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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20201008/kurs-1578852568.html
Курс евро опустился ниже 91 рубля
Рубль днем усиливает рост на фоне дорожающей нефти: евро уже по 91 рублю, доллар направляется к 77 рублям, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T15:38
2020-10-08T15:38
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
московская биржа
brent
экономика
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Рубль днем усиливает рост на фоне дорожающей нефти: евро уже по 91 рублю, доллар направляется к 77 рублям, свидетельствуют данные торгов.Так, курс доллара расчетами "завтра" на 15.33 мск падал на 53 копейки, до 77,49 рубля, курс евро - на 67 копеек, до уровня 91,16 рубля следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/" target="_blank" data-auto="true">Московской биржи</a>. При этом евро уже опускался до 90,99 рубля, впервые с 1 октября.Стоимость нефти растет на 1,9% до 42,8 доллара за баррель по марке <a href="http://ria.ru/product_Brent_Crude/" target="_blank" data-auto="true">Brent</a>.
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динамика курсов валют, московская биржа, brent, экономика

Курс евро опустился ниже 91 рубля

15:38 08.10.2020
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЭлектронное табло обменного пункта в Москве
Электронное табло обменного пункта в Москве - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Рубль днем усиливает рост на фоне дорожающей нефти: евро уже по 91 рублю, доллар направляется к 77 рублям, свидетельствуют данные торгов.
Так, курс доллара расчетами "завтра" на 15.33 мск падал на 53 копейки, до 77,49 рубля, курс евро - на 67 копеек, до уровня 91,16 рубля следует из данных Московской биржи. При этом евро уже опускался до 90,99 рубля, впервые с 1 октября.
Стоимость нефти растет на 1,9% до 42,8 доллара за баррель по марке Brent.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютМосковская биржаBrentЭкономика
 
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