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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20201008/lgoty-1578811185.html
Промкомплексы Москвы за 5 лет получили льготы на 4,4 млрд рублей
Предприятия Москвы, получившие статус промкомплекса, за пять лет существования такого статуса сэкономили в совокупности 4,4 миллиарда рублей за счет налоговых... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T13:01
2020-10-08T13:01
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владимир ефимов (политик)
александр прохоров
москва
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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.</strong> Предприятия <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, получившие статус промкомплекса, за пять лет существования такого статуса сэкономили в совокупности 4,4 миллиарда рублей за счет налоговых преференций, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."За пять лет статус промышленного комплекса был присвоен 56 компаниям, где работают почти 65 тысяч человек. Благодаря поддержке города, общая экономия на налогах всех столичных промкомплексов достигла 4,4 миллиарда рублей. Сэкономленные средства позволяют компаниям развивать производство, улучшать условия труда, осваивать новые технологии или рынки сбыта. Так, с 2016 года совокупный объем инвестиций промкомплексов города превысил 33,2 миллиарда рублей", – сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Efimov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Ефимов</a>, слова которого приводятся в сообщении.Он добавил, что системная поддержка промышленных предприятий московскими властями оказывает положительное влияние на бизнес-климат столицы, позволяя им расширять свои производства, осваивать новые направления и рынки, в том числе зарубежные.В свою очередь, руководитель ДИПП <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Prokhorov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Прохоров</a> уточнил, что в этом году статус промышленного комплекса получили три предприятия, что помогло им снизить ставку регионального налога на прибыль до 12,5%, а также сократить налоги на землю и имущество."Самым молодым промкомплексом, 56-м по счету, стал столичный завод измерительных приборов "Вика Мера". Ранее в этом году в список промкомплексов вошли еще два столичных предприятия: производитель огнеупорных материалов и керамических фильтрующих элементов "Бакор", а также разработчик и поставщик комплектующих компания "Регион". Совокупный объем инвестиций этих трех компаний в городскую промышленность за последние 5 лет превысил 3,3 миллиарда рублей", – рассказал глава департамента.По данным пресс-службы, на долю обрабатывающей промышленности в структуре валового регионального продукта приходится 16,2%, а столичный индекс промышленного производства по этим отраслям за период январь-август 2020 года составил 104,8%.
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владимир ефимов (политик), александр прохоров, москва

Промкомплексы Москвы за 5 лет получили льготы на 4,4 млрд рублей

13:01 08.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами
Листы с денежными купюрами - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Предприятия Москвы, получившие статус промкомплекса, за пять лет существования такого статуса сэкономили в совокупности 4,4 миллиарда рублей за счет налоговых преференций, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"За пять лет статус промышленного комплекса был присвоен 56 компаниям, где работают почти 65 тысяч человек. Благодаря поддержке города, общая экономия на налогах всех столичных промкомплексов достигла 4,4 миллиарда рублей. Сэкономленные средства позволяют компаниям развивать производство, улучшать условия труда, осваивать новые технологии или рынки сбыта. Так, с 2016 года совокупный объем инвестиций промкомплексов города превысил 33,2 миллиарда рублей", – сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.
Он добавил, что системная поддержка промышленных предприятий московскими властями оказывает положительное влияние на бизнес-климат столицы, позволяя им расширять свои производства, осваивать новые направления и рынки, в том числе зарубежные.
В свою очередь, руководитель ДИПП Александр Прохоров уточнил, что в этом году статус промышленного комплекса получили три предприятия, что помогло им снизить ставку регионального налога на прибыль до 12,5%, а также сократить налоги на землю и имущество.
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"Самым молодым промкомплексом, 56-м по счету, стал столичный завод измерительных приборов "Вика Мера". Ранее в этом году в список промкомплексов вошли еще два столичных предприятия: производитель огнеупорных материалов и керамических фильтрующих элементов "Бакор", а также разработчик и поставщик комплектующих компания "Регион". Совокупный объем инвестиций этих трех компаний в городскую промышленность за последние 5 лет превысил 3,3 миллиарда рублей", – рассказал глава департамента.
По данным пресс-службы, на долю обрабатывающей промышленности в структуре валового регионального продукта приходится 16,2%, а столичный индекс промышленного производства по этим отраслям за период январь-август 2020 года составил 104,8%.
 
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладимир Ефимов (политик)Александр ПрохоровМосква
 
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