https://ria.ru/20201008/koronavirus-1578798254.html
В Кремле оценили динамику выявленных случаев коронавируса
В Кремле считают статистику по COVID поводом для серьезной обеспокоенности, каждый должен мобилизоваться и соблюдать меры предосторожности, заявил журналистам... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T12:19
2020-10-08T12:19
2020-10-08T13:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> В Кремле считают статистику по <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID</a> поводом для серьезной обеспокоенности, каждый должен мобилизоваться и соблюдать меры предосторожности, заявил журналистам преcс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Ситуация на местах лучше видна именно руководителям регионов, и вы знаете, что регионы продолжают реализовывать свои особые полномочия в условиях эпидемии. Действительно, статистика является поводом для серьезной обеспокоенности, а главное - является поводом для нашей внутренней мобилизации, каждого из нас", - сказал он."Потому что если каждый из нас для себя не сделает выводы из этого, имеется в виду и ношение масок, и соблюдение всех режимов гигиенических и санитарных, то тогда цифры будут расти еще быстрее, и тогда как раз руководителям регионов на местах придется думать о том, как эту динамику выправлять", - добавил Песков.Он также напомнил, что на основе уроков марта - мая была осуществлена мобилизация и переналадка системы здравоохранения под потребности эпидемии, что сейчас позволяет более уверенно чувствовать себя на фоне растущей угрозы.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
Елена Прозорова
Да пошел он. Путин вместо того, что бы люди относились ко всему с пониманием взял бы и помог людям, как за границей. Да и карантин пора вводить уже, у нас увеличение заболевших почти в 2 раза.
198
Von Stirliz
Вы, видимо, про Китай? Так все дело в менталитете китайцев и их коммунистической системе: сказали им надеть маски и сидеть дома - они и надели и сели. А у нас посмотрите на комменты - все ж самые умные и прутся толпами развлекаться. А начнешь штрафовать ипропуска требовать - сразу о тирании песнь заводят!
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, в мире
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.
В Кремле считают статистику по COVID
поводом для серьезной обеспокоенности, каждый должен мобилизоваться и соблюдать меры предосторожности, заявил журналистам преcс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
"Ситуация на местах лучше видна именно руководителям регионов, и вы знаете, что регионы продолжают реализовывать свои особые полномочия в условиях эпидемии. Действительно, статистика является поводом для серьезной обеспокоенности, а главное - является поводом для нашей внутренней мобилизации, каждого из нас", - сказал он.
"Потому что если каждый из нас для себя не сделает выводы из этого, имеется в виду и ношение масок, и соблюдение всех режимов гигиенических и санитарных, то тогда цифры будут расти еще быстрее, и тогда как раз руководителям регионов на местах придется думать о том, как эту динамику выправлять", - добавил Песков.
Он также напомнил, что на основе уроков марта - мая была осуществлена мобилизация и переналадка системы здравоохранения под потребности эпидемии, что сейчас позволяет более уверенно чувствовать себя на фоне растущей угрозы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.