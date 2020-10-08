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https://ria.ru/20201008/koronavirus-1578799477.html
Вирусологи спрогнозировали переломный момент в ситуации с COVID-19
Вирусологи рассказали, когда стоит ждать переломного момента в ситуации с COVID-19 в России. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T12:24
2020-10-08T13:09
распространение нового коронавируса
евгений тимаков
александр лукашев
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.</strong> Вирусологи рассказали, когда стоит ждать переломного момента в ситуации с COVID-19 в России.По словам директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е. И. Марциновского <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-lukashev/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашева</a>, респираторный сезон заканчивается в апреле-мае, но при существующей динамике к этому времени у населения должна сформироваться высокая иммунная прослойка."Прогнозировать пик невозможно, но я считаю, что до Нового года перелом все-таки случится", — заявил вирусолог в комментарии <a href="https://iz.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Известиям"</a>.По мнению вакцинолога <a href="http://ria.ru/person_evgeniy-timakov/" target="_blank" data-auto="true">Евгения Тимакова</a>, нынешний рост заболеваемости связан с тем, что люди, ранее находившиеся на строгой самоизоляции, расслабились и перестали соблюдать масочный режим."Примерно через три недели все должно стабилизироваться и пойти на уменьшение. Но процесс уменьшения будет долгим и продлится до конца января", — отметил специалист.Всего в мире зарегистрировано около 36 миллионов заразившихся коронавирусом, более миллиона из них умерли. Лидеры по числу инфицированных — <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индия</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилия</a>. Россия расположилась на четвертой строчке.По последним данным, в стране выявлено 1,26 миллиона случаев COVID-19, более миллиона пациентов поправились, свыше 22 тысяч человек спасти не удалось.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201008/koronavirus-1578758157.html
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евгений тимаков, александр лукашев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество

Вирусологи спрогнозировали переломный момент в ситуации с COVID-19

12:24 08.10.2020 (обновлено: 13:09 08.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМужчина в защитной маске на одной из улиц Санкт-Петербурга
Мужчина в защитной маске на одной из улиц Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Вирусологи рассказали, когда стоит ждать переломного момента в ситуации с COVID-19 в России.
По словам директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е. И. Марциновского Александра Лукашева, респираторный сезон заканчивается в апреле-мае, но при существующей динамике к этому времени у населения должна сформироваться высокая иммунная прослойка.
Обход главного врача отделения реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
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"Прогнозировать пик невозможно, но я считаю, что до Нового года перелом все-таки случится", — заявил вирусолог в комментарии "Известиям".
По мнению вакцинолога Евгения Тимакова, нынешний рост заболеваемости связан с тем, что люди, ранее находившиеся на строгой самоизоляции, расслабились и перестали соблюдать масочный режим.
"Примерно через три недели все должно стабилизироваться и пойти на уменьшение. Но процесс уменьшения будет долгим и продлится до конца января", — отметил специалист.
Всего в мире зарегистрировано около 36 миллионов заразившихся коронавирусом, более миллиона из них умерли. Лидеры по числу инфицированных — США, Индия и Бразилия. Россия расположилась на четвертой строчке.
По последним данным, в стране выявлено 1,26 миллиона случаев COVID-19, более миллиона пациентов поправились, свыше 22 тысяч человек спасти не удалось.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЕвгений ТимаковАлександр ЛукашевКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - Общество
 
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