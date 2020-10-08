https://ria.ru/20201008/kvartiry-1578844826.html

Более 220 ставропольцев до конца года переедут из аварийного жилья

На Ставрополье в текущем году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" планируется переселить из ветхого и аварийного жилья 226 человек, сообщает... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T15:12

2020-10-08T15:12

2020-10-08T15:12

владимир владимиров

ессентуки

георгиевск

ставропольский край

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<strong>СТАВРОПОЛЬ, 8 окт — РИА Новости.</strong> На Ставрополье в текущем году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" планируется переселить из ветхого и аварийного жилья 226 человек, сообщает региональный минстрой.Такие данные приведены в ходе совещания по вопросам реализации в крае национальных проектов, которое провел губернатор <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Vladimirov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Владимиров</a> в режиме видеоконференции.Как сообщил на совещании министр строительства и архитектуры Ставрополья Валерий Савченко, работа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья идет в соответствии с графиком. В целом в 2020 году планируется переселить 226 человек, в том числе 162 человека в <a href="http://ria.ru/location_Georgievsk/" target="_blank" data-auto="true">Георгиевске</a>, 62 — в <a href="http://ria.ru/location_Essentuki/" target="_blank" data-auto="true">Ессентуках</a> и 2 — в краевой столице. Ключи от новых квартир ставропольцы получат в ноябре-декабре. Всего же за период 2019-2025 годов планируется переселить 2404 человека из 91 многоквартирного дома. "Качество жилищных условий – это то, что близко каждому, и волнует абсолютно всех. Мы должны делать все, чтобы доля аварийного фонда в крае постоянно сокращалась, а наши земляки получали комфортное и современное жилье. Выполнение соответствующего нацпроекта остается на особом контроле", — приводится в сообщении комментарий главы Ставрополья.

https://ria.ru/20200629/1573650922.html

ессентуки

георгиевск

ставропольский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир владимиров, ессентуки, георгиевск, ставропольский край