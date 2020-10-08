Проект туркластера "Порт Лиинахамари" стал резидентом Арктической зоны
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкПеченгский залив у полуострова Немецкий в Печенгском районе Мурманской области
МУРМАНСК, 8 окт – РИА Новости. ООО "Порт Лиинахамари" с одноименным инвестиционным проектом по созданию туристического кластера в Мурманской области получил статус резидента Арктической зоны, сообщило министерство информационной политики региона.
"Статус резидента Арктической зоны Российской Федерации получило ООО "Порт Лиинахамари" с одноименным инвестиционным проектом по созданию туристического кластера, который предусматривает не только развитие природного и экологического туризма, но и создание необходимой инфраструктуры мирового уровня для захода круизных судов, яхт, развития дайвинга, морской рыбалки", - говорится в сообщении.
Общая стоимость проекта составляет 12,5 миллиарда рублей, будет создано 250 новых рабочих мест. Согласно проекту, туристический комплекс будет построен до 2026 года.
"Для нашего региона ТОР "Столица Арктики" – важный толчок развития экономики. Мы со своей стороны будем стараться создавать больше условий для развития и продвижения. Речь идет не только о преференциях и льготах, но и о создании инфраструктуры. Это комплексный и глобальный проект. Это и развитие экономики, и образование, и новые рабочие места, и повышение качества жизни", – заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Ранее в правительстве региона сообщали, что работа по созданию туркластера начнется в 2021 году. Проект предполагает строительство гостиниц, ресторанов, кафе, магазинов, морского вокзала с набережной и другой инфраструктуры на берегу Печенгского залива Баренцева моря.
Первым резидентом Арктической зоны в Мурманской области стала компания "Норд стар" с инвестпроектом "Витино: морской порт и нефтебаза", который предполагает перезапуск простаивающего с 2014 года морского порта "Витино" на Белом море.