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Туризм
https://ria.ru/20201008/kruizy-1578649672.html
Эксперт рассказал, как изменились правила круизов из-за COVID-19
Британский журналист Адам Коултер отправился в один из первых круизов по Эгейскому морю, состоявшихся летом, когда пандемия пошла на спад, и рассказал об... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T03:56
2020-10-08T03:56
туризм
коронавирус covid-19
туризм
эгейское море
круизы
новости - туризм
греция
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<strong>МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. </strong>Британский журналист Адам Коултер отправился в один из первых круизов по Эгейскому морю, состоявшихся летом, когда пандемия пошла на спад, и рассказал об изменениях, которые ждут путешественников на борту, <a href="https://www.express.co.uk/travel/cruise/1341403/cruise-holidays-coronavirus-2020-safety-protocols-greece-travel-is-it-safe" target="_blank">сообщает</a> Express."Было много новшеств, которые я заметил с самого начала. Перед посадкой все гости заполнили анкету о состоянии здоровья, — рассказывает Адам. – Ежедневно у них измеряли температуру и уровень кислорода в крови". Весь экипаж был в масках, везде - санитайзеры. Каждую ночь на судне проводилась генеральная уборка, включались устройства фильтрации воздуха."Я чувствовал себя на борту в полной безопасности. Казалось, что мы находимся в нашем собственном "пузыре" — никаких контактов с потенциальными носителями вируса, — отмечает журналист. — В то же время, впечатления от поездки "ничем не отличаются от обычных".Пассажиры могли носить маски, и их – брендированные – каждый день заботливо приносили в каюту. Но большинство туристов не носило их на корабле."Буфет был закрыт", — отметил Коултер.В последние месяцы были разговоры о серьезных изменениях в экскурсиях, чтобы остановить передачу вируса между жителями портовых городов и пассажирами. Некоторые круизные компании ввели строгие правила проведения групповых экскурсий. Туристам запрещено уходить из сформированной на корабле группы, чтобы минимизировать контакты с горожанами."Каждый день корабль совершал остановки для купания в уединенных бухтах: пассажиров либо привозили на берег, либо можно было поплавать вокруг судна. Это был один из лучших круизов, в которых я когда-либо участвовал", — сказал эксперт.
https://ria.ru/20200928/kruizy-1577902577.html
https://ria.ru/20201005/oteli-1578124381.html
эгейское море
греция
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус covid-19, туризм, эгейское море, круизы, новости - туризм, греция

Эксперт рассказал, как изменились правила круизов из-за COVID-19

03:56 08.10.2020
 
© Depositphotos / KirillMПрогулочный катер в Айия-Напе, Кипр
Прогулочный катер в Айия-Напе, Кипр - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© Depositphotos / KirillM
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Британский журналист Адам Коултер отправился в один из первых круизов по Эгейскому морю, состоявшихся летом, когда пандемия пошла на спад, и рассказал об изменениях, которые ждут путешественников на борту, сообщает Express.
"Было много новшеств, которые я заметил с самого начала. Перед посадкой все гости заполнили анкету о состоянии здоровья, — рассказывает Адам. – Ежедневно у них измеряли температуру и уровень кислорода в крови".
Весь экипаж был в масках, везде - санитайзеры. Каждую ночь на судне проводилась генеральная уборка, включались устройства фильтрации воздуха.
"Я чувствовал себя на борту в полной безопасности. Казалось, что мы находимся в нашем собственном "пузыре" — никаких контактов с потенциальными носителями вируса, — отмечает журналист. — В то же время, впечатления от поездки "ничем не отличаются от обычных".
Пассажиры могли носить маски, и их – брендированные – каждый день заботливо приносили в каюту. Но большинство туристов не носило их на корабле.
"Буфет был закрыт", — отметил Коултер.
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Эксперты рассказали, как изменятся правила отдыха на круизных лайнерах
В последние месяцы были разговоры о серьезных изменениях в экскурсиях, чтобы остановить передачу вируса между жителями портовых городов и пассажирами. Некоторые круизные компании ввели строгие правила проведения групповых экскурсий. Туристам запрещено уходить из сформированной на корабле группы, чтобы минимизировать контакты с горожанами.
"Каждый день корабль совершал остановки для купания в уединенных бухтах: пассажиров либо привозили на берег, либо можно было поплавать вокруг судна. Это был один из лучших круизов, в которых я когда-либо участвовал", — сказал эксперт.
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ТуризмКоронавирус COVID-19ТуризмЭгейское морекруизыНовости - ТуризмГреция
 
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