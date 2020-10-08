https://ria.ru/20201008/lgoty-1578811185.html

Промкомплексы Москвы за 5 лет получили льготы на 4,4 млрд рублей

Предприятия Москвы, получившие статус промкомплекса, за пять лет существования такого статуса сэкономили в совокупности 4,4 миллиарда рублей за счет налоговых... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T13:01

2020-10-08T13:01

2020-10-08T13:01

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владимир ефимов (политик)

александр прохоров

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155954/96/1559549610_0:218:2868:1831_1400x0_80_0_0_d7996e5f45a1cd7bd5478218e64cf9f6.jpg

<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.</strong> Предприятия <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, получившие статус промкомплекса, за пять лет существования такого статуса сэкономили в совокупности 4,4 миллиарда рублей за счет налоговых преференций, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."За пять лет статус промышленного комплекса был присвоен 56 компаниям, где работают почти 65 тысяч человек. Благодаря поддержке города, общая экономия на налогах всех столичных промкомплексов достигла 4,4 миллиарда рублей. Сэкономленные средства позволяют компаниям развивать производство, улучшать условия труда, осваивать новые технологии или рынки сбыта. Так, с 2016 года совокупный объем инвестиций промкомплексов города превысил 33,2 миллиарда рублей", – сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Efimov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Ефимов</a>, слова которого приводятся в сообщении.Он добавил, что системная поддержка промышленных предприятий московскими властями оказывает положительное влияние на бизнес-климат столицы, позволяя им расширять свои производства, осваивать новые направления и рынки, в том числе зарубежные.В свою очередь, руководитель ДИПП <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Prokhorov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Прохоров</a> уточнил, что в этом году статус промышленного комплекса получили три предприятия, что помогло им снизить ставку регионального налога на прибыль до 12,5%, а также сократить налоги на землю и имущество."Самым молодым промкомплексом, 56-м по счету, стал столичный завод измерительных приборов "Вика Мера". Ранее в этом году в список промкомплексов вошли еще два столичных предприятия: производитель огнеупорных материалов и керамических фильтрующих элементов "Бакор", а также разработчик и поставщик комплектующих компания "Регион". Совокупный объем инвестиций этих трех компаний в городскую промышленность за последние 5 лет превысил 3,3 миллиарда рублей", – рассказал глава департамента.По данным пресс-службы, на долю обрабатывающей промышленности в структуре валового регионального продукта приходится 16,2%, а столичный индекс промышленного производства по этим отраслям за период январь-август 2020 года составил 104,8%.

https://ria.ru/20190820/1557662834.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир ефимов (политик), александр прохоров, москва