https://ria.ru/20201008/kruizy-1578783143.html

Сингапур в ноябре планирует запустить морские круизы "в никуда"

Власти Сингапура запустят в ноябре тестовую программу "круизов в никуда" — лайнеры будут выходить в открытое море и затем возвращаться в порт отбытия, сообщают... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T12:56

2020-10-08T12:56

2020-10-08T12:56

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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.</strong> Власти Сингапура запустят в ноябре тестовую программу "круизов в никуда" — лайнеры будут выходить в открытое море и затем возвращаться в порт отбытия, сообщают в совете по туризму Сингапура.Ранее жители Сингапура могли воспользоваться предложением местной авиакомпании "слетать в никуда": самолеты вылетали, а затем возвращались в аэропорт. Пассажиры могли провести в полете примерно три часа. Целью этой инициативы была борьба с экономическими сложностями у перевозчика из-за коронавируса. Однако позднее авиаперевозчик отказался от концепции из-за отрицательных экологических последствий подобных рейсов."Безопасность и благополучие населения, пассажиров и членов экипажа остаются для нас основным приоритетом. В связи с чем эти пробные круизы не будут заходить в порты, будут проходить с уменьшенной наполовину вместимостью, а также станут доступны только для жителей Сингапура", — информируют в совете.

https://ria.ru/20201008/kruizy-1578649672.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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