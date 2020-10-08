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https://ria.ru/20201008/kramer-1578822209.html
Юбилейный концерт Даниила Крамера пройдет в Консерватории
В Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный 60-летию пианиста, композитора, педагога и джазового музыканта Даниила Крамера. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T14:43
2020-10-08T14:43
культура
даниил крамер
музыка
новости культуры
московская консерватория имени п. и. чайковского
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<strong>МОСКВА, 8 окт – РИА Новости</strong>. В Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный 60-летию пианиста, композитора, педагога и джазового музыканта Даниила Крамера. Изначально он был запланирован на 21 марта, когда отмечался юбилей артиста. Из-за пандемии коронавируса мероприятие несколько раз переносили, сначала на 24 мая, затем на 26 июня. Вместе с Даниилом Крамером на вечере выступят: Армине Саркисян (вокал), Валерий Гроховский (фортепиано), Антон Румянцев (саксофон), Роман Мирошниченко (гитара), Сергей Васильев (контрабас) и Павел Тимофеев (ударные).В концерте также примет участие камерный хор Московской консерватории, дирижер и художественный руководитель — Александр Соловьев.В интервью РИА Новости Даниил Крамер подчеркнул огромное значение искусства во время пандемии коронавируса: "Когда возникает опасность, спадает налет цивилизации, а культура — это щит, помогающий оставаться человеком даже в очень тяжелые времена. Искусство, образование и их правильное сочетание вместе с истинной верой — вот составляющие физического выживания нации, я считаю". "Отсутствие искусства в жизни или замена его ширпотребом превращает нас в протоплазму — жующую, зарабатывающую деньги, рожающую потомство. Нужна истинная культура, а не засилье "Владимирского централа" под водку", — добавил он.Начало концерта в 19:00. Билеты с датой "24 марта" — действительны.
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даниил крамер, музыка, новости культуры, московская консерватория имени п. и. чайковского

Юбилейный концерт Даниила Крамера пройдет в Консерватории

14:43 08.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкДжазовый пианист Даниил Крамер выступает на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
Джазовый пианист Даниил Крамер выступает на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. В Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный 60-летию пианиста, композитора, педагога и джазового музыканта Даниила Крамера.
Изначально он был запланирован на 21 марта, когда отмечался юбилей артиста. Из-за пандемии коронавируса мероприятие несколько раз переносили, сначала на 24 мая, затем на 26 июня.
Вместе с Даниилом Крамером на вечере выступят: Армине Саркисян (вокал), Валерий Гроховский (фортепиано), Антон Румянцев (саксофон), Роман Мирошниченко (гитара), Сергей Васильев (контрабас) и Павел Тимофеев (ударные).
В концерте также примет участие камерный хор Московской консерватории, дирижер и художественный руководитель — Александр Соловьев.
В интервью РИА Новости Даниил Крамер подчеркнул огромное значение искусства во время пандемии коронавируса: "Когда возникает опасность, спадает налет цивилизации, а культура — это щит, помогающий оставаться человеком даже в очень тяжелые времена. Искусство, образование и их правильное сочетание вместе с истинной верой — вот составляющие физического выживания нации, я считаю".
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДжазовый пианист Даниил Крамер выступает на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
Джазовый пианист Даниил Крамер выступает на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Джазовый пианист Даниил Крамер выступает на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
"Отсутствие искусства в жизни или замена его ширпотребом превращает нас в протоплазму — жующую, зарабатывающую деньги, рожающую потомство. Нужна истинная культура, а не засилье "Владимирского централа" под водку", — добавил он.
Начало концерта в 19:00. Билеты с датой "24 марта" — действительны.
Композитор и пианист Даниил Крамер во время награждения на концерте в честь юбилейного съезда Международного союза музыкальных деятелей. - РИА Новости, 1920, 21.03.2020
21 марта, 08:00Культура
Пианист Даниил Крамер: не только гречневой кашей надо наполнять душу
 
КультураДаниил КрамерМузыкаНовости культурыМосковская консерватория имени П. И. Чайковского
 
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