохранению <a href="http://ria.ru/location_Pskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Псковской области</a>, пострадавшие 5 октября в Великих Луках школьники выписаны из больницы. Дети здоровы, рисков нет", - сообщают власти в официальном Telegram-канале.Как заявлял ранее губернатор Псковской области <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Vedernikov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ведерников</a>, версию с возможным наркотическим воздействием исключили. По итогам проверки школы <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзором</a> по состоянию на вторник не было выявлено отклонений в пробах воды и воздуха. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Также проверку проводит прокуратура региона.

https://ria.ru/20201007/obmorok-1578637039.html

псковская область

великие луки

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил ведерников, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), псковская область, великие луки, происшествия