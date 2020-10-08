https://ria.ru/20201008/kurs-1578852568.html

Курс евро опустился ниже 91 рубля

Рубль днем усиливает рост на фоне дорожающей нефти: евро уже по 91 рублю, доллар направляется к 77 рублям, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T15:38

2020-10-08T15:38

2020-10-08T15:38

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

московская биржа

brent

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1578002052_0:145:3080:1877_1400x0_80_0_0_48eb661fca82f63e281501b156bc8ec4.jpg

<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Рубль днем усиливает рост на фоне дорожающей нефти: евро уже по 91 рублю, доллар направляется к 77 рублям, свидетельствуют данные торгов.Так, курс доллара расчетами "завтра" на 15.33 мск падал на 53 копейки, до 77,49 рубля, курс евро - на 67 копеек, до уровня 91,16 рубля следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/" target="_blank" data-auto="true">Московской биржи</a>. При этом евро уже опускался до 90,99 рубля, впервые с 1 октября.Стоимость нефти растет на 1,9% до 42,8 доллара за баррель по марке <a href="http://ria.ru/product_Brent_Crude/" target="_blank" data-auto="true">Brent</a>.

https://radiosputnik.ria.ru/20200929/rubl-1577966973.html

1

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, московская биржа, brent, экономика