https://ria.ru/20201008/liinakhamari-1578901586.html

Проект туркластера "Порт Лиинахамари" стал резидентом Арктической зоны

ООО "Порт Лиинахамари" с одноименным инвестиционным проектом по созданию туристического кластера в Мурманской области получил статус резидента Арктической зоны, РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T18:35

2020-10-08T18:35

2020-10-08T18:35

мурманская область

россия

андрей чибис

мурманская область

экономика

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<strong>МУРМАНСК, 8 окт – РИА Новости.</strong> ООО "Порт Лиинахамари" с одноименным инвестиционным проектом по созданию туристического кластера в <a href="http://ria.ru/location_Murmanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Мурманской области</a> получил статус резидента Арктической зоны, сообщило министерство информационной политики региона."Статус резидента Арктической зоны <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> получило ООО "Порт Лиинахамари" с одноименным инвестиционным проектом по созданию туристического кластера, который предусматривает не только развитие природного и экологического туризма, но и создание необходимой инфраструктуры мирового уровня для захода круизных судов, яхт, развития дайвинга, морской рыбалки", - говорится в сообщении.Общая стоимость проекта составляет 12,5 миллиарда рублей, будет создано 250 новых рабочих мест. Согласно проекту, туристический комплекс будет построен до 2026 года."Для нашего региона ТОР "Столица Арктики" – важный толчок развития экономики. Мы со своей стороны будем стараться создавать больше условий для развития и продвижения. Речь идет не только о преференциях и льготах, но и о создании инфраструктуры. Это комплексный и глобальный проект. Это и развитие экономики, и образование, и новые рабочие места, и повышение качества жизни", – заявил губернатор Мурманской области <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_CHibis/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Чибис</a>.Ранее в правительстве региона сообщали, что работа по созданию туркластера начнется в 2021 году. Проект предполагает строительство гостиниц, ресторанов, кафе, магазинов, морского вокзала с набережной и другой инфраструктуры на берегу Печенгского залива <a href="http://ria.ru/location_Barencevo_more/" target="_blank" data-auto="true">Баренцева моря</a>.Первым резидентом Арктической зоны в Мурманской области стала компания "Норд стар" с инвестпроектом "Витино: морской порт и нефтебаза", который предполагает перезапуск простаивающего с 2014 года морского порта "Витино" на Белом море.

https://ria.ru/20201002/pamyatnik-1578109284.html

https://ria.ru/20200929/ipoteka-1577940706.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, андрей чибис, мурманская область, экономика