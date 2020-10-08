https://ria.ru/20201008/kurs-1578852568.html
Курс евро опустился ниже 91 рубля
Рубль днем усиливает рост на фоне дорожающей нефти: евро уже по 91 рублю, доллар направляется к 77 рублям, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T15:38
2020-10-08T15:38
2020-10-08T15:38
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
московская биржа
brent
экономика
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Рубль днем усиливает рост на фоне дорожающей нефти: евро уже по 91 рублю, доллар направляется к 77 рублям, свидетельствуют данные торгов.Так, курс доллара расчетами "завтра" на 15.33 мск падал на 53 копейки, до 77,49 рубля, курс евро - на 67 копеек, до уровня 91,16 рубля следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/" target="_blank" data-auto="true">Московской биржи</a>. При этом евро уже опускался до 90,99 рубля, впервые с 1 октября.Стоимость нефти растет на 1,9% до 42,8 доллара за баррель по марке <a href="http://ria.ru/product_Brent_Crude/" target="_blank" data-auto="true">Brent</a>.
https://radiosputnik.ria.ru/20200929/rubl-1577966973.html
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
динамика курсов валют, московская биржа, brent, экономика