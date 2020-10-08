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Туризм
https://ria.ru/20201008/kruizy-1578783143.html
Сингапур в ноябре планирует запустить морские круизы "в никуда"
Власти Сингапура запустят в ноябре тестовую программу "круизов в никуда" — лайнеры будут выходить в открытое море и затем возвращаться в порт отбытия, сообщают... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T12:56
2020-10-08T12:56
туризм
туризм
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новости - туризм
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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.</strong> Власти Сингапура запустят в ноябре тестовую программу "круизов в никуда" — лайнеры будут выходить в открытое море и затем возвращаться в порт отбытия, сообщают в совете по туризму Сингапура.Ранее жители Сингапура могли воспользоваться предложением местной авиакомпании "слетать в никуда": самолеты вылетали, а затем возвращались в аэропорт. Пассажиры могли провести в полете примерно три часа. Целью этой инициативы была борьба с экономическими сложностями у перевозчика из-за коронавируса. Однако позднее авиаперевозчик отказался от концепции из-за отрицательных экологических последствий подобных рейсов."Безопасность и благополучие населения, пассажиров и членов экипажа остаются для нас основным приоритетом. В связи с чем эти пробные круизы не будут заходить в порты, будут проходить с уменьшенной наполовину вместимостью, а также станут доступны только для жителей Сингапура", — информируют в совете.
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туризм, круизы, новости - туризм, сингапур (страна)

Сингапур в ноябре планирует запустить морские круизы "в никуда"

12:56 08.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКруизный лайнер Costa neoRomantica в проливе Босфор Восточный во Владивостоке
Круизный лайнер Costa neoRomantica в проливе Босфор Восточный во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Власти Сингапура запустят в ноябре тестовую программу "круизов в никуда" — лайнеры будут выходить в открытое море и затем возвращаться в порт отбытия, сообщают в совете по туризму Сингапура.
Ранее жители Сингапура могли воспользоваться предложением местной авиакомпании "слетать в никуда": самолеты вылетали, а затем возвращались в аэропорт. Пассажиры могли провести в полете примерно три часа.
Целью этой инициативы была борьба с экономическими сложностями у перевозчика из-за коронавируса. Однако позднее авиаперевозчик отказался от концепции из-за отрицательных экологических последствий подобных рейсов.
"Безопасность и благополучие населения, пассажиров и членов экипажа остаются для нас основным приоритетом. В связи с чем эти пробные круизы не будут заходить в порты, будут проходить с уменьшенной наполовину вместимостью, а также станут доступны только для жителей Сингапура", — информируют в совете.
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