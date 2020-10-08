https://ria.ru/20201008/koronavirus-1578798254.html

В Кремле оценили динамику выявленных случаев коронавируса

В Кремле считают статистику по COVID поводом для серьезной обеспокоенности, каждый должен мобилизоваться и соблюдать меры предосторожности, заявил журналистам... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T12:19

2020-10-08T12:19

2020-10-08T13:35

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156258/60/1562586035_0:0:2942:1656_1400x0_80_0_0_3196b0958965bbb81a7be06979672e8a.jpg

<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> В Кремле считают статистику по <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID</a> поводом для серьезной обеспокоенности, каждый должен мобилизоваться и соблюдать меры предосторожности, заявил журналистам преcс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Ситуация на местах лучше видна именно руководителям регионов, и вы знаете, что регионы продолжают реализовывать свои особые полномочия в условиях эпидемии. Действительно, статистика является поводом для серьезной обеспокоенности, а главное - является поводом для нашей внутренней мобилизации, каждого из нас", - сказал он."Потому что если каждый из нас для себя не сделает выводы из этого, имеется в виду и ношение масок, и соблюдение всех режимов гигиенических и санитарных, то тогда цифры будут расти еще быстрее, и тогда как раз руководителям регионов на местах придется думать о том, как эту динамику выправлять", - добавил Песков.Он также напомнил, что на основе уроков марта - мая была осуществлена мобилизация и переналадка системы здравоохранения под потребности эпидемии, что сейчас позволяет более уверенно чувствовать себя на фоне растущей угрозы.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

Елена Прозорова Да пошел он. Путин вместо того, что бы люди относились ко всему с пониманием взял бы и помог людям, как за границей. Да и карантин пора вводить уже, у нас увеличение заболевших почти в 2 раза. 198

Von Stirliz Вы, видимо, про Китай? Так все дело в менталитете китайцев и их коммунистической системе: сказали им надеть маски и сидеть дома - они и надели и сели. А у нас посмотрите на комменты - все ж самые умные и прутся толпами развлекаться. А начнешь штрафовать ипропуска требовать - сразу о тирании песнь заводят! 179

72

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, в мире