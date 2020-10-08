Лукашенко отметил бесценность опыта Минска по борьбе с COVID-19 для мира

"Тот опыт, который мы получили (по борьбе с коронавирусом – ред.), бесценен. И тот путь, который мы выбрали, он также сегодня бесценен для всего мира. Да, никто вам спасибо не скажет за тот путь, который мы прошли, за те методы, которыми мы лечили наших людей, что мы их не изолировали, не закрывали, рекомендовали быть на свежем воздухе. Но если ты идешь в аптеку, магазин, то обязательно возьми с собой маску", - заявил Лукашенко.