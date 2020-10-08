https://ria.ru/20201008/koronavirus-1578836812.html

Челябинская область усилит работу горячей линии минздрава из-за COVID-19

Челябинский губернатор Алексей Текслер поручил усилить работу горячей линии министерства здравоохранения региона в связи с ситуацией с новой коронавирусной... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T14:41

2020-10-08T14:41

2020-10-08T14:41

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

алексей текслер

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568182788_0:91:2953:1752_1400x0_80_0_0_0c4cd427aa5818a59a124022722a2e23.jpg

<strong>ЧЕЛЯБИНСК, 8 окт – РИА Новости.</strong> Челябинский губернатор <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Teksler" target="_blank">Алексей Текслер</a> поручил усилить работу горячей линии министерства здравоохранения региона в связи с ситуацией с новой коронавирусной инфекцией, чтобы граждане смогли получить понятный механизм действия в своей ситуации, сообщает пресс-служба правительства региона.По мнению главы региона, необходимо усилить работу горячей линии министерства здравоохранения, и, если нужно, привлечь дополнительных специалистов. "Сейчас человек, позвонив на горячую линию, получает рекомендацию обращаться к врачам, которые загружены. Нужно, чтобы любой, кто позвонит, мог получить исчерпывающую информацию по симптомам, мерам профилактики, а главное – понять механизм действий в ситуации с заболеванием", - цитирует пресс-служба слова Текслера.Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, в связи с ситуацией с коронавирусом контакты всех пациентов отрабатываются специалистами управления Роспотребнадзора, а также фиксируются по обращениям на горячую линию. "Телефон горячей линии министерства здравоохранения - 8 (351) 240-15-16. Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки граждан в круглосуточном режиме", - уточняет пресс-служба.Кроме того, по данным минздрава, открыта круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, горячая линия для предпринимателей – 8-800-350-24-74, а также горячая линия службы психологической помощи - 8-351-269-77-77. А на сайте правительства можно найти ответы на часто задаваемые вопросы в период коронавируса, их перечень пополняется. Также актуальная информация опубликована на сайте коронавирус74.рф.Как пояснил РИА Новости заместитель директора по информационным технологиям и информационной безопасности Челябинского областного медицинского информационно-аналитического центра Артем Староверов, горячая линия министерства здравоохранения именно по вопросам коронавирусной инфекции начала работу в марте, после того, как в регионе был зарегистрирован первый случай COVID-19. "Звонков в марте было очень много. Шквал звонков был 20 марта, когда был выявлен первый пациент с коронавирусом. Так, всего в марте было 13 тысяч 332 звонка. Потом пошло на снижение – в июне и июле было около 8 тысяч, в августе – 4,5 тысячи, в октябре – 6,5 тысяч звонков. А, например, за вчерашние сутки у нас было принято 613 звонков, среднее время ожидания ответа оператора составило 41 секунду", - сказал он.По словам Староверова, отвечают на звонки жителей региона 30 операторов. "Организовано порядка 30 рабочих мест, порядка 30 операторов, медработников, находятся одновременно на линии… Мы еще раз довели всю информацию до операторов, проработали все сценарии информирования пациентов по коронавирусу. Соответственно, оператор в совершенстве владеет технологией определения, какая помощь требуется пациенту – или это будет вызов врача на дом, или неотложная помощь, или экстренная скорая медицинская помощь", - пояснил он.Минздрав <a href="https://ria.ru/location_CHeljabinskaja_oblast" target="_blank">региона</a> напоминает, что в области действуют ограничения и правила режима повышенной готовности: обязательный масочный режим в общественных местах, требования социального дистанцирования, усиления санитарных правил, дезинфекции и повышенной настороженности к признакам заболеваний, гражданам 65+ лучше оставаться в режиме самоизоляции.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201008/koronavirus-1578777502.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алексей текслер, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество