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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201008/kuban-1578863837.html
Кондратьев рассказал об эпидемиологической ситуации на Кубани
Специалисты оценивают эпидситуацию в Краснодарском крае как стабильную, инфекционные госпитали региона справляются, более 16% от основного фонда остаются... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T16:18
2020-10-08T16:18
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
вениамин кондратьев
коронавирусы
здоровье - общество
краснодарский край
общество
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<strong>КРАСНОДАР, 8 окт - РИА Новости.</strong> Специалисты оценивают эпидситуацию в <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарском крае</a> как стабильную, инфекционные госпитали региона справляются, более 16% от основного фонда остаются свободными, сообщил журналистам губернатор края <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Вениамин Кондратьев</a>."Ежедневно фиксируются новые случаи <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> на Кубани, однако вспышек и резкого роста числа заболевших нет. Специалисты оценивают эпидситуацию в крае как стабильную. Наши инфекционные госпитали справляются, есть все необходимое для диагностики и лечения. В 22 инфекционных госпиталях развернуто 4659 коек, более 16% от основного фонда свободно", - сказал губернатор.Он подчеркнул, что стабильная эпидобстановка в регионе позволяет властям края не вводить новые ограничения. "На данный момент вводить режим карантина в крае оснований нет", - сказал глава края.Кондратьев добавил, что надо приложить максимум усилий, чтобы и в сезон простуд не допустить массовых вспышек."Для этого важно соблюдать санитарные правила безопасности, не отказываться от прививок против гриппа. Так мы можем сами себя защитить от вирусов и их тяжелых последствий. В случае развития негативного сценария, есть понимание, какие лечебные учреждения будут переводиться под ковидные госпитали, кадры подготовлены. Но мы рассчитываем, что этого не потребуется", - заключил губернатор.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
https://ria.ru/20201008/byudzhet-1578845799.html
https://ria.ru/20201007/ovoschi-1578708931.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вениамин кондратьев, коронавирусы, здоровье - общество, краснодарский край, общество

Кондратьев рассказал об эпидемиологической ситуации на Кубани

16:18 08.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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КРАСНОДАР, 8 окт - РИА Новости. Специалисты оценивают эпидситуацию в Краснодарском крае как стабильную, инфекционные госпитали региона справляются, более 16% от основного фонда остаются свободными, сообщил журналистам губернатор края Вениамин Кондратьев.
"Ежедневно фиксируются новые случаи коронавируса на Кубани, однако вспышек и резкого роста числа заболевших нет. Специалисты оценивают эпидситуацию в крае как стабильную. Наши инфекционные госпитали справляются, есть все необходимое для диагностики и лечения. В 22 инфекционных госпиталях развернуто 4659 коек, более 16% от основного фонда свободно", - сказал губернатор.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
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Он подчеркнул, что стабильная эпидобстановка в регионе позволяет властям края не вводить новые ограничения. "На данный момент вводить режим карантина в крае оснований нет", - сказал глава края.
Кондратьев добавил, что надо приложить максимум усилий, чтобы и в сезон простуд не допустить массовых вспышек.
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"Для этого важно соблюдать санитарные правила безопасности, не отказываться от прививок против гриппа. Так мы можем сами себя защитить от вирусов и их тяжелых последствий. В случае развития негативного сценария, есть понимание, какие лечебные учреждения будут переводиться под ковидные госпитали, кадры подготовлены. Но мы рассчитываем, что этого не потребуется", - заключил губернатор.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Вениамин КондратьевКоронавирусыЗдоровье - ОбществоКраснодарский крайОбщество
 
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