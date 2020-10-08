https://ria.ru/20201008/koronavirus-1578777502.html
В Роспотребнадзоре рассказали о росте заболеваемости COVID-19 в регионах
В 21 регионе России идет первый подъем заболеваемости COVID-19, в 15 — повторный, рассказал директор Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ)... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T10:57
2020-10-08T10:57
2020-10-08T11:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.</strong> В 21 регионе России идет первый подъем заболеваемости COVID-19, в 15 — повторный, рассказал директор Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии <u><a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/">Роспотребнадзора</a></u> Василий Акимкин."Преимущественно данные субъекты (с первым подъемом. — Прим. ред.) расположены в Сибирском, Приморском федеральных округах, Республике Крым", — пояснил он на конференции "Молекулярная диагностика и биобезопасность".Повторный подъем зафиксирован в Центральном и Приволжском федеральных округах, добавил ученый.Всего в мире зарегистрировано около 36 миллионов заразившихся коронавирусом, более миллиона из них умерли. Лидеры по числу инфицированных — США, Индия и Бразилия. Россия расположилась на четвертой строчке. По последним данным, в стране выявлено 1,25 миллиона случаев COVID-19, 995 тысяч пациентов поправились, почти 22 тысячи спасти не удалось.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
Игорь Земский
Антивирус тут, ждём Дарлока. Стабильность
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Антивирус
Надоело вранье. Обычный сезонный подъем ОРВИ.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)