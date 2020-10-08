https://ria.ru/20201008/koronavirus-1578840501.html

Частные клиники Алтайского края помогут в борьбе с COVID-19

Частные клиники Алтайского края окажут помощь в борьбе с коронавирусом государственным больницам региона – они возьмут на себя часть неотложных вызовов и... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T14:52

2020-10-08T14:52

2020-10-08T14:52

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

алтайский край

общество

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<strong>БАРНАУЛ, 8 окт – РИА Новости.</strong> Частные клиники <a href="https://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj" target="_blank">Алтайского края</a> окажут помощь в борьбе с коронавирусом государственным больницам региона – они возьмут на себя часть неотложных вызовов и предоставят персонал, сообщает в четверг краевое правительство.Власти пояснили, что министерство здравоохранения Алтайского края обратилось к врачам частных клиник с просьбой об оказании помощи. В частности, региональным больницам не хватает медиков, также было предложено забрать часть неотложных вызовов и помочь с добровольцами для работы в COVID-госпиталях.В минздраве Алтайского края подчеркнули, что госпиталь в этом медучреждении намерены запустить к 19 октября, а возможно, и раньше. Для начала его работы необходимы кислородоконцентраторы и министр здравоохранения региона Дмитрий Попов пообещал, что решит вопрос с временной безвозмездной передачей оборудования клинике. Пока же медцентр решает вопрос поставок средств индивидуальной защиты."Планируется развернуть госпиталь и на базе Федерального центра травматологии и ортопедии. Это еще 160 коек для лечения пациентов с COVID-19 и вирусными пневмониями, которые обеспечены реанимацией и кислородом. Кроме того, часть частных клиник предложили взять на себя работу амбулаторного центра, доктора которого консультируют амбулаторных пациентов. Речь идет о заболевших, которые лечатся на дому", - добавили в правительстве.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20201008/koronavirus-1578777502.html

алтайский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, алтайский край, общество