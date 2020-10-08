https://ria.ru/20201008/kruizy-1578649672.html

Эксперт рассказал, как изменились правила круизов из-за COVID-19

Британский журналист Адам Коултер отправился в один из первых круизов по Эгейскому морю, состоявшихся летом, когда пандемия пошла на спад, и рассказал об... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T03:56

2020-10-08T03:56

2020-10-08T03:56

туризм

коронавирус covid-19

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эгейское море

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новости - туризм

греция

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<strong>МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. </strong>Британский журналист Адам Коултер отправился в один из первых круизов по Эгейскому морю, состоявшихся летом, когда пандемия пошла на спад, и рассказал об изменениях, которые ждут путешественников на борту, <a href="https://www.express.co.uk/travel/cruise/1341403/cruise-holidays-coronavirus-2020-safety-protocols-greece-travel-is-it-safe" target="_blank">сообщает</a> Express."Было много новшеств, которые я заметил с самого начала. Перед посадкой все гости заполнили анкету о состоянии здоровья, — рассказывает Адам. – Ежедневно у них измеряли температуру и уровень кислорода в крови". Весь экипаж был в масках, везде - санитайзеры. Каждую ночь на судне проводилась генеральная уборка, включались устройства фильтрации воздуха."Я чувствовал себя на борту в полной безопасности. Казалось, что мы находимся в нашем собственном "пузыре" — никаких контактов с потенциальными носителями вируса, — отмечает журналист. — В то же время, впечатления от поездки "ничем не отличаются от обычных".Пассажиры могли носить маски, и их – брендированные – каждый день заботливо приносили в каюту. Но большинство туристов не носило их на корабле."Буфет был закрыт", — отметил Коултер.В последние месяцы были разговоры о серьезных изменениях в экскурсиях, чтобы остановить передачу вируса между жителями портовых городов и пассажирами. Некоторые круизные компании ввели строгие правила проведения групповых экскурсий. Туристам запрещено уходить из сформированной на корабле группы, чтобы минимизировать контакты с горожанами."Каждый день корабль совершал остановки для купания в уединенных бухтах: пассажиров либо привозили на берег, либо можно было поплавать вокруг судна. Это был один из лучших круизов, в которых я когда-либо участвовал", — сказал эксперт.

https://ria.ru/20200928/kruizy-1577902577.html

https://ria.ru/20201005/oteli-1578124381.html

эгейское море

греция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, эгейское море, круизы, новости - туризм, греция