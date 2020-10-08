https://ria.ru/20201008/koronavirus-1578806711.html
Женщины чаще мужчин болеют COVID-19, заявили в Роспотребнадзоре
Женщины болеют коронавирусной инфекцией немного чаще, чем мужчины, сообщил директор Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T12:44
2020-10-08T12:44
2020-10-08T13:00
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Женщины болеют коронавирусной инфекцией немного чаще, чем мужчины, сообщил директор Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> Василий Акимкин."Мы видим, что с неким перевесом, в 2-3%, женщины болеют чаще, чем мужчины", - сказал Акимкин на конференции "Молекулярная диагностика и биобезопасность".За последние сутки в России выявлено 11 493 случая новой коронавирусной инфекции, общее число заболевших составляет 1 260 112. За весь период в стране скончались 22 056 пациента с COVID-19.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество