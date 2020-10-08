Лукашенко отметил бесценность опыта Минска по борьбе с COVID-19 для мира
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Maxim GuchekПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Maxim Guchek
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Опыт Белоруссии по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 бесценен для всего мира, заявил в четверг президент республики Александр Лукашенко.
Как передает Sputnik Беларусь, глава государства провел совещание о готовности системы здравоохранения Белоруссии противостоять эпидемическому подъему заболеваемости COVID-19 и сезонными респираторными инфекциями.
"Тот опыт, который мы получили (по борьбе с коронавирусом – ред.), бесценен. И тот путь, который мы выбрали, он также сегодня бесценен для всего мира. Да, никто вам спасибо не скажет за тот путь, который мы прошли, за те методы, которыми мы лечили наших людей, что мы их не изолировали, не закрывали, рекомендовали быть на свежем воздухе. Но если ты идешь в аптеку, магазин, то обязательно возьми с собой маску", - заявил Лукашенко.
В Белоруссии на фоне пандемии коронавируса не вводили карантин, комендантский час, не накладывали ограничений на передвижение людей. Свои границы республика не закрывала.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным минздрава Белоруссии на среду, в стране число выявленных случаев инфицирования составило 81 505, скончались в общей сложности 874 человека. В конце июля Лукашенко заявил, что, по заключению медиков, он бессимптомно, "на ногах", перенес коронавирус.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.