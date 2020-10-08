https://ria.ru/20201008/kramer-1578822209.html

Юбилейный концерт Даниила Крамера пройдет в Консерватории

В Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный 60-летию пианиста, композитора, педагога и джазового музыканта Даниила Крамера. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T14:43

2020-10-08T14:43

2020-10-08T14:43

культура

даниил крамер

музыка

новости культуры

московская консерватория имени п. и. чайковского

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<strong>МОСКВА, 8 окт – РИА Новости</strong>. В Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный 60-летию пианиста, композитора, педагога и джазового музыканта Даниила Крамера. Изначально он был запланирован на 21 марта, когда отмечался юбилей артиста. Из-за пандемии коронавируса мероприятие несколько раз переносили, сначала на 24 мая, затем на 26 июня. Вместе с Даниилом Крамером на вечере выступят: Армине Саркисян (вокал), Валерий Гроховский (фортепиано), Антон Румянцев (саксофон), Роман Мирошниченко (гитара), Сергей Васильев (контрабас) и Павел Тимофеев (ударные).В концерте также примет участие камерный хор Московской консерватории, дирижер и художественный руководитель — Александр Соловьев.В интервью РИА Новости Даниил Крамер подчеркнул огромное значение искусства во время пандемии коронавируса: "Когда возникает опасность, спадает налет цивилизации, а культура — это щит, помогающий оставаться человеком даже в очень тяжелые времена. Искусство, образование и их правильное сочетание вместе с истинной верой — вот составляющие физического выживания нации, я считаю". "Отсутствие искусства в жизни или замена его ширпотребом превращает нас в протоплазму — жующую, зарабатывающую деньги, рожающую потомство. Нужна истинная культура, а не засилье "Владимирского централа" под водку", — добавил он.Начало концерта в 19:00. Билеты с датой "24 марта" — действительны.

https://ria.ru/20200321/1568861523.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

даниил крамер, музыка, новости культуры, московская консерватория имени п. и. чайковского